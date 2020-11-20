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Оказывается, на ночь даже кефир вреден
По инф. argumenti.ru   
20 Ноября 2020 г.
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Нутрициолог Степанова развеяла миф о пользе кефира на ночь.

Оказывается, на ночь даже кефир вреден

Нутрициолог Алена Степанова рассказала, что привычка пить кефир на ночь или есть любую другую еду перед сном ведет к негативным последствия для организма, вплоть до сахарного диабета.

«Организм ночью должен заниматься очищением, а не перевариванием. Ночью переваривание замедляется. Очень часто с утра у таких людей можно обнаружить запах изо рта, потому что еда стоит в желудке, начинает гнить, бродить, она не переваривается. Важно, чтобы последний прием пищи был за три — четыре часа до сна», — высказала она «Мир24».

Степанова рекомендует забыть про кефир на ночь, потому что это ведет к сахарному диабету. По ее словам, чтобы избавиться от такой привычки, нужно ее осознать, а также полюбить себя и начать заниматься здоровьем. Она призывает есть вечером на полчаса раньше, чем обычно, тем самым выстраивать свой график и режим дня, делая их более комфортными.

По инф. argumenti.ru

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