Еда для молодости и красоты

Чтобы кожа была молодой, тело подтянутым, а здоровье крепким, необходимо соблюдать правильный образ жизни: заниматься спортом и есть антивозрастные продукты.

Авокадо

Хорошая новость для всех любителей авокадо: вы идете по правильному пути, вечная молодость не за горами. Этот плод обладает высоким содержанием витамина E и богат антиоксидантами, которые незаменимы для здоровья кожи и волос. Эти чудо-плоды также имеют в своем составе фолиевую кислоту, которая необходима для регенерации клеток кожи, а значит и поддержания ее молодости.

Черника

Эта ягода – настоящий клад, она богата витамином С, улучшает циркуляцию крови и помогает организму бороться с процессом старения. В чернике также содержится много калия, который регулирует баланс жидкости в клетках, а значит, борется с отечностью, которая часто возникает с возрастом.

Брокколи

Брокколи – богатый источник клетчатки, витамина С и бета-каротина. Этот овощ поможет нормализовать вес и удерживать его после прекращения диеты, а также предотвратить появление и развитие различных болезней сердца.

Корица

Корица – известный энергетик, ее запах помогает бороться с усталостью и заряжает энергией. Посыпьте утреннюю кашу молотой корицей и будьте уверены, что день пройдет бодро и удачно.

Темный шоколад

Запомните, шоколад полезен, но только при условии, что в нем не меньше 70% какао. Несколько долек этого лакомства поможет улучшить пищеварение и придаст здоровое сияние коже и блеск волосам.

Топинамбур

К сожалению, топинамбур – сильно недооценен, а он богат калием, который очень полезен для здоровья и долголетия сердца. Также топинамбур снижает уровень сахара в крови, что будет очень кстати диабетикам.

Красная капуста

Продукты фиолетового цвета являются лучшим источником антиоксидантов, которые не только защищают от рака, но и помогают предотвратить появление морщин. А еще это отличный овощ для вкусного и диетического салата.

Фасоль

Итак, записывайте. Фасоль снижает уровень холестерина и защищает от болезней сердца. Также содержит огромное количество белка: в одной горстке сушеных бобов его примерно столько же, сколько в полноценном стейке, а пользы, между прочим, в разы больше.

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Источник: vk.com

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