Эксперт объяснил, почему россиянам напрасно ждать достойных пенсий

Российская пенсионная система остается одной из «хронических болезней» страны, и гражданам не стоит ждать достойных пенсий. Об этом заявил ведущий эксперт Института современного развития (ИНСОР) Никита Масленников.

По его словам, «ключевая величина, по которой можно оценивать, насколько „достойными“ являются пенсии в стране — это так называемый коэффициент замещения: какой процент от средней зарплаты составляет средняя пенсия».

«В наиболее развитых странах, на которые стоит ориентироваться, этот коэффициент составляет 60 — 70%, в России он еще несколько лет назад составлял 40% — это международная норма, на троечку», — посетовал эксперт.

В настоящее время, указал он, в России «актуальный коэффициент замещения — около 30%». «То есть для достижения „достойной пенсии“ эту величину надо удвоить. Цель, вполне достойная нового национального проекта», — полагает Масленников.

На его взгляд, достичь этого можно «только при том условии, что пенсионная система не сводится к страховой составляющей, а присутствует и накопительная компонента».

«Современные развитые пенсионные системы состоят непременно из этих двух элементов — страхового и накопительного. Напомню, что с 2015 года накопительная составляющая пенсионной системы у нас заморожена, то есть новые деньги туда не поступают. Почему — вопрос не ко мне: вероятно, тогда случился кризис, и правительству стало не хватать средств. Кстати, именно после заморозки накопительных пенсий коэффициент замещения в России стал падать — что и неудивительно. Величина взносов в накопительную пенсионную систему — около 500 млрд рублей в год, и эти средства пошли не в систему накопительных пенсий, а на обеспечение страховых, влились в общий котел. Заметим также, что уже не первый год страховые пенсии выплачиваются с помощью бюджетных трансферов — их размер достиг 3 трлн в год и имеет тенденцию к росту. Проще говоря, Пенсионный фонд России не справляется с выплатой страховых пенсий за счет собственных средств, хотя должен бы. Ему помогает федеральный бюджет», — констатировал эксперт.

Таким образом, полагает он, для того чтобы «поднять уровень коэффициента замещения, нужно восстанавливать накопительный компонент». «А с нынешним порядком у нас никогда не будет достойных пенсий», — подытожил он.

Тем временем большинство опрошенных россиян считают, что для комфортной жизни после выхода на пенсию им достаточно 45,6 тыс. рублей ежемесячно. Об этом 19 января сообщала газета «Известия» со ссылкой всероссийский опрос НПФ Сбербанка.

Ранее министр труда РФ Антон Котяков отмечал, что в 2021 году 32 млн жителей России получат проиндексированные выше показателя инфляции пенсии. На совещании с участием президента Владимира Путина Котяков пояснил, что пенсии увеличились на 6,3% — «что также превышает уровень инфляции». Котяков подытожил, что «средний размер страховой пенсии по старости (неработающим пенсионерам — ред.) увеличен на 1039 рублей и с учетом индексации составит 17 тысяч 541 рублей».

Добавим также, что с 1 января 2019 года в России вступили в силу поправки в пенсионное законодательство. В частности, предполагается поэтапное (до 2028 года) повышение пенсионного возраста для мужчин — с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 60 лет. При этом, согласно официальной статистике, средняя продолжительность жизни в России составляет менее 73 лет. Пенсионная реформа вызвала неоднозначную реакцию в обществе, однако власти заявили, что она неизбежна.

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По инф. rosbalt.ru

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