Иногда тортик только на пользу. Вот и диетолог подтверждает

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Врач-диетолог Соломатина считает, что не стоит ругать себя за лишний кусок торта.
Врач-диетолог Елена Соломатина в рамках беседы с журналистами поделилась мнением, стоит ли жестко ограничивать себя в сладком. По мнению специалиста, человек не должен чувствовать себя «суперменом».
Соломатина убеждена, что ругать себя за лишний кусок торта не следует. Диетолог в разговоре с Радио Sputnik отметила, что если очень хочется побаловать себя каким-либо лакомством, стоит поддаться искушению, а затем вернуться к обычному питанию.
Эксперт посоветовала не зацикливаться на том, что это «срыв». По мнению врача, рекомендуется «балансировать», поскольку если человек постоянно испытывает дискомфорт, лишая себя сладкого, рано или поздно он все равно сорвется.
Елена Соломатина также обратила внимание на то, что постоянное навязчивое желание съесть что-нибудь сладкое может быть обусловлено нехваткой ряда элементов, в частности, магния, хрома и витаминов группы B. Кроме того, так организм способен реагировать на стресс, нехватку энергии или некую спонтанную ситуацию.
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