Чтобы чай был вкусным, его надо правильно хранить

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При соблюдении надлежащих условий чай может храниться долгое время и не утратит аромат и отличные вкусовые качества. Однако для этого следует соблюдать ряд правил.
Лучше всего хранить чай в непрозрачной стеклянной или фарфоровой таре
Прежде всего эксперты советуют хранить черный или индийский чай в темном месте при соблюдении температуры около 20 градусов по Цельсию.
«Обычно не рекомендуют хранить чай рядом с сильно пахнущими продуктами: кофе, пряностями. Тем не менее многие ставят баночку с чаем именно туда, где хранятся все пряности», — заявила эксперт Ирина Пузачкова.
Баночку для хранения лучше использовать из непрозрачного стекла, а также фарфора или керамики. Главное, чтобы крышка плотно прилегала — это защитит от выветривания аромата и смешения с другими запахами.
Хранить чай в жестяных банках не стоит, так как длительный контакт с металлом способствует процессам окисления и влияет на вкус чая. Именно поэтому не рекомендуют применять также металлические чайники для заваривания напитка.
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