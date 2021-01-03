А вы умеете соблюдать «правило одной тарелки»?

Новогоднее застолье и следующая череда праздников — традиционно повод откушать любимые блюда, и зачастую — в большом количестве. Как сделать праздничное меню более легким и избежать переедания, рассказала врач по медицинской профилактике тюменского центра общественного здоровья Елена Новоселова.

Для начала, советует доктор, стоит отказаться от жирного мяса — вместо свинины взять говядину, телятину, курицу, индейку или кролика. Если хочется поставить на стол традиционную для многих птицу — утку или гуся — то лучше приготовить их с яблоками.

«Они впитывают большое количество жира, и сами становятся очень вкусными. Таким же свойством, как яблоки, обладает гречневая каша. Ею можно нафаршировать утку или гуся», — говорит специалисты по питанию.

Прекрасно разбавят жиры в праздничном рационе овощи и фрукты. Лучше — в виде простой нарезки, так как обычно салатная заправка добавляет калорий. По той же причине стоит класть в блюда как можно меньше майонеза, а лучше и вовсе заменить его более легким соусом: например, кефир или греческий йогурт взбить с зеленью и пряными травами.

Как отмечает Елена Новоселова, праздник без алкоголя многим кажется утопией, а потому в условиях сложившейся традиции приемлемым можно считать вариант, когда за вечер выпивается один бокал несладкого шампанского или вина. В качестве закуски подойдет мясная и сырная нарезка. Ну и если без бокала все же не обойтись, специалист напоминает простые правила употребления спиртного: не пить на голодный желудок, не мешать разные виды, не понижать градус.

«Есть отличное правило одной тарелки: в начале вечера положите себе на тарелку все, что душе угодно — разных блюд по чуть-чуть. И на этом все! Добавлять кушанья нельзя, на вечер вам должно хватить этого количества», — отмечает доктор.

Многие готовят в праздники помимо основных угощений еще и десерты. Лучше, конечно, если это будет не кремовый торт или пирог, а что-то легкое — тирамису, желе, а то и вовсе просто фрукты. Особое внимание эксперты советуют уделять детям — главным сладкоежкам за праздничным столом.

«Недопустимо, чтобы ребенок килограммовый сладкий подарок съедал за два-три дня, а такие случаи не редкость… Детям бесполезно говорить „нельзя“, они воспринимают не слова, а модель поведения, поэтому если родители будут прятать конфеты, а сами объедаться, толку от запретов не будет», — считает врач центра общественного здоровья.

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