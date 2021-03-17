Продукты для постящихся: что особенно полезно

После сытной и разгульной Масленицы у православных верующих начался Великий пост, одна из составляющих которого — это отказ от животной пищи в пользу растительной. Зачастую отказ от привычки употреблять мясо, жир и рыбу требует от верующих значительных усилий. Впрочем, эксперты выделили продукты, которые сделают постное меню полноценным.
На первое место рейтинга эксперт KP.RU Зинаида Медведева поставила бобовые культуры: фасоль, горох, нут, маш и чечевица. Так как они являются источником белка, который вполне способен заменить животный. Кроме того, бобовые содержат очень важную клетчатку и углеводы. Листовая зелень — шпинат, петрушка, укроп содержат много железа и других полезных микроэлементов, биологически активных веществ. Поэтому употреблять ее можно ежедневно.
Кочанная, листовая и цветная капуста, а также брокколи, хрен, редька и редис настолько полезны, что ученые ввели даже отдельную норму по их потреблению. И рекомендуют каждый день съедать по 500 граммов таких овощей. Поскольку они содержат много витаминов, а также богаты клетчаткой, способной улучшать пищеварение и состояние микробиома.
Как считает Зинаида Медведева, все орехи, кроме арахиса, очень ценны тем, что богаты ненасыщенными жирами, которые гораздо более полезны, чем насыщенные жиры, получаемые из мяса или молока. Ненасыщенные жиры обладают противовоспалительным эффектом, поэтому, по словам нашего эксперта, замена мяса на орехи может оказать положительное влияние.
Наладить пищеварение помогут квашеная капуста, малосольные огурцы и квас.
— В них, так же, как и в йогурте, присутствуют живые бактерии, которые препятствуют снижению защитной функции кишечника. А еще овощи содержат клетчатку. К тому же, в отличие от покупаемого в магазине йогурта, они не содержат сахара, крахмала, подсластителей и усилителей вкуса, — считает специалист.
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После сытной и разгульной Масленицы у православных верующих начался Великий пост, одна из составляющих которого — это отказ от животной пищи в пользу растительной. Зачастую отказ от привычки употреблять мясо, жир и рыбу требует от верующих значительных усилий. Впрочем, эксперты выделили продукты, которые сделают постное меню полноценным.
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