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Домашние соленья могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем
По инф. argumenti.ru   
05 Января 2021 г.
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Врач Гинзбург: домашние заготовки могут быть опасны.

Домашние соленья могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем

Доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург сообщил, что домашние заготовки могут быть смертельно опасными.

По словам Гинзбурга, в процессе консервирования грибов, мяса, рыбы или плохо вымытых овощей в банку может попасть бактерия Clostridium botulinum, которая при комнатной температуре и герметичных условиях начнет вырабатывает токсин, вызывающий ботулизм.

Врач отметил, что по вкусу или запаху наличие токсина определить нельзя — лишь по внешнему виду. Насторожиться стоит, если крышка консервов вздулась или если нет характерного щелчка при открытии банки.

По инф. argumenti.ru

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