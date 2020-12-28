С какими продуктами «дружит» творог?

Врач-диетолог Марият Мухина посоветовала, с какими продуктами лучше сочетать творог.

Польза творога зависит во многом от продуктов, которые к нему добавляют. Творог — один из самых полезных и популярных кисломолочных продуктов, он хорошо сочетается со сметаной, так как это улучшает усвоение жирорастворимых витаминов, кальция.

С какими продуктами полезно сочетать творог, поделилась советом в интервью радио Sputnik врач-диетолог Марият Мухина. Хорошо добавлять в творог зелень, тогда к полезному продукту присоединяются хлорофилл, фолиевая кислота и новые витамины. Не только вкусен, но и полезен творог с ягодами. А вот добавлять сахар в него лучше не надо — это лишние калории. А перец или соль спровоцируеют дополнительную задержку жидкости.

Творог богат белками, жирами, минералами, витаминами, макро- и микроэлементами. Людям старше 50 лет желательно есть ежедневно 100–150 граммов творога на завтрак. Мухина подчеркнула, что взрослым людям творог лучше есть именно утром, потому что он задерживает воду в организме, что провоцирует отеки.

Кормящим мамам, как и детям, хорошо есть творог вечером, потому что он дает белок для роста.

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По инф. argumenti.ru



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