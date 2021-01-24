Эксперт объяснил, почему россиянам напрасно ждать достойных пенсий

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Российская пенсионная система остается одной из «хронических болезней» страны, и гражданам не стоит ждать достойных пенсий. Об этом заявил ведущий эксперт Института современного развития (ИНСОР) Никита Масленников.
По его словам, «ключевая величина, по которой можно оценивать, насколько „достойными“ являются пенсии в стране — это так называемый коэффициент замещения: какой процент от средней зарплаты составляет средняя пенсия».
«В наиболее развитых странах, на которые стоит ориентироваться, этот коэффициент составляет 60 — 70%, в России он еще несколько лет назад составлял 40% — это международная норма, на троечку», — посетовал эксперт.
В настоящее время, указал он, в России «актуальный коэффициент замещения — около 30%». «То есть для достижения „достойной пенсии“ эту величину надо удвоить. Цель, вполне достойная нового национального проекта», — полагает Масленников.
На его взгляд, достичь этого можно «только при том условии, что пенсионная система не сводится к страховой составляющей, а присутствует и накопительная компонента».
«Современные развитые пенсионные системы состоят непременно из этих двух элементов — страхового и накопительного. Напомню, что с 2015 года накопительная составляющая пенсионной системы у нас заморожена, то есть новые деньги туда не поступают. Почему — вопрос не ко мне: вероятно, тогда случился кризис, и правительству стало не хватать средств. Кстати, именно после заморозки накопительных пенсий коэффициент замещения в России стал падать — что и неудивительно. Величина взносов в накопительную пенсионную систему — около 500 млрд рублей в год, и эти средства пошли не в систему накопительных пенсий, а на обеспечение страховых, влились в общий котел. Заметим также, что уже не первый год страховые пенсии выплачиваются с помощью бюджетных трансферов — их размер достиг 3 трлн в год и имеет тенденцию к росту. Проще говоря, Пенсионный фонд России не справляется с выплатой страховых пенсий за счет собственных средств, хотя должен бы. Ему помогает федеральный бюджет», — констатировал эксперт.
Таким образом, полагает он, для того чтобы «поднять уровень коэффициента замещения, нужно восстанавливать накопительный компонент». «А с нынешним порядком у нас никогда не будет достойных пенсий», — подытожил он.
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Добавим также, что с 1 января 2019 года в России вступили в силу поправки в пенсионное законодательство. В частности, предполагается поэтапное (до 2028 года) повышение пенсионного возраста для мужчин — с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 60 лет. При этом, согласно официальной статистике, средняя продолжительность жизни в России составляет менее 73 лет. Пенсионная реформа вызвала неоднозначную реакцию в обществе, однако власти заявили, что она неизбежна.
Российская пенсионная система остается одной из «хронических болезней» страны, и гражданам не стоит ждать достойных пенсий. Об этом заявил ведущий эксперт Института современного развития (ИНСОР) Никита Масленников.
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