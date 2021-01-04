Мандарины: польза и вред любимых цитрусовых

Врачи назвали безвредную норму мандаринов в день.

Мандарины богаты витамином С и при этом обладают низкой калорийностью. Употреблять их можно в течение всего дня, но не следует на голодный желудок, считают медики.

По словам врача-терапевта, кандидата медицинских наук Екатерины Бурляевой, в главном новогоднем фрукте содержится 10–15 полезных веществ, включая витамины группы В, витамин, А, каротин, кальций, магний и фосфор. Благодаря низкой калорийности эти цитрусовые плоды рекомендуются людям, следящим за своей фигурой.

— Мандарины можно и нужно есть с белыми прожилками, так как это клетчатка, она поможет нормализовать усвоение простых углеводов. Особенно полезно это при сахарном диабете, — цитирует специалиста РИА Новости.

Не следует потреблять мандарины при обострении болезней желудочно-кишечного тракта, а также при аллергических реакциях. Они обычно возникают на содержащиеся в кожице масла. Несмотря на большую пользу мандарина, необходимо помнить, что все должно быть в умеренном количестве, добавила Бурляева.

Ее коллега врач-диетолог НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ, кандидат медицинских наук Фатима Дзгоева отметила, что в сутки можно съедать не более четырех мандаринов.

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