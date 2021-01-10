После долгих праздников сложно прийти в себя? Вот ряд советов

Празднование Нового года и Рождества может обернуться не только тяжестью в желудке, но и апатией, когда после эмоционального всплеска торжества наступает упадок и равнодушие. Впрочем, как считает кандидат медицинских наук Зухра Павлова, соблюдая ряд правил можно быстро привести в норму физическую форму и душевное состояние.
Прежде стоит отказаться от поедания «прошлогодних» блюд, так как у многих продуктов имеется ограниченный срок годности, и теперь они могут стать причиной неприятностей со здоровьем, вплоть до пищевого отравления.
Не смотря на общую расслабленность каждое утро следует начинать с 5-ти — 10-ти минутной растяжки.
— Главное делать это каждый день и не менее двух месяцев. Потом такое приятное пробуждение войдет в привычку, и количество упражнений можно будет увеличивать, — заявила врач-эндокринолог KP.RU.
Активные игры и прогулки на свежем воздухе также очень полезны для здоровья. Свободное время также можно потратить для культурного и духовного роста и посетить музей, театр или библиотеку. Спать следует не только в удовольствие, но и с пользой: значит ложиться до 23 часов.
Праздничные дни — это отличный период времени для освоения принципов правильного питания и возможность научиться готовить вкусную и полезную пищу. Сопровождая ее фруктами и овощами.
«Главное правило здорового питания — чем проще, тем лучше. То есть блюда не должны быть многокомпонентными. Например, кусок вареного мяса и квашеная капуста или овощи, вареное яйцо. Это уже полноценные блюда», — говорит врач.
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Празднование Нового года и Рождества может обернуться не только тяжестью в желудке, но и апатией, когда после эмоционального всплеска торжества наступает упадок и равнодушие. Впрочем, как считает кандидат медицинских наук Зухра Павлова, соблюдая ряд правил можно быстро привести в норму физическую форму и душевное состояние.
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