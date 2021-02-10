Песков: все варианты повышения пенсий работающим пенсионерам будут рассмотрены

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассмотрят все предложенные кабмином варианты индексации пенсий работающим пенсионерам.

«Работа в этом направлении продолжится, правительство действительно в срок представило своё видение, видение поливариантное. Наше экспертное подразделение администрации будет рассматривать предложенные варианты, и затем уже опять совместно с правительством будет приниматься решение», — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Кроме того, Песков, отвечая вопрос о временных рамках для принятия решения, заявил, что «поручение по формулированию выполнено, теперь нужно определиться с тем, как лучше поступить».

Ранее сообщалось, что по поручению президента России Владимира Путина в Минтруде подготовили предложения по ежегодной индексации пенсий работающим пенсионерам. Правительство 1 февраля направило доклад в Кремль. По подсчётам аналитиков, на возобновление указанных индексации понадобится примерно 200 миллиардов рублей в год.

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Индексировать выплаты пенсии работающим пенсионерам прекратили в 2016 году — это было необходимо для уменьшения дефицита ПФР. В настоящее время на рассмотрении Госдумы три законопроекта об индексации пенсий. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, работа над этим вопросом продолжается — эта тема важная.

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