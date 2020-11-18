Без какой пищи зимой не обойтись? Послушаем диетолога

Главная функция печени среди множества других — это выведение из организма токсических веществ и нейтрализация воздействия на него агрессивных внешних факторов. За сутки печень фильтрует в среднем около 2000 л...
Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, на какие признаки стоит обращать внимание, если есть подозрение на заражение новой коронавирусной инфекцией. Отмечается, что около трети людей переносят болезнь...
Научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности, академик РАН Виктор Тутельян рассказал, как следует питаться в холодное время года.
«Не надо гоняться за какими-то экзотическими или далеко не сезонными овощами … капуста, морковь, свекла и картофель позволяют в разных сочетаниях создавать разнообразный вкусный рацион. Эти овощи также являются источником полезных веществ», - пояснил он.
Тутельян рекомендует употреблять высококалорийную пищу. Например, в регионах, где климат очень холодный, там жирная пища предпочтительнее, уточнил он. По его словам, такие продукты позволяют восстановить энергию, потраченную на сохранение тепла и совершаемую работу.
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Отнесенных к культурному наследию кухонь мира достаточно мало. Но вот японская относится к их числу. Отличительными чертами кухни данной национальности стали маленькие порции, посуда соответствующего размера. Японцы стремятся к изяществу и деталям во всем.
Заведующая лабораторией возрастной нутрициологии ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, кандидат медицинских наук Екатерина Пырьева рассказала, что вкусовые предпочтения у человека начинают формироваться ещё внутриутробно. Однако с возрастом их можно изменить.
Прогулки без шапки, постоянные сквозняки, чрезмерное воздействие кондиционера или вентилятора, а также употребление мороженого могут спровоцировать переохлаждение головы. Такая простуда опасна развитием менингита, конъюнктивита (что грозит воспалением лицевого и тройничного нерва), предупредила врач-иммунолог Анна Шуляева.
Связи с усугубившейся ситуацией вокруг COVID-19 наиболее актуальным становится вопрос о посещении родных в реанимации. Внимая просьбам граждан, Минздрав РФ утвердил соответствующий документ — Правила посещения родственников в реанимации, которые вступили в действие 21 сентября 2020 года. Подробнее расскажем в статье
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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