ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Новый виток скандала: Навальный бросает президенту Путину шокирующее обвинение
2021-01-20-01-56-47
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального  — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Годовые зарплаты Миллера и Грефа — суммы, которые страшно даже представить
2021-01-13-01-16-57
Журналистам удалось узнать, сколько зарабатывают главы «Газпрома» и «Сбербанка».
Стало известно о завещании создателя «Ералаша» Бориса Грачевского
2021-01-15-13-23-31
Создатель и худрук «Ералаша» Борис Грачевский, скончавшийся 14 января от коронавируса на 72-м году жизни, оставил всё нажитое своей последней молодой жене и маленькому...
Размер платы ЖКХ за «дворец Путина» в Геленджике удивил экспертов
2021-01-28-01-22-46
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
«Уходить ли Путину?» Политолог реконструирует логику президентского окружения
2021-01-18-02-22-01
Будущее сулит перемены. Например, осенью состоятся парламентские выборы, и уже сейчас начинается борьба за места в Государственной думе. Еще раньше стартовал передел в бизнес-кланах, а в перспективе – выборы президента. События непроходные, и на этой волне споры, что ждет страну, конечно, кипят....
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Песков: Сделать всем большие пенсии не представляется возможным
По инф. rosbalt.ru   
09 Февраля 2021 г.
Изменить размер шрифта

Государство не может в один момент обеспечить всем пенсионерам высокие пенсии, но власти «поэтапно работают над этой задачей». В этом заверил журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков: Сделать всем большие пенсии не представляется возможным

Он напомнил: ранее президент Владимир Путин много раз говорил, что «в плане пенсионного обеспечения надо еще работать и работать». «Скачкообразно, в одночасье, сделать всем большие пенсии, к сожалению, не представляется возможным», — посетовал Песков. Однако, подчеркнул он, «поэтапные меры» принимаются.

«Это то, что обязано делать государство, и то, что оно делает», — цитирует «Интерфакс» реакцию Пескова на слова главреда телеканала RT Маргариты Симоньян о том, что россиянам не надо жаловаться на низкие пенсии, зато надо бы вспомнить, как жили в 90-е годы. Песков также назвал неоспоримым тот факт, что в 90-е годы россияне жили плохо и что сейчас пенсии выше.

Он добавил, что есть и негативные периоды, и «черные полосы», с которыми сталкивается Россия. «Тормозят нас в желании повышать благосостояние пенсионеров. Говоря о черных полосах, я имею в виду мировые экономические кризисы», — уточнил Песков и еще раз уточнил, что имеет в виду, к примеру, нынешнюю пандемию коронавируса.

При этом, заключил он, уже «проделан огромный путь, но впереди нас ждет более длинная дорога».

Кстати:

  • Россияне хотели бы получать в среднем 59 тыс. рублей после выхода на пенсию, поскольку именно такая сумма, по их мнению, обеспечит достойную жизнь в зрелом возрасте. При этом мужчины в среднем рассчитывают на пенсию в 61 тыс. рублей, женщины — 56 тыс. рублей. Наибольшую пенсию хотели бы получать студенты (62 тыс. рублей) и люди с высшим образованием (61 тыс. рублей).
  • Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов тем временем рассчитывает, что к 2022 году пенсия россиян будет увеличена на 18% и составит 18 290 рублей.
  • Кстати, новости о наших пенсиях мы постоянно отслеживаем - вот по этой ссылке.

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 