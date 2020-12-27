Что стимулирует работу мозга?

Пневмония — тяжелый инфекционно-воспалительный патологический процесс, поражающий в первую очередь легкие. Вызываемая коронавирусом, она является основным осложнением, особенно в возрастной группе старше 60...
Большинство заразившихся коронавирусом — около 80 процентов — переносят недуг в лёгкой форме и лечатся дома. Тем не менее всем инфицированным необходимо наблюдение специалистов. Какое лечение назначит врач и в каких случаях все же придётся задуматься о госпитализации, разбиралась «Парламентская...
Ученые рассказали, какой напиток избавляет от слабоумия.
Исследователи установили, что кофе приносит пользу для организма, в особенности, он стимулирует работу мозга, а также может снизить риск потери памяти на 70%, сообщает PsyBlog.
Так, к улучшению памяти может привести регулярное употребление трех чашек кофе ежедневно, при этом у женщин положительный эффект заметен больше, нежели у мужчин. Исследования показали, что при регулярном употреблении кофе риск потери памяти снижается в среднем на 70% у женщин старше 70 лет, и на 30% — у лиц старше 65 лет.
Ранее диетолог Алексей Калинчев предупредил об опасности употребления кофе на голодный желудок, потому что, по словам специалиста, это может привести к обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта – гастрита, язвенной болезни, панкреатита.
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Несмотря на не очень, прямо скажем, хорошее время и отмену многих мероприятий, сам праздник никто не отменял. И Новый год отмечать люди всё равно будут. А один из традиционных символов — ёлка. Представить без неё встречу Нового года — просто невозможно. Однако бывает и так, что кто-то, установив праздничное дерево, вдруг начинает чувствовать себя нехорошо. В частности, в прошлом году мне жаловалась одна знакомая и грешила при этом на ёлочку, установленную в доме. Может ли быть аллергия на эту лесную красавицу? Максим Манихин, Саратов
Изначально о семенах лотоса стали поступать сведения из Индии, затем из Китая и Японии, потом разведение его самого наладили в Голландии. В этой статье пойдет речь о семенах лотоса каспийского, который произрастает на территории нашей страны.
Ежегодно независимые эксперты в сфере медтехники составляют рейтинги измерителей артериального давления: известно, что автоматические приборы Omron стабильно занимают позиции лидера. Эти тонометры пользуются популярностью во всем мире, благодаря точности показаний, удобству использования, универсальности и надежности.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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