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Что входит в пятерку самых полезных продуктов?
По инф. rosbalt.ru   
11 Июня 2020 г.
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Составлен рейтинг самых полезных продуктов, которые улучшают работу организма и сохраняют здоровье. Список представили специалисты по питанию.

Что входит в пятерку самых полезных продуктов?

Лимон занял первое место в списке полезных для здоровья продуктов

На первом месте оказался лимон — он обладает мощными антиоксидантными свойствами, влияет на уровень холестерина, снимает воспалительные процессы и помогает связкам сохраняться эластичными. Второе место в списке занимает капуста брокколи, которая содержит много белка и витамины К, С и А. На третьей строчке — черный шоколад из натурального какао без примесей жира. Он не только улучшает настроение, но также действует как препарат, понижающий давление.

В «пятерке» самых полезных продуктов также — картофель, богатый пищевыми волокнами и сложными углеводами, и лосось, который является прекрасным источником Омега-3.

По инф. rosbalt.ru

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