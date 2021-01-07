Чтоб не простужаться, соблюдаем правила

Медики составили перечень из 10 правил, как не заразиться и не заболеть в сезон простуд.

Ведущие европейские иммунологи и вирусологи составили список полезных советов для всех, кто не хочет заболеть в осенний-зимний сезон простуд. Учитывая новейшие научные исследования и опыт работа, медики советуют не переохлаждать ноги, чтобы не заболеть, и нос, — сообщает kp.ru.

Профессор Рон Экклз из Центра исследований простудных заболеваний Университета Кардиффа (Уэльс) также советует держать в тепле нос. Как объяснил профессор, нос — «главные ворота» для респираторно-вирусных инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Если человек замерзает, замедляется кровообращение, и к носу попадает меньше иммунных клеток крови, защищающих организм от вирусов. В прохладную погоду прикрывайте нос шарфом.

Профессор биохимии Университета Аберистуита Дэвид Витворт рекомендует реже пожимать руки. Многие граждане прикладывают руки ко рту, чешут нос и глаза, а потом протягивают их приятелям. Не исключено, что симптомов болезни у него нет, но он заражен и может заразить. Ученые советуют сократить рукопожатия.

В разгар сезонных простуд специалисты советуют стирать одежду в горячей воде, не ниже, чем при 40 градусах. При температуре погибнут микробы, которые цепляются на одежду в общественных местах, где кашляют и чихают простуженные люди.

Исследователи Университета Лома Линды (Калифорния, США) советуют сократить потребление сладкого. Их исследование показало, что у тех добровольцев, кто перебарщивал со сладким, снижались защитные силы организма.

Исследования, проведенные в Йельском университете (США), показали, что люди с хроническим недосыпом в три раза больше подвержены риску подцепить простуду, чем те, кто спит не менее восьми часов. Американские ученые предупреждают, что недосып негативно сказывается на иммунитете.

Исследования Австралийского национального университета Канберры доказали важность соблюдения социальной дистанции. Находясь в общественном транспорте, пересаживайтесь либо отходите в сторону, если рядом пассажир в транспорте кашляет или чихает.

Ученые советуют не забывать про мыло и воду. Доктор Лиза Акерлей отмечает, что несмотря на то, что популярные сейчас санитайзеры содержат до 80% спирта, они не способны полностью очистить руки, убив всех возбудителей простуды и гриппа. По ее словам, самое надежное средство защиты — мытье рук с мылом и водой. Возвращаясь из общественных мест, обязательно мойте руки с мылом.

Исследования Пенсильванского университета советуют промывать нос соленой водой. Эксперименты показали, что соляной «душ» хорошо помогает снижать количество микробов, не позволяя им закрепляться в носовой полости. При этом вирус теряет возможность размножаться и проникать внутрь организма.

Ученые Университета Лафборо (Англия) выяснили, что спортом заниматься полезно, но без перегрузок.

Исследователи Университета Колорадо напомнили о необходимости восполнять витамин D. Признаками дефицита витамина D могут быть боли в суставах, мышечные судороги, общая слабость.

Риск заболеть простудой при дефиците этого витамина повышается как минимум на треть.

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По инф. argumenti.ru



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