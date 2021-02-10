Вода из-под крана: пить или не пить?

Каких примесей следует опасаться в водопроводной воде и как от них можно избавиться? Советы дал генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар.
По его словам, водопроводная вода нуждается в дополнительной отчистке, когда речь идет о детском питании.
«Водопроводная вода содержит соединения, образующиеся в результате хлорирования. Это канцерогены, которые невозможно удалить из жидкости ни кипячением, ни отстаиванием. Поэтому для детей вода из-под крана не подойдет», — пояснил специалист в эфире радио Sputnik.
А вот пугаться мутности воды сразу не следует. Как пояснил эксперт, причина, скорее всего, в микроскопических пузырьках растворенных газов — кислорода и азота. Когда вода отстоится, они улетучатся. Не страшна и жесткая вода, после кипячения которой остается накипь. Это соли жесткости — соли кальция и магния, которые являются строительным веществом для ногтей, волос и зубов. То есть это самое безобидное, что может быть в водопроводной питьевой воде, отметил Юрий Гончар.
Ранее эксперты рассказали, от чего зависит потребление водопроводной воды в Москве. Оказалось, что на объемы влияет не только день недели, но также время суток, погода за окном и даже телевизионные программы. Просмотр последних — в разы уменьшает потребление воды. В минувшем году москвичи в сутки тратили около 2,6 миллиона кубометров воды. По сравнению с 2019 годом, ежесуточный расход сократился на 50 тысяч кубометров. Специалисты полагают, что эта тенденция сохраниться и дальше, поскольку горожане стали бережнее относиться к ценному ресурсу.
Еще регулярные новости и статьи о здоровье на портале для пожилых — по ссылке.
Каждый человек заинтересован не только в том, чтобы жить долго, но и в том, чтобы сохранить бодрость тела и духа, светлую голову и привлекательную внешность до глубокой старости. Достичь этого вполне возможно, только надо регулярно выполнять простые правила.
В последнее время медицинские работники стали активно рекомендовать употреблять витамин D или же продукты, в которых он присутствует. Доводилось слышать, что его выработке способствует солнечный свет. Однако в регионе, в котором я живу, очень много пасмурных дней и солнце — большая редкость. Как быть? И какая польза от этого витамина? Александр Светлин, Санкт-Петербург
Пандемия чрезвычайно разогнала спрос на телемедицину, под которой ВОЗ понимает любое «лечение на расстоянии». Подчас по-другому помощь не получить: многие больницы перепрофилировались под «ковидных» пациентов, а шастать в поликлинику из-за любой простуды стрёмно и непрактично. В США спрос на консультации врача по телефону или Интернету вырос за год аж в 60 раз, а в России, по оценкам, – в 1, 8 раза. Понятно, что удовлетворить такой рост сразу проблематично. Однако у телемедицины блестящее будущее, даже если коронавирус завтра исчезнет, как дым.
Тревогу, возникающую как временная реакция на повседневные стрессы, специалисты признают естественной. Иное дело патологическая тревога: она не исчезает даже тогда, когда ситуация, вызывающая стресс, уже разрешилась. К такой тревоге особенно предрасположены пожилые люди.
Уже много лет я стараюсь ежедневно гулять и заниматься спортом в любую погоду: в жару, дождь, холод и т. д. Что называется, круглый год. Сейчас, когда из всех «утюгов» несутся разного рода «страшилки» и предупреждения обращать внимание на мало—мальские проявления, например, насморка, я тоже решил подстраховаться. На морозе у меня периодически возникает насморк. Это естественная реакция организма на холод или симптом какого-либо заболевания? И есть ли возможность избавиться от насморка зимой? Григорий Линников, Волгоград
Согревающие, очищающие и стимулирующие свойства специй помогают устранить аму (естественные токсины), способствуют профилактике простуд и вирусных заболеваний, крепкому иммунитету и повышению уровня жизненной силы.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.