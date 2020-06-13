Клубнику ешьте на здоровье, но не переусердствуйте!

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Сезон клубники в теплых краях уже в самом разгаре. Продается ягода уже и в других регионах. Но откуда ее везут, как и чем обрабатывают, неизвестно. Так стоит ли покупать привозную клубнику сейчас, в период карантина и самоизоляции, или лучше воздержаться?
Клубнику можно сочетать с любыми молочными продуктами
Сразу следует успокоить всех любителей этой ягоды. Никаких принципиально новых противопоказаний для употребления клубники в последнее время не появилось. Просто нужно, как и во всём остальном, не только знать меру, но и иметь представление как о пользе, так и о вреде данного продукта.
НИКТО не будет спорить с тем, что клубника в целом несёт людям радость. И дело не только во вкусовых качествах и несомненной пользе, которую ягода приносит организму (и этой самой пользы гораздо больше, нежели вреда), но и в том, что появившаяся клубника свидетельствует о том, что наступило лето. И этот факт как раз способствует улучшению настроения, а значит, и здоровья.
Но тем не менее, конечно, есть категории людей, которым этот продукт, увы, противопоказан.
Например, нежелательно употреблять клубнику людям, предрасположенным к аллергиям. Ягода может вызвать сильную реакцию. Может начаться сильный зуд, сопровождающийся покраснением кожи. При таких симптомах следует немедленно обращаться к врачу, поскольку последствия могут быть самые серьёзные, вплоть до анафилактического шока.
Особенно противопоказано употреблять клубнику детям до 3 лет и беременным женщинам. Если у вас частые боли в суставах, тогда также стоит ограничить употребление этой ягоды. При гастрите, язвах и других заболеваниях ЖКТ клубника будет только раздражать слизистую оболочку за счёт мелких косточек, которые находятся на её поверхности.
Гипертоникам, принимающим препараты на основе эналаприла, клубнику тоже лучше не есть. В сочетании с лекарством ягода увеличивает нагрузку на почки.
Клубника также содержит в составе щавелевую кислоту, которая в соединении с кальцием образует нерастворимый оксалат кальция. Людям, страдающим остеопорозом, у которых недостаток кальция в организме, клубника может только навредить, уменьшая запасы кальция в организме. Чтобы этого не произошло, употребляйте клубнику вместе с йогуртом, кефиром, простоквашей или цельным молоком. Тогда оксалаты кальция транзитом пройдут по кишечнику и не смогут накопиться в почках.
Особая группа риска – диабетики. Медикам известно, что в 150 г продукта содержится примерно 10 г сахара. А значит, легко можно превысить дневную норму употребления. Кроме того, клубничный сок может способствовать появлению подагрического болевого синдрома. Обостряются неприятные ощущения в стопах, пальцах ног, в суставах.
Ну и конечно, всем людям, в том числе и тем, кто не страдает никакими патологиями, необходимо знать, как правильно употреблять этот сладкий и вкусный продукт.
Диетологи советуют не есть ягоды утром (особенно натощак) из-за выраженного раздражающего воздействия на слизистые оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки, а также перед сном, так как это может вызвать перегрузку пищеварительной системы и создать проблемы со сном. Дневная норма клубники для взрослого человека составляет не более 250–300 граммов. Нормировать потребление важно, поскольку, как было сказано выше, это сильный аллерген. Самый полезный способ употребления клубники – в свежем виде. Но её следует тщательно промывать, поскольку не известны ни условия хранения, ни количество накопленных в ягоде пестицидов.
Клубника также используется для приготовления компотов, варенья, морсов, желе, начинки для десертов. Из листьев, хвостиков, веточек и черешков клубники делают лечебные чаи, отвары и настои.
Можно сочетать клубнику с другими фруктами или ягодами (особенно с малиной, вишней, черникой), а также с корицей, взбитыми сливками, мёдом и овсянкой. Клубника отлично сочетается с любыми молочными продуктами (низкокалорийным или обезжиренным йогуртом, молоком, сметаной, творогом). Кроме того, она служит хорошим ингредиентом для приготовления коктейлей и смузи.
Так что, как говорится, ешьте на здоровье, но не переусердствуйте!
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