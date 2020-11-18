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Без какой пищи зимой не обойтись? Послушаем диетолога
По инф. argumenti.ru   
18 Ноября 2020 г.
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Диетолог Тутельян назвал рацион питания в холода.

Без какой пищи зимой не обойтись? Послушаем диетолога

Научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности, академик РАН Виктор Тутельян рассказал, как следует питаться в холодное время года.

«Не надо гоняться за какими-то экзотическими или далеко не сезонными овощами … капуста, морковь, свекла и картофель позволяют в разных сочетаниях создавать разнообразный вкусный рацион. Эти овощи также являются источником полезных веществ», - пояснил он.

Тутельян рекомендует употреблять высококалорийную пищу. Например, в регионах, где климат очень холодный, там жирная пища предпочтительнее, уточнил он. По его словам, такие продукты позволяют восстановить энергию, потраченную на сохранение тепла и совершаемую работу.

По инф. argumenti.ru

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