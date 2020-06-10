Не так вреден хлеб, как принято считать?

Врач-диетолог Ирина Лизун призвала не бояться употреблять в пищу хлеб, который сторонники здорового образа жизни считают одним из самых вредных продуктов.

Выбирая хлеб, нужно смотреть на состав и срок годности

Специалист рассказала, какой какой хлеб полезен и как его правильно выбирать. Диетолог рекомендует покупать изделия из цельнозерновой муки.

По ее словам, «найти изделия, где цельнозерновая мука стоит на первом месте в составе, практически нереально». «Даже там, где написано фитнес-хлеб или здоровый хлеб, там везде белая мука. Муки бояться не надо. Но выбирать, все же стоит цельнозерновую», — добавила диетолог.

Эксперт также развеяла миф о вреде всех продуктов с содержанием глютена. «Я думаю, что скоро пройдет мода и на безглютеновые диеты. Чем шире и разнообразнее будет ваш рацион, чем больше в нем будет видов муки, вариантов выпечки и ассортиментов блюд, тем организму будут лучше», — заключила Лизун.

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По инф. rosbalt.ru