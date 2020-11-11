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Сухой воздух вреден. А почему?
По инф. Российской газеты   
11 Ноября 2020 г.
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Доктор объяснил, почему важно увлажнять воздух во время эпидемии.

Сухой воздух вреден. А почему?

Увлажнение воздуха в помещении в холодное время года уменьшает риск заражения острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе, гриппом и коронавирусом, предупреждает доктор, основатель Школы ресурсов здоровья Андрей Беловешкин.

Уровень влажности воздуха оказывает прямое и косвенное воздействие на наше самочувствие и здоровье, пояснил эксперт. «Прямое воздействие: чем меньше влажность воздуха, тем сильнее испарение с кожи и слизистых оболочек. Это значит — сильнее раздражение глаз, носа, рта и дыхательных путей, хуже работает мукоцилиарный транспорт. А когда слизь подсыхает, то может раздражать слизистые и мы непроизвольно тянемся к носу, глазам и рту, — говорит Беловешкин. — Поэтому это увеличивает вероятность инфицирования — и слизистый барьер слаб и сами перенесли вирус».

Есть и другие негативные моменты: сухость воздуха увеличивает количество симптомов, связанных с затрудненным дыханием, уменьшает выработку слезы, повышает усталость глаз. Также низкая или слишком высокая влажность влияет на терморегуляцию и качество сна.

Непрямое влияние влажности на риски подхватить инфекцию связано с тем, как она влияет на циркуляцию в воздухе пыли и аэрозолей. «Чем меньше влажность, тем больше пыли и аллергенов находится в воздухе и тем дольше они остаются во взвешенном состоянии. Поэтому более влажный воздух и более чистый, — пояснил доктор. — В сухом воздухе также дольше летают аэрозоли с находящимися в них вирусами и бактериями».

Беловешкин привел данные исследований: если влажность низкая, на уровне 23% (что обычно для помещений с включенным отоплением), то в воздухе остаются 70–77% вирусных частиц, которые выделялись людьми при разговоре или кашле. При влажности 43% их остается только 14%. «Это касается и вируса гриппа и коронавируса», — подчеркнул эксперт.

Доктор рекомендует пользоваться гигрометром для контроля влажности и при необходимости использовать увлажнитель воздуха. «Оптимальный уровень влажности 40–60%, слишком высокая влажность также нежелательна», — отметил доктор.

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