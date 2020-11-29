Россияне назвали размер пенсии для комфортной жизни

|
Большинство россиян рабочих профессий хотели бы получать пенсию в размере 30-50 тысяч рублей.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос, проведенный сервисом по подбору персонала «Работу.ру» и российским негосударственным пенсионным фондом (НПФ) Сбербанка.
Так, каждый пятый из занятых на производстве рассчитывает на 30-40 тысяч рублей в месяц.
Медики, учителя, работники кафе и ресторанов, водители оценили свои пенсионные потребности в сумму от 40 тысяч до 50 тысяч рублей в месяц. Такой ответ дали 23% поваров и официантов, 21% медиков и учителей, 19% работников транспорта и логистики.
- Самые высокие запросы, как показало исследование, у программистов, финансистов и строителей. Большая часть сотрудников из этих сфер деятельности после выхода на пенсию хотела бы получать больше 100 тысяч рублей в месяц. Так ответили 23% работников IT-сферы, 20% строителей и 22% финансистов.
- Напомним, 23 сентября, выступая на встрече с сенаторами, президент РФ Владимир Путин заявил, что в следующем году пенсии будут проиндексированы на 6,3%, что, уточнил он, более чем в 1,5 раза превысит уровень прогнозируемой инфляции.
- Ранее, в августе, были обнародованы результаты опроса, проведенного НПФ Сбербанка, из которых следует, что россияне хотели бы получать в среднем 59 тыс. рублей после выхода на пенсию, поскольку именно такая сумма, по их мнению, обеспечит достойную жизнь в зрелом возрасте. При этом мужчины в среднем рассчитывают на пенсию в 61 тыс. рублей, женщины — 56 тыс. рублей. Наибольшую пенсию хотели бы получать студенты (62 тыс. рублей) и люди с высшим образованием (61 тыс. рублей).
- До этого сообщалось, что почти треть россиян (31%) хотели бы перестать работать и уйти на пенсию досрочно до того, как им исполнится 55 лет. Впрочем, 69% к этому не готовы, а 11% из этого числа и вовсе хотели бы продолжать работать и после 70 лет. Таковы результаты исследования совместного исследования сервиса «Работа.ру» и НПФ Сбербанка.
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Борис Щербаков из-за коронавируса и безденежья «сидит на подножных кормах»
Известный актер Борис Щербаков рассказал о финансовых трудностях из-за коронакризиса. По словам 70-летнего артиста, ситуация с пандемией крайне негативно сказалась на его жизни.
-
Россияне назвали размер пенсии для комфортной жизни
Большинство россиян рабочих профессий хотели бы получать пенсию в размере 30-50 тысяч рублей.
-
Дмитрий Певцов посмеялся над слухами о своей смерти
В последние несколько месяцев актёр Дмитрий Певцов проявил себя как интересный блогер, хотя по-настоящему никогда особо соцсетями не интересовался. Просто у артиста появилось больше свободного времени, которое можно посвятить общению с поклонниками «напрямую» — через интернет.
-
Русский язык сохранит в Киргизии официальный статус
Конституционное совещание отклонило предложение о лишении русского языка в Киргизии статуса официального. С предложением сделать государственным языком только киргизский выступил член конституционного совещания Киргизии Садирдин Торалиев.
-
Делимся эмоциями с миром: еще одна бабушка с YouTube «реагирует»
На видеохостинге YouTube некоторые бабушки заводят каналы и любят выдавать там свои реакции. Среди таких блогеров, например, и Анна Степановна. Ее канал называется «Р.Е.А.К.Ц.И.И. Шоу «Бабушка реагирует». А реакции выдают пенсионерки на что? Да хоть на что. В основном, конечно, на исполнителей песен.
-
Лишь у четверти россиян есть финансовая подушка на случай увольнения
Финансовую подушку на случай увольнения имеют лишь четверть россиян, свидетельствуют данные совместного исследования сервиса «Работа.ру» и «Сбербанк страхования».
-
Российской вакциной начали массово прививать военнослужащих
В руководстве Министерства обороны сообщили, что сотрудников вооруженных сил начали массово вакцинировать от коронавируса. Всего российской вакциной намерены привить более 400 тысяч военнослужащих.
-
Ведущая программы «Час суда» получила срок за мошенничество
Юрист Елена Дмитриева, которая вела одну из программ проекта «Час суда», вердиктом Замоскворекцкого суда приговорена к двум годам заключения условно. Как пояснили в суде, испытательный срок Дмитриевой установлен в два года.
-
Синоптики пообещали аномальное тепло в Красноярском крае и Якутии
В ближайшие пять дней в Красноярском крае и Якутии будет аномально тепло. Как рассказал научрук Гидрометцентра России Роман Вильфанд, отклонение от нормы на 1 декабря может составить до 25 градусов.
-
В России ввели единый телефонный номер 122 по коронавирусу
Единый телефонный номер 122 по COVID-19 вводится во всех российских регионах, чтобы гражданам было удобно дозваниваться медикам, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
-
Сериал «Казанова»: обаятельный бабник-аферист делал женщин… счастливыми
Первый канал порадовал отличным сериалом в жанре лирического детектива
-
В России стали есть больше хлеба из-за падения доходов
Россияне из-за падения доходов стали есть больше хлеба. Продажи мучных изделий выросли впервые за последние пять лет.
-
Подруга Фредди Меркьюри рассказала о его «необычных» похоронах
Легендарный певец, лидер группы «Queen» Фредди Меркьюри был кремирован. Церемония проходила по всем обычаям зороастризма, рассказала его подруга Мэри Остин.
-
«Беру естественностью, откровенностью»: тайна притягательности Екатерины Шавриной
Екатерина Шаврина настолько ярко блистала на сцене, что мимо неё просто так не мог пройти ни один мужчина. Среди поклонников певицы был даже мэр Рио-де-Жанейро, который по уши влюбился в советскую красавицу.
-
В Ростове две 70-летние пенсионерки провалились из квартиры в подвал
В Ростове-на-Дону две пожилые женщины упали в подвал дома из собственной квартиры. Конечно же, не обошлось без травм.
-
Без царя в голове: ФСБ обвиняет объявившего себя царем в призывах к революции
В Москве на демонстрациях часто появлялся мужчина в костюме царя с короной на голове, а иногда верхом на белом коне. Его зовут Геннадий Пирогов. ФСБ вменяет ему уголовную статью о призыве к насильственной смене власти. За что же?
-
Сергея Сафронова со скандалом уволили из «Битвы экстрасенсов»
ТНТ уволило из проекта «Битва экстрасенсов» ведущего, иллюзиониста Сергея Сафронова. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на представителей канала.
-
Ученые озадачили: цвет глаз влияет на предрасположенность к болезням!
Исследователи Медицинской школы при Университете Колорадо нашли зависимость предрасположенности к заболеваниям от цвета глаз человека.
-
Марадона мог умереть из-за халатности врачей?..
В Аргентине возбудили уголовное дело по факту смерти Диего Марадоны. Правоохранительные органы заподозрили, что врачи допустили халатность при лечении легендарного футболиста.
-
Кошмарно: в приемной семье детей избивали «за лишнюю еду»
В Ростовской области сотрудники прокуратуры проверят информацию о побоях и издевательствах над 11 приемными детьми в семье из города Шахты.