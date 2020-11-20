Оказывается, на ночь даже кефир вреден

Главная функция печени среди множества других — это выведение из организма токсических веществ и нейтрализация воздействия на него агрессивных внешних факторов. За сутки печень фильтрует в среднем около 2000 л...
Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, на какие признаки стоит обращать внимание, если есть подозрение на заражение новой коронавирусной инфекцией. Отмечается, что около трети людей переносят болезнь...
Нутрициолог Степанова развеяла миф о пользе кефира на ночь.
Нутрициолог Алена Степанова рассказала, что привычка пить кефир на ночь или есть любую другую еду перед сном ведет к негативным последствия для организма, вплоть до сахарного диабета.
«Организм ночью должен заниматься очищением, а не перевариванием. Ночью переваривание замедляется. Очень часто с утра у таких людей можно обнаружить запах изо рта, потому что еда стоит в желудке, начинает гнить, бродить, она не переваривается. Важно, чтобы последний прием пищи был за три — четыре часа до сна», — высказала она «Мир24».
Степанова рекомендует забыть про кефир на ночь, потому что это ведет к сахарному диабету. По ее словам, чтобы избавиться от такой привычки, нужно ее осознать, а также полюбить себя и начать заниматься здоровьем. Она призывает есть вечером на полчаса раньше, чем обычно, тем самым выстраивать свой график и режим дня, делая их более комфортными.
Еще регулярные новости и статьи о здоровье на портале для пожилых — по ссылке.
Отнесенных к культурному наследию кухонь мира достаточно мало. Но вот японская относится к их числу. Отличительными чертами кухни данной национальности стали маленькие порции, посуда соответствующего размера. Японцы стремятся к изяществу и деталям во всем.
Заведующая лабораторией возрастной нутрициологии ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, кандидат медицинских наук Екатерина Пырьева рассказала, что вкусовые предпочтения у человека начинают формироваться ещё внутриутробно. Однако с возрастом их можно изменить.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.