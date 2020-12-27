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Что стимулирует работу мозга?
По инф. argumenti.ru   
27 Декабря 2020 г.
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Ученые рассказали, какой напиток избавляет от слабоумия.

Что стимулирует работу мозга?

Исследователи установили, что кофе приносит пользу для организма, в особенности, он стимулирует работу мозга, а также может снизить риск потери памяти на 70%, сообщает PsyBlog.

Так, к улучшению памяти может привести регулярное употребление трех чашек кофе ежедневно, при этом у женщин положительный эффект заметен больше, нежели у мужчин. Исследования показали, что при регулярном употреблении кофе риск потери памяти снижается в среднем на 70% у женщин старше 70 лет, и на 30% — у лиц старше 65 лет.

Ранее диетолог Алексей Калинчев предупредил об опасности употребления кофе на голодный желудок, потому что, по словам специалиста, это может привести к обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта – гастрита, язвенной болезни, панкреатита.

По инф. argumenti.ru

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