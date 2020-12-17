Кто окажется в рядах счастливчиков, кому повысят военную пенсию?

В следующем году российские экс-военные и силовики в отставке ждут индексации пенсий. Слухи «по поводу» ходят разные. А недавно в Сети появилась информация о том, каким именно категориям военных будет проводиться увеличение пенсионных выплат в ближайшее время. Давайте вникать.

Когда же экс-военным ожидать в следующем году прибавки к пенсии?

В этом году руководитель АСИ направила председателю правительства письмо, где предлагала повысить военные пенсионные выплаты. Для повышения приблизительно потребуется около полумиллиарда рублей.

В профильном комитете Совета Федерации данная инициатива не была поддержана. Стоит отметить, что в этом году индексация военным пенсионерам планировалась на уровне около 3,8%. Однако прибавку позже решили снизить до 3%. Такое решение было аргументировано низким уровнем инфляции.

Вышло также постановление Правительства Российской Федерации, которое не разрешило отменить понижающий коэффициент на 2%. Так, выплаты были заморожены до окончания 2021 года.

В том случае, если правительство не будет следовать советам главы АСИ, военные пенсионеры получат повышенную пенсию в лучшем случае в конце будущего года.

А что будет с пенсиями работающих военных пенсионеров?

В то время, как разрабатывались поправки в Конституцию страны, руководитель рабочей группы отмечал, что работающие пенсионеры попадут в список индексируемой категории. Стоит отметить, что в основном законе страны уже есть норма об обязательной индексации выплат.

Владимир Путин еще в предыдущем году поддержал данный пункт Конституции. В то же время, появилась информация о том, что данный вопрос еще полностью не решен. Допускается, что статья в законе будет изменена, причем не в пользу работающих военных пенсионеров.

В настоящее время идет юридическое разбирательство, относительно того, стоит ли всем военным индексировать выплаты. Стоит отметить, что эпидемиологическая обстановка в стране в этом году потребовала отказа от некоторых планов, относительно пенсионных выплат.

В Пенсионном фонде во время второго квартала текущего года недополучено около 1,6 млрд рублей. Продление карантинных мер привело к тому, что данная цифра увеличилась в несколько раз. Вместе с тем, в стране были более активные инфляционные процессы. Повысились цены, причем не только на продукты, но и на услуги.

Настоящие показатели инфляции не соответствуют в данное время запланированным цифрам. Поэтому правительство собирается выделить на выплату пенсий дополнительные средства из федерального бюджета.

Как вообще получить у нас военную пенсию?

Военные пенсионеры могут претендовать сразу на две пенсии. Основания для их установления разные, поэтому и считаются они по-разному. Есть пенсия за выслугу лет и выплата по старости.

Для получения пенсии за выслугой, нужно:

отслужить не менее 20 лет на момент выхода на пенсию;

достичь 45-летнего возраста, имея общий стаж не менее 25 лет, из которых, половина должна быть военной службой.

Уволиться человек должен при достижении предельного возраста для службы, по состоянию здоровья или в связи с организационными или штатными мероприятиями.

Стоит отметить, что после военной службы некоторые отправляются на гражданскую работу. Это означает, что работодатель платит за своего сотрудника страховые взносы, поэтому он получает право на пенсию. Тут условия такие же, как для всех россиян:

достижение пенсионного возраста ;

; наличие достаточного страхового стажа ;

; наличие определенной величины индивидуального коэффициента.

Стоит отметить, что пенсия военного будет зависеть от его денежного довольствия во время службы. Также, роли играет выслуга и понижающий коэффициент.

Пенсия у человека порой единственный источник дохода. И поэтому если такую выплату увеличат, людям будет легче прожить. А это непросто, ведь цены растут, как будто в Космос стремятся, и услуги дешевле тоже, к сожалению, не становятся. К тому же перспектив, что как-то в скором времени стоимостно-товарная тема отрегулируется, пока не просматривается. Так что помогай индексацией, родное государство?!

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