А вы правильно картошку готовите?

Врач назвала опасным «правильный» способ употребления картошки.

Картофель пользуется популярностью из-за доступности, универсальности и питательности. Кроме того, при правильном употреблении продукт способен насытить организм витаминами, минералами, клетчаткой, пояснила врач-эндокринолог высшей квалификационной категории Елена Губкина.

Есть мнение, что картофель надо готовить и есть с кожурой — запеченный в духовке, например. Однако специалист посоветовала очистить овощ от кожуры, так как она сильнее всего накапливает вредные вещества из почвы и воздуха. И тем более не стоит что-либо готовить из корнеплодов зеленого цвета — в них присутствует разрушающее клетки токсическое вещество, передает aif.ru.

«Также при приготовлении следует не подвергать продукт высоким температурам», — отметила врач, подтвердив, что картофель во фритюре является источником токсинов и жиров.

Лучше всего варить очищенный картофель или готовить его на пару. Так он пойдет на пользу организму — даст калий и натрий, необходимые для нормальной работы клеток, витамин В6, участвующий в иммунных процессах, а также витамин С. Без вреда для здоровья допустимо съедать 200–300 граммов картошки два раза в неделю.

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