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После долгих праздников сложно прийти в себя? Вот ряд советов
По инф. Российской газеты   
10 Января 2021 г.
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Празднование Нового года и Рождества может обернуться не только тяжестью в желудке, но и апатией, когда после эмоционального всплеска торжества наступает упадок и равнодушие. Впрочем, как считает кандидат медицинских наук Зухра Павлова, соблюдая ряд правил можно быстро привести в норму физическую форму и душевное состояние.

После долгих праздников сложно прийти в себя? Вот ряд советов

Прежде стоит отказаться от поедания «прошлогодних» блюд, так как у многих продуктов имеется ограниченный срок годности, и теперь они могут стать причиной неприятностей со здоровьем, вплоть до пищевого отравления.

Не смотря на общую расслабленность каждое утро следует начинать с 5-ти — 10-ти минутной растяжки.

— Главное делать это каждый день и не менее двух месяцев. Потом такое приятное пробуждение войдет в привычку, и количество упражнений можно будет увеличивать, — заявила врач-эндокринолог KP.RU.

Активные игры и прогулки на свежем воздухе также очень полезны для здоровья. Свободное время также можно потратить для культурного и духовного роста и посетить музей, театр или библиотеку. Спать следует не только в удовольствие, но и с пользой: значит ложиться до 23 часов.

Праздничные дни — это отличный период времени для освоения принципов правильного питания и возможность научиться готовить вкусную и полезную пищу. Сопровождая ее фруктами и овощами.

«Главное правило здорового питания — чем проще, тем лучше. То есть блюда не должны быть многокомпонентными. Например, кусок вареного мяса и квашеная капуста или овощи, вареное яйцо. Это уже полноценные блюда», — говорит врач.

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