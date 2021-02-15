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Стартует новый этап повышения пенсионного возраста. А что с повышением пенсий?
Лидия Карпенко, Дмитрий Савенков, www.1rre.ru   
15 Февраля 2021 г.
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Несколько лет назад была проведена пенсионная реформа, по которой женщины теперь уходят на заслуженный отдых в 60 лет, а мужчины – в 65. Увеличение пенсионного возраста было решено властями провести поэтапно (что не отменяет всеобщей обиды на "повышку", о чем мы подробно писали). В этом году повышение затронет сотни тысяч соотечественников.

В этом году стартует этап повышения пенсионного возраста. А что с повышением пенсий?

Почему российские власти решили повышать пенсионный возраст

Несколько лет назад эксперты и чиновники начали обговаривать варианты повышения пенсионного возраста. В итоге это обернулось тем, что женщин решили отправлять на пенсию в 60 лет, а мужчин — в 65. Сразу решили, что повышение будет не одним рывком. Возрастную планку будут поднимать постепенно, но в течение небольшого промежутка времени.

Основной задачей проекта закона называли обеспечение устойчивости и финансовой стабильности пенсионной системы на длительные годы вперед. Это означает не только сохранение, но и увеличение доходов действующих и будущих пенсионеров.

Для того чтобы достичь данных целей, в проекте закона вместе с остальными мерами, прописано постепенное повышение возраста. Так говорил Владимир Путин еще в 2018 году, когда и принималось данное решение.

Дмитрий Медведев, который в то время был еще премьер-министром, отметил, что парламентарии долго взвешивали все преимущества и недостатки этого вынужденного решения, но в итоге пришли к единому мнению, что перемены назрели, и их нужно просто принять.

В то время говорили, что необходимо повышать пенсионные выплаты больше уровня инфляции, хотя сделать это трудно, ведь пенсионеров становится все больше, а работающего населения меньше.

Кто сможет отправиться на заслуженный отдых в этом году

Если бы чиновники не повысили пенсионный возраст, в бюджете не хватило бы средств на выплаты всем. Поэтому решили пойти на такой шаг в качестве компенсации: повысили пенсии в среднем на тысячу рублей.

Пенсионный возраст решили увеличивать постепенно – на полгода ежегодно. У мужчин переходный период закончится в 2028 году, а у женщин – на 6 лет позже.

В 2021 году начинается очередной этап данной реформы. Однако льготный период времени, на протяжении которого можно будет отправиться на пенсию раньше установленного срока, еще остается. Воспользоваться им могут женщины 1965 и мужчины 1960 годов рождения. Они могут отправиться на отдых в 56,5 и 61,5 лет соответственно.

По расчетам экспертов, на протяжении двух предыдущих лет пенсионная реформа лишила права выхода на пенсионный отдых более 800 тыс. россиян.

Могут ли отменить повышение пенсионного возраста

В прессе 9 февраля появились новости о том, что Путин во время ежегодного послания озвучит решение об отмене повышения пенсионного возраста. Большинство изданий, рассказывая об этом, ссылаются на какие-то непонятные Телеграм-каналы.

В первоисточнике, то есть на канале, отмечается, что правительство совместно с Министерством труда проработали все варианты возвращения индексации работающим пенсионерам. Свое итоговое решение Владимир Путин должен озвучить во время своего ежегодного послания.

Отмечается также, что в ведомстве намерены провести совещание, которое затронет возврат к старым возрастным рамкам выхода на пенсию для жителей регионов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, которые уже наработали свой стаж. Стоит отметить, что к таким регионам относят не только арктические, но и многие дальневосточные территории.

Ранее такую проработку уже хотели провести, однако на некоторое время отказались от инициативы. Сейчас же автор канала отмечает, что перед парламентскими выборами возвращение прежнего возраста для жителей Севера может стать отличным успокоительным для регионов, которые имеют высокий потенциал протестной активности.

Стоит отметить, что данную информацию пока не подтвердил ни один официальный источник, поэтому остается только следить за ситуацией.

***

Хорошие пенсии получать хотят все, но что для этого можно сделать на практике? Как видят депутаты и чиновники проблему увеличения пенсий в текущем году? Например, депутат Госдумы РФ Сергей Миронов уверен, что для этого необходимо выполнить всего несколько условий. Во-первых, государству следовало бы пересмотреть порядок финансирования Пенсионного фонда РФ. Самим же гражданам можно позаботиться о благосостоянии в старости путем отчисления средств на счета накопительной пенсии.

В этом году стартует этап повышения пенсионного возраста. А что с повышением пенсий?

Бюджет Пенсионного фонда нужно утроить?

На данном этапе со стороны федерального бюджета в адрес ПФ РФ ежегодно выделяется порядка 3 трлн рублей. Эту сумму нужно как минимум утроить. Таким образом, бюджет Пенсионного фонда должен значительно вырасти, чтобы в нем не возникал дефицит.

«Сейчас федеральный бюджет ежегодно выделяет Пенсионному фонду три триллиона рублей из необходимых восьми триллионов на социальные выплаты и пенсии», — подчеркнул Сергей Миронов.

Кроме того, самому ведомству следовало бы существенно снизить непрофильные расходы. Речь идет о бюджетных средствах, которые не связаны непосредственно с начислением пенсий, а уходят, как правило, на содержание самой структуры. При рациональном подходе эту финансовую разницу можно было бы ликвидировать.

Сообщается также, что увеличить наполняемость бюджета ПФ РФ можно за счет пересмотра налоговой ставки для богатых граждан. На данный момент большинство россиян отдают с собственной прибыли на эти цели 22%. Однако те, чьи доходы оказались сверхвысокими, почему-то ограничены налоговой ставкой в размере всего 10%. Этот подход должен быть изменен по всей стране.

Другие варианты, как сделать пенсию побольше

Существует еще несколько приемов, как сделать регулярную выплату более высокой. Прежде всего, получателю необходимо позаботиться о правильном и своевременном начислении денежных средств согласно наработанному стажу и пенсионным баллам.

Помимо этого, в 2021 году ряд граждан имеет право на преждевременный выход на пенсию. Прежде всего, это люди предпенсионного возраста, которые по объективным причинам утратили рабочее место всего за 2 года до наступления страховой пенсии.

В любом случае получателям рекомендуется обращаться в территориальные отделения Пенсионного фонда, чтобы узнать более подробную информацию.

Когда задумывалась пенсионная реформа, людям обещали золотые горы. Но у нас от слов до реализации пропасть обычно большая. И в итоге по пенсиям мы имеем то, что имеем. Незначительные прибавки, которые особой погоды в кошельке и не делают. Поэтому предпенсионерам и более молодым поколениям впору задумываться, как и самим на заслуженном отдыхе можно себя финансово поддержать. Потому что надежды, что с увеличением возраста выхода на пенсию госпособия будут побольше да поощутимее тают как дым. И экономика буксует, и коронавирус свою лепту в ее ослабление вносит. Да у нас и поговорить могут власть имущие, особенно в предвыборнную пору, а потом все благополучно забыть.

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