Военные пенсии с января: проиндексировать на «раз-два» не получится?

Индексация пенсий – важная тема. В том числе новостей здесь ждут и военные пенсионеры. Но... индексация военных пенсий с 1 января следующего года не получила большой поддержки в рядах законодателей, норму не торопится одобрять Минфин. В чем же причина? Эксперты считают, что дело в проблемах бюджета на фоне пандемии коронавируса.

Увеличение в следующем году пенсий бывшим военным: шансы почти на нуле?

Представители Министерства финансов осторожничают при составлении планов федерального бюджета, так как им мешают многочисленные экономические последствия карантина на фоне увеличения заболевших коронавирусом. В связи с этим индексацию пенсий для бывших военных, которая должна составить 2%, предложено было проигнорировать.

Основой для военных пенсий выступает денежное довольствие, которое сокращенно называют ДДВ. Показатель военного довольствия напрямую зависит от того, в каком звании гражданин покидал службу.

Согласно действующему пенсионному законодательству, сумма не представляет собой фиксированную часть на протяжении всего периода выплат. Ежегодно правительство пересматривает этот показатель, чтобы увеличить. Прирост равняется на коэффициент инфляции, который просчитывается заранее и закладывается в бюджет.

На практике существующий алгоритм позволяет каждый год гарантировать пенсионеру повышение с оглядкой на то, как растет оклад все еще официально служащих в военных рядах россиян.

Отдельно существует коэффициент выслуги, который напрямую зависит от стажа, накопленного во время службы. За 20 лет показатель составляет 50%, а за каждый последующий год повышение приравнивается 3%. Максимальная граница для этого показателя – 85%, что равно к службе длительностью 32 года.

В чем особенности индексации пенсий военным?

Граждане, которые успели наработать стаж в армии в общей сложности на 12,5 лет при учете общего стажа в 25 лет, смогут претендовать на 1% за каждый последующий год. Длительное время экс-армейцы могли рассчитывать именно на этот показатель при расчетах своего пенсионного пособия, но в 2012 году президент внедрил еще одно новшество.

По обновленному показателю военные могут рассчитывать на понижающий коэффициент. Изначально понижающий индекс составлял 54%. С течением времени показатель должен был повышаться. Согласно обещанию Владимира Путина, увеличение должно проводиться на ежегодном основании, а прирост должен был составлять 2%. Следование алгоритму требовалось проводить ровно до тех пор, пока отметка не достигнет 100%.

Рассматривая решения для пенсионного законодательства, было проведено пленарное заседание нижней парламентской палаты. Оппозиционные структуры власти напомнили представителям «Единой России» о том, что военные представляют собой контингент, который отвечает за «несущие конструкции» государства, но на окончательное решение такие акценты не повлияли.

Индексация военных пенсий: пока постоит на месте?

В Министерстве финансов пояснили, что правительство выступает за заморозку пенсионного обеспечения ровно на год. Согласно вынесенному предложению, законодатели предлагают все оставить на своих местах, то есть как уровень составлял 73,63%, так он и останется на той же точке.

В качестве аргумента в пользу такого решения специалисты назвали отсутствие фактических нарушений действующего законодательства. Темпы прироста с момента вступления в силу закона соблюдались в полной мере.

Отметили тут и то, что в последующие 3 года повышение военных пенсий будет проводиться на уровне 3,7%, совсем как план для повышения параметра денежного довольствия.

Ограничительные меры в связи с распространением коронавируса с точки зрения экономики даром для нашего государства не прошли. Но что же делать в такой ситуации людям? Цены растут буквально на все, и индексация пенсий была бы пусть не суперощутимой, но все же поддержкой. На что же рассчитывать? Пока вопрос остается открытым.

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По инф. 1rre.ru

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