Воду, оказывается, тоже подделывают. Особенно минеральную

Роскачество подвело итоги масштабной проверки упакованной питьевой воды 206 торговых марок. Эксперты проверили воду питьевую природную и обработанную, минеральную столовую, лечебную и лечебно-столовую.

Образцы для исследования были закуплены в семи федеральных округах страны и исследованы по показателям качества, химической безопасности и фальсификации. В Роскачестве отмечают, что вся бутилированная вода делится на природную и обработанную.

Часть брендов, участвовавших в исследовании, содержала маркировку о ее природном происхождении, однако подтвердить достоверность такой информации в России сейчас невозможно, так как отсутствуют методы, позволяющие подтвердить природное происхождение воды. Совет Федерации направил в правительство предложения о создании реестра источников и базы эталонных образцов природных питьевых вод. «Профильным ведомством начата работа по созданию отечественной единой базы источников природных питьевых вод, в том числе минеральных, а также базы эталонных образцов таких вод», — пояснил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

Какие же главные нарушения нашли эксперты в проверенной воде? Так, у 59 торговых марок выявлены признаки фальсифицированной продукции. Кроме того, у половины исследованных товаров этикетка содержит информацию, которая может ввести потребителя в заблуждение. Например, на этикетке указывается источник, но сама вода может быть и не природного происхождения.

Рейтинг Роскачества шести торговых марок был обнулен из-за того, что в воде присутствовали нитраты и нитриты в повышенных концентрациях. А это говорит о проблемах в водоподготовке (техногенное загрязнение или естественный фон скважины). В питьевой воде одной торговой марки обнаружен остаточный хлор, при этом на этикетке указана надпись, которая может свидетельствовать о природном происхождении воды: «Вода, рожденная в национальном Сочинском Парке». Но когда выявляется хлор, то это может косвенно указывать на обработку воды хлором. А по техрегламенту для природной и детской воды такая обработка запрещена. Для обработанной же содержание хлора не должно превышать предельно допустимого уровня. Еще в одной минеральной лечебно-столовой воде выявлено повышенное содержание марганца, что также является нарушением.

Более 40 торговых марок минеральной воды содержали указание на группы минерализации, но при этом были изготовлены не по ГОСТу, предусматривающему деление на группы. Производители необоснованно указывали на этикетках группы, что вводило потребителя в заблуждение. Указание группы воды (фактически направление лечебного действия) критично для минеральной воды. Врач, выписывая пациенту минералку в лечебных или профилактических целях, рекомендует именно группу минерализации (гидрокарбонатную, хлоридно-сульфатную и т. д.), а не отдельную торговую марку. У двух торговых марок минеральной воды выявлена нехватка основного действующего вещества — сульфат-иона. То есть фактически эти марки не обладают заявленным лечебным эффектом.

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