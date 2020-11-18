Без какой пищи зимой не обойтись? Послушаем диетолога

Диетолог Тутельян назвал рацион питания в холода.

Научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности, академик РАН Виктор Тутельян рассказал, как следует питаться в холодное время года.

«Не надо гоняться за какими-то экзотическими или далеко не сезонными овощами … капуста, морковь, свекла и картофель позволяют в разных сочетаниях создавать разнообразный вкусный рацион. Эти овощи также являются источником полезных веществ», - пояснил он.

Тутельян рекомендует употреблять высококалорийную пищу. Например, в регионах, где климат очень холодный, там жирная пища предпочтительнее, уточнил он. По его словам, такие продукты позволяют восстановить энергию, потраченную на сохранение тепла и совершаемую работу.

Еще регулярные новости и статьи о здоровье на портале для пожилых — по ссылке.

на портале для пожилых — по ссылке. А еще эти темы представлены в социальных сетях: Одноклассники, FaceBook, ВКонтакте! А также появляются на нашем канале Яндекс-Дзен. Подписывайтесь!



По инф. argumenti.ru

Расскажите об этом своим друзьям!