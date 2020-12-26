Врачи не против шампанского, но надо знать безопасную дозу

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Диетологи назвали норму употребления шампанского для положительного эффекта.
Диетологи рассказали, в каких количествах шампанское может принести пользу в новогоднюю в ночь. Однако эксперты предупредили, что превышение нормы алкогольного напитка ведет к негативным последствиям.
Врач-диетолог НМИЦ эндокринологии Минздрава России, кандидат медицинских наук Фатима Дзгоева рекомендует выпить один-два бокала шампанского за праздничным столом.
Ее мнение поддержала научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидат фармацевтических наук Анна Кошечкина. По ее словам, в небольших дозах игристое вино расслабляет, заряжает положительной энергией и оказывает очень важный психологический эффект, поднимая праздничное настроение. Однако врач отметила, что шампанское быстрее других напитков «ударяет в голову» из-за углекислого газа, который ускоряет процесс опьянения. Она также добавила, что употребление игристого вина противопоказано людям с хроническими заболеваниями, беременным и кормящим женщинам, подросткам.
«Если у человека есть противопоказания к употреблению игристого вина, то его можно заменить лимонадом или газированной водой с яблочным соком, чтобы по цвету было похоже на игристое вино», — пояснила эксперт.
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