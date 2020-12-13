Есть пища, которая только кажется полезной

Врач Александр Мясников рассказал об ошибках, которые допускают люди, стремящиеся к здоровому питанию.

Рассматривая кисломолочные продукты, Мясников добавил: при большом сроке годности в них в принципе не может быть пробиотиков, несмотря на надписи на упаковке. Мужчина отметил, что такие продукты питания бесполезны для микрофлоры кишечника.

Медик указал: в смузи очень большое количество сахара. Он советует есть цельные фрукты и овощи, ведь клетчатка усваивается в кишечнике именно так, а не в перемолотом виде.

Сладости с фруктозой нельзя рассматривать как замену традиционным десертам с сахаром, ведь фруктоза вызывает повышение уровня инсулина и содействует развитию ожирения и диабета.

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По инф. argumenti.ru



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