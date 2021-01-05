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Домашние соленья могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем
|По инф. argumenti.ru
|05 Января 2021 г.
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Врач Гинзбург: домашние заготовки могут быть опасны.
Доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург сообщил, что домашние заготовки могут быть смертельно опасными.
По словам Гинзбурга, в процессе консервирования грибов, мяса, рыбы или плохо вымытых овощей в банку может попасть бактерия Clostridium botulinum, которая при комнатной температуре и герметичных условиях начнет вырабатывает токсин, вызывающий ботулизм.
Врач отметил, что по вкусу или запаху наличие токсина определить нельзя — лишь по внешнему виду. Насторожиться стоит, если крышка консервов вздулась или если нет характерного щелчка при открытии банки.
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