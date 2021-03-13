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«Пивной живот» — не просто некрасиво, но и опасно для здоровья. Есть способ его убрать
Оксана Грибанова, Российская газета   
13 Марта 2021 г.
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Врач рассказала, как избавиться от жира на животе.

«Пивной живот» — не просто некрасиво, но и опасно для здоровья. Есть способ его убрать

Сегодня средний возраст людей, которые обращаются к медикам с жалобами на «пивной живот», составляет примерно 35 лет, отметила кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.

По словам врача, особенно опасно, когда талия становится толще 94 см (у азиатов — 90 см). Это уже абдоминальное ожирение, за которым могут последовать инфаркт миокарда, инсульт, метаболический синдром, сахарный диабет. Материал об том был опубликован в аккаунте доктора в Instagram.

Чтобы не допустить развития осложнений и вовремя справиться с проблемой, специалист порекомендовала первым делать обратиться к эндокринологу и пройти ряд гормональный исследований: на общий тестостерон, ГСПГ, эстрадиол, ЛГ, ТТГ, дигидротестостерон, пролактин и так далее.

«Тут есть нюанс — гормоны надо сдавать в хорошей лаборатории, где с „реактивами“ все в порядке. Это сложные анализы, и не каждая с ним справляется, сознательно или нет. Эндокринолог проанализирует результаты, посмотрит есть ли преддиабет и даст рекомендации, как все исправить», — отметила врач.

Второй шаг — начать двигаться. Подойдут прогулки на свежем воздухе в течение 40 минут (лучше ежедневно) и небольшая активность в рабочее время.

«Вы увидитесь, как многого вы достигнете за месяц, если будете каждый час вставать из-за компьютера и немного отжиматься-приседать», — уточнила доктор.

И третье — необходимо начать следить за питанием, на первом этапе отказавшись от булок, пиццы, майонеза.

«Ко мне постоянно приходят толстяки, которые утверждают, что голодают, но это не так», — заключила кандидат медицинских наук.

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