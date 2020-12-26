ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Состояние суставов можно улучшить, надо только постараться
2020-12-02-04-44-58
Если кости и суставы уже нездоровы, и даже есть диагноз «артрит», можно и нужно прилагать усилия для улучшения их состояния.
«Гипертония — это не болезнь, а защитная реакция организма»
2020-12-17-04-56-47
Врач Григорий Конев: гипертонию можно лечить изменением образа жизни.
Пневмония у пожилых: важно не опоздать с лечением
2020-12-02-05-06-48
Пневмония — тяжелый инфекционно-воспалительный патологический процесс, поражающий в первую очередь легкие. Вызываемая коронавирусом, она является основным осложнением, особенно в возрастной группе старше 60...
COVID-19: отличия от ОРВИ, стадии болезни и методы лечения
2020-11-29-15-40-23
Большинство заразившихся коронавирусом — около 80 процентов — переносят недуг в лёгкой форме и лечатся дома. Тем не менее всем инфицированным необходимо наблюдение специалистов. Какое лечение назначит врач и в каких случаях все же придётся задуматься о госпитализации, разбиралась «Парламентская...
У диабета есть симптомы, которые можно заметить
2020-11-26-16-45-53
Диетолог рассказал, как распознать профицит сахара в крови и диабет.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Врачи не против шампанского, но надо знать безопасную дозу
По инф. argumenti.ru   
26 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

Диетологи назвали норму употребления шампанского для положительного эффекта.

Врачи не против шампанского, но надо знать безопасную дозу

Диетологи рассказали, в каких количествах шампанское может принести пользу в новогоднюю в ночь. Однако эксперты предупредили, что превышение нормы алкогольного напитка ведет к негативным последствиям.

Врач-диетолог НМИЦ эндокринологии Минздрава России, кандидат медицинских наук Фатима Дзгоева рекомендует выпить один-два бокала шампанского за праздничным столом.

Ее мнение поддержала научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидат фармацевтических наук Анна Кошечкина. По ее словам, в небольших дозах игристое вино расслабляет, заряжает положительной энергией и оказывает очень важный психологический эффект, поднимая праздничное настроение. Однако врач отметила, что шампанское быстрее других напитков «ударяет в голову» из-за углекислого газа, который ускоряет процесс опьянения. Она также добавила, что употребление игристого вина противопоказано людям с хроническими заболеваниями, беременным и кормящим женщинам, подросткам.

«Если у человека есть противопоказания к употреблению игристого вина, то его можно заменить лимонадом или газированной водой с яблочным соком, чтобы по цвету было похоже на игристое вино», — пояснила эксперт.

По инф. argumenti.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 