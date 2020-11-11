Сухой воздух вреден. А почему?

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, на какие признаки стоит обращать внимание, если есть подозрение на заражение новой коронавирусной инфекцией. Отмечается, что около трети людей переносят болезнь...
Доктор объяснил, почему важно увлажнять воздух во время эпидемии.
Увлажнение воздуха в помещении в холодное время года уменьшает риск заражения острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе, гриппом и коронавирусом, предупреждает доктор, основатель Школы ресурсов здоровья Андрей Беловешкин.
Уровень влажности воздуха оказывает прямое и косвенное воздействие на наше самочувствие и здоровье, пояснил эксперт. «Прямое воздействие: чем меньше влажность воздуха, тем сильнее испарение с кожи и слизистых оболочек. Это значит — сильнее раздражение глаз, носа, рта и дыхательных путей, хуже работает мукоцилиарный транспорт. А когда слизь подсыхает, то может раздражать слизистые и мы непроизвольно тянемся к носу, глазам и рту, — говорит Беловешкин. — Поэтому это увеличивает вероятность инфицирования — и слизистый барьер слаб и сами перенесли вирус».
Есть и другие негативные моменты: сухость воздуха увеличивает количество симптомов, связанных с затрудненным дыханием, уменьшает выработку слезы, повышает усталость глаз. Также низкая или слишком высокая влажность влияет на терморегуляцию и качество сна.
Непрямое влияние влажности на риски подхватить инфекцию связано с тем, как она влияет на циркуляцию в воздухе пыли и аэрозолей. «Чем меньше влажность, тем больше пыли и аллергенов находится в воздухе и тем дольше они остаются во взвешенном состоянии. Поэтому более влажный воздух и более чистый, — пояснил доктор. — В сухом воздухе также дольше летают аэрозоли с находящимися в них вирусами и бактериями».
Беловешкин привел данные исследований: если влажность низкая, на уровне 23% (что обычно для помещений с включенным отоплением), то в воздухе остаются 70–77% вирусных частиц, которые выделялись людьми при разговоре или кашле. При влажности 43% их остается только 14%. «Это касается и вируса гриппа и коронавируса», — подчеркнул эксперт.
Доктор рекомендует пользоваться гигрометром для контроля влажности и при необходимости использовать увлажнитель воздуха. «Оптимальный уровень влажности 40–60%, слишком высокая влажность также нежелательна», — отметил доктор.
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