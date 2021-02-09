Песков: Сделать всем большие пенсии не представляется возможным

Государство не может в один момент обеспечить всем пенсионерам высокие пенсии, но власти «поэтапно работают над этой задачей». В этом заверил журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил: ранее президент Владимир Путин много раз говорил, что «в плане пенсионного обеспечения надо еще работать и работать». «Скачкообразно, в одночасье, сделать всем большие пенсии, к сожалению, не представляется возможным», — посетовал Песков. Однако, подчеркнул он, «поэтапные меры» принимаются.

«Это то, что обязано делать государство, и то, что оно делает», — цитирует «Интерфакс» реакцию Пескова на слова главреда телеканала RT Маргариты Симоньян о том, что россиянам не надо жаловаться на низкие пенсии, зато надо бы вспомнить, как жили в 90-е годы. Песков также назвал неоспоримым тот факт, что в 90-е годы россияне жили плохо и что сейчас пенсии выше.

Он добавил, что есть и негативные периоды, и «черные полосы», с которыми сталкивается Россия. «Тормозят нас в желании повышать благосостояние пенсионеров. Говоря о черных полосах, я имею в виду мировые экономические кризисы», — уточнил Песков и еще раз уточнил, что имеет в виду, к примеру, нынешнюю пандемию коронавируса.

При этом, заключил он, уже «проделан огромный путь, но впереди нас ждет более длинная дорога».

Кстати:

Россияне хотели бы получать в среднем 59 тыс. рублей после выхода на пенсию , поскольку именно такая сумма, по их мнению, обеспечит достойную жизнь в зрелом возрасте. При этом мужчины в среднем рассчитывают на пенсию в 61 тыс. рублей, женщины — 56 тыс. рублей. Наибольшую пенсию хотели бы получать студенты (62 тыс. рублей) и люди с высшим образованием (61 тыс. рублей).

, поскольку именно такая сумма, по их мнению, обеспечит достойную жизнь в зрелом возрасте. При этом мужчины в среднем рассчитывают на пенсию в 61 тыс. рублей, женщины — 56 тыс. рублей. Наибольшую пенсию хотели бы получать студенты (62 тыс. рублей) и люди с высшим образованием (61 тыс. рублей). Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов тем временем рассчитывает, что к 2022 году пенсия россиян будет увеличена на 18% и составит 18 290 рублей.

тем временем рассчитывает, что будет увеличена на 18% и составит 18 290 рублей. Кстати, новости о наших пенсиях мы постоянно отслеживаем - вот по этой ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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