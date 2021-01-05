Домашние соленья могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем

Врач Гинзбург: домашние заготовки могут быть опасны.

Доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург сообщил, что домашние заготовки могут быть смертельно опасными.

По словам Гинзбурга, в процессе консервирования грибов, мяса, рыбы или плохо вымытых овощей в банку может попасть бактерия Clostridium botulinum, которая при комнатной температуре и герметичных условиях начнет вырабатывает токсин, вызывающий ботулизм.

Врач отметил, что по вкусу или запаху наличие токсина определить нельзя — лишь по внешнему виду. Насторожиться стоит, если крышка консервов вздулась или если нет характерного щелчка при открытии банки.

Еще регулярные новости и статьи о здоровье на портале для пожилых — по ссылке.

на портале для пожилых — по ссылке. А еще эти темы представлены в социальных сетях: Одноклассники, FaceBook, ВКонтакте! А также появляются на нашем канале Яндекс-Дзен. Подписывайтесь!



По инф. argumenti.ru



Расскажите об этом своим друзьям!