Мандарины: польза и вред любимых цитрусовых

Пневмония — тяжелый инфекционно-воспалительный патологический процесс, поражающий в первую очередь легкие. Вызываемая коронавирусом, она является основным осложнением, особенно в возрастной группе старше 60...
Мандарины богаты витамином С и при этом обладают низкой калорийностью. Употреблять их можно в течение всего дня, но не следует на голодный желудок, считают медики.
По словам врача-терапевта, кандидата медицинских наук Екатерины Бурляевой, в главном новогоднем фрукте содержится 10–15 полезных веществ, включая витамины группы В, витамин, А, каротин, кальций, магний и фосфор. Благодаря низкой калорийности эти цитрусовые плоды рекомендуются людям, следящим за своей фигурой.
— Мандарины можно и нужно есть с белыми прожилками, так как это клетчатка, она поможет нормализовать усвоение простых углеводов. Особенно полезно это при сахарном диабете, — цитирует специалиста РИА Новости.
Не следует потреблять мандарины при обострении болезней желудочно-кишечного тракта, а также при аллергических реакциях. Они обычно возникают на содержащиеся в кожице масла. Несмотря на большую пользу мандарина, необходимо помнить, что все должно быть в умеренном количестве, добавила Бурляева.
Ее коллега врач-диетолог НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ, кандидат медицинских наук Фатима Дзгоева отметила, что в сутки можно съедать не более четырех мандаринов.
Еще регулярные новости и статьи о здоровье на портале для пожилых — по ссылке.
Новогоднее застолье и следующая череда праздников — традиционно повод откушать любимые блюда, и зачастую — в большом количестве. Как сделать праздничное меню более легким и избежать переедания, рассказала врач по медицинской профилактике тюменского центра общественного здоровья Елена Новоселова.
По решению Минздрава РФ вакцинация от коронавирусной инфекции внесена в Национальный календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям. Ставить или не ставить прививку – общество в этом вопросе разделено. Одна часть соотечественников смотрит на всё позитивно, и в связи с созданием препарата питает надежду, что средство поможет, и привычная жизнь в итоге быстрее возвратится на круги своя. А вот другая часть наших граждан не очень-то созданной вакцине спешит доверять: в короткие сроки сделана, а вдруг выявится потом куча побочек и прочее. Согласно данным опроса ВЦИОМ, больше половины россиян (52%) не желают делать прививку от COVID-19. А что если и впрямь ее не делать? Интересно, кроме опасности заразиться могут ли возникнуть еще и другие проблемы, ну, к примеру, правовые последствия?..
Меня в последние пару недель мучает кашель. Причём он какой-то противный: с мокротой, выделением слизи. Особенно тяжело по утрам. Кашляешь долго и мучительно и длительное время, извините, отхаркиваешься. Однако врачи сказали, что у меня какой-то вполне нормальный «продуктивный кашель». Успокоили, нечего сказать. А какой же кашель тогда непродуктивный? Я прохожу курс лечения, но теперь хочется узнать, чем отличается один кашель от другого. Никогда не думал, что у него есть разновидности. Тимофей Чернев, Ставрополь
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.