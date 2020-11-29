Россияне назвали размер пенсии для комфортной жизни

Большинство россиян рабочих профессий хотели бы получать пенсию в размере 30-50 тысяч рублей.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос, проведенный сервисом по подбору персонала «Работу.ру» и российским негосударственным пенсионным фондом (НПФ) Сбербанка.

Так, каждый пятый из занятых на производстве рассчитывает на 30-40 тысяч рублей в месяц.

Медики, учителя, работники кафе и ресторанов, водители оценили свои пенсионные потребности в сумму от 40 тысяч до 50 тысяч рублей в месяц. Такой ответ дали 23% поваров и официантов, 21% медиков и учителей, 19% работников транспорта и логистики.

Самые высокие запросы, как показало исследование, у программистов, финансистов и строителей. Большая часть сотрудников из этих сфер деятельности после выхода на пенсию хотела бы получать больше 100 тысяч рублей в месяц. Так ответили 23% работников IT-сферы, 20% строителей и 22% финансистов.

Напомним, 23 сентября, выступая на встрече с сенаторами, президент РФ Владимир Путин заявил, что в следующем году пенсии будут проиндексированы на 6,3%, что, уточнил он, более чем в 1,5 раза превысит уровень прогнозируемой инфляции. Ранее, в августе, были обнародованы результаты опроса, проведенного НПФ Сбербанка, из которых следует, что россияне хотели бы получать в среднем 59 тыс. рублей после выхода на пенсию, поскольку именно такая сумма, по их мнению, обеспечит достойную жизнь в зрелом возрасте. При этом мужчины в среднем рассчитывают на пенсию в 61 тыс. рублей, женщины — 56 тыс. рублей. Наибольшую пенсию хотели бы получать студенты (62 тыс. рублей) и люди с высшим образованием (61 тыс. рублей). До этого сообщалось, что почти треть россиян (31%) хотели бы перестать работать и уйти на пенсию досрочно до того, как им исполнится 55 лет. Впрочем, 69% к этому не готовы, а 11% из этого числа и вовсе хотели бы продолжать работать и после 70 лет. Таковы результаты исследования совместного исследования сервиса «Работа.ру» и НПФ Сбербанка.

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