Взгляд экономистов: можно ли увеличить пенсии россиян?

Тема пенсий большинство россиян, конечно, волнует. Мы прислушивается к прогнозам экспертов относительно ближайшего времени, к их ожиданиям: повысят ли госвыплаты людям на заслуженном отдыхе, заморозят ли.... А что вообще говорят о пенсиях в нашей стране? Например, могут ли быть какие-то механизмы повышения этих госпособий для всех в принципе? Интересно было бы узнать, согласитесь.

Соотношение средней пенсии и средней заработной платы россиян в этом году составило около 30%, и никаких предпосылок к тому, что коэффициент замещения будет расти, пока нет. Иными словами, рассчитывать на то, что россияне по примеру европейских пенсионеров смогут путешествовать по миру на деньги пенсионной системы, не стоит. Эксперты РАНХиГС предложили решение – как увеличить пенсии россиян.

Пенсия – мечта и реальность

Представители разных профессий в России в опросе сервиса «Работа.ру» и российского негосударственного пенсионного фонда Сбербанка рассказали, какая пенсия обеспечит им комфортную жизнь в старости.

Пенсию больше 100 тысяч рублей в месяц хотят получать россияне, работающие в финансовой сфере (22%), в IT (23%) и в строительстве (20%). Медики и учителя (21%), работники кафе и ресторанов (23%), транспорта и логистики (19%) полагают, что им хватит пенсии от 40 до 50 тысяч рублей в месяц. Каждый пятый работник производства хотел бы в старости получать от 30 до 40 тысяч рублей в месяц.

Но, похоже, даже россиянам со скромными запросами пока не приходится надеяться на пенсию, которая обеспечит комфортную жизнь в старости. В 2021 году среднегодовой размер пенсии для неработающих пенсионеров составит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, в 2023 году — 19 283 рубля, говорится в проекте основных характеристик бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Российская пенсия в среднем компенсирует гражданам около 30% от заработной платы, сообщил Росстат. За последние несколько десятилетий соотношение средней пенсии к средней зарплате по стране лишь несколько раз приближалось к 40% – в последний раз в 1998 году.

Как показывают расчеты замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрия Горлина и научного сотрудника лаборатории исследований рынков труда и пенсионных систем Виктора Ляшока, благодаря повышению пенсионного возраста, этот показатель останется на уровне 34% до 2030 года. Но через десять лет размер пенсий по отношению к зарплатам в стране начнет снижаться, и к 2050 году достигнет 27%. Причем, чем быстрее будет развиваться российская экономика, тем быстрее будет расти разрыв между зарплатами и пенсиями.

«В странах ОЭСР средний коэффициент замещения пенсией утраченного заработка составляет 70%, а где-то превышает 100%. – рассказал ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. – Половина из этих 70% – это накопительная пенсия, но у нас судьба накопительной пенсионной компоненты не определена».

Накопи сам?

У добровольных пенсионных накоплений, которые могли бы обеспечить достойную старость, в России судя по всему нет перспектив. Софинансирование – не наш вариант, отмечают эксперты РАНХиГС Юрий Горлин и Виктор Ляшок в работе «Повышение пенсионного возраста: пейзаж после...».

По словам президента Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Константина Угрюмова, которые приводятся в докладе, система добровольных накоплений в России работать не будет в том числе из-за дискредитации идеи накоплений государством.

Для того, что люди было готово к добровольным накоплениям, нужен высокий уровень доверия к государственным и финансовым институтам, в том числе к пенсионной системе. А его нет, что, по словам Никиты Масленникова, является результатом целого ряда решений. В частности, заморозки накопительной пенсии россиян, отмены индексации пенсий для работающих пенсионеров и повышения пенсионного возраста.

«Заморозка накопительной части пенсии – отчаянный шаг, и сегодня мы понимаем, что эти деньги людям скорее всего никогда не вернут, – отмечает профессор РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов. – Это сильно подорвало доверие россиян к накопительной пенсионной системе и к государству».

Отчисления граждан в накопительную часть пенсии в размере 6% от зарплаты заморозили в 2014 году, и на днях заморозку вновь продлили, на этот раз — до 2023 года.

«Несмотря на обещания, индексация пенсий для работающих пенсионеров не возвращена, судьба накопительной пенсионной компоненты неизвестна, роста коэффициента замещения не происходит, и россияне решают: «я тогда вообще с вами (с государством) дело иметь не буду», – отмечает Никита Масленников.

Эксперты РАНХиГС полагают, что для развития системы добровольных накоплений, на памяти хотя бы одного поколения не должно быть кризисов, приводящих к значительной потере стоимости накоплений. Людям нужна уверенность в том, что его деньги не пропадут, а экономика и финансовые рынки смогут предоставить возможности для инвестиции пенсионных накоплений, обеспечат их сохранность, приемлемую доходность и ликвидность на протяжении длительного времени.

Кроме того, уровень доходов россиян пока не позволяет направлять часть доходов на формирование будущих пенсий. У большинства россиян нет финансовых возможностей, чтобы регулярно в течение десятилетий отчислять 5–10% от своей зарплаты на пенсионные накопления (около 70% получают зарплату ниже средней по РФ), отмечается в докладе. А та незначительная часть работников, которым доходы позволяют делать накопления, используют более привлекательные инструменты, чем те, что предлагают НПФ.

Сократить разрыв

В ряде стран, столкнувшихся с проблемой роста разрыва между зарплатами и пенсиями, прибегают к повышению стажа, пишут эксперты РАНХиГС Юрий Горлин и Виктор Ляшок в работе «Факторы роста уровня пенсионного обеспечения в среднесрочной и долгосрочной перспективе».

Так, повышение требований к страховому стажу до 30 лет по году в год позволит коэффициенту замещения начать расти после 2035 года, и к 2050 году он может вернуться на текущий уровень.

Работники и бизнес должны в большей мере делиться с пенсионерами доходами, полагают эксперты. Постепенное повышение с 2025 года ставки страховых взносов для бизнеса с 22% по 0,5 п. п. в год до 25% к 2030 году с последующим «по мере прогресса в легализации занятых и зарплат» снижением до 24% с 2044 года улучшит показатели пенсионных индикаторов.

Замедлить разрыв поможет легализация неформально занятых и обеление зарплат. К 2050 году он может составить 30% вместо 27%. Сегодня четверть зарплат россиян невидимы государству, подсчитали экономисты рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» на основе сравнения данных ФНС и Росстата. Речь идет почти о 3% ВВП.

Чтобы стимулировать россиян работать «в белую», следует сделать систему обязательного пенсионного страхования более справедливой в глазах граждан. В частности, Юрий Горлин и Виктор Ляшок предлагают увеличить зависимость размера страховой пенсии от участия застрахованных лиц в пенсионной системе. Одной из проблем российской страховой пенсионной системы они называют недостаточный уровень дифференциации пенсий в зависимости от заработка и стажа.

Ограничение размера пенсий для работающих пенсионеров – также один из эффективных механизмов сохранения коэффициента замещения, однако это может вызвать возмущение у людей, отмечают экономисты.

По словам экспертов РАНХиГС, все эти меры позволят увеличить пенсию до 40% от уровня средней и снизить число россиян, которые получают пенсии менее прожиточного минимума, вдвое – до 6–8%.

Размер наших пенсий в большинстве своем оставляет желать лучшего. И если существуют какие-то меры, чтобы их можно было увеличить всем и каждому, конечно, радует. Только вот воспользуются ли этими мерами те, кто принимает решения?

Polit.ru

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