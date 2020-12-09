Индексация пенсий военным пенсионерам: с нового года — маловероятно

С января следующего года в стране уступит в силу программа перерасчета пенсий. Кому же будет увеличено пособие, конечно, интересует граждан. Как и то, что решают власти насчет накопительной части пенсии. Ниже ответы на эти волнующие вопросы - увы, "по прогнозам на данный момент". Реальное будущее, как...
Индексация пенсий – важная тема. В том числе новостей здесь ждут и военные пенсионеры. Но... индексация военных пенсий с 1 января следующего года не получила большой поддержки в рядах законодателей, норму не торопится одобрять Минфин. В чем же причина? Эксперты считают, что дело в проблемах бюджета на...
Злободневная тема для многих людей – индексация пенсий работающим пенсионерам. Она, напомним, была заморожена еще четыре года назад. Что будет дальше, станет ли госпособие для этой категории граждан расти или все останется как прежде – мнениями делятся эксперты, дающие осторожные прогнозы развития...
Ситуация с распространением коронавируса пока оставляет желать лучшего. И декабрь, скорее всего, будет в этом плане продолжением ноября. В связи с этим возникает вопрос о выплатах пенсионерам и инвалидам. Эти люди сидят на изоляции и не все материально справляются. Оказалось, что правительство...
В РФ имеется система льгот, предоставляемых тем или иным категориям граждан - как мы не раз уже отмечали, далеко не все люди о своих возможностях знают (а чиновники не торопятся, соответственно, возможности предоставлять). Особую группу занимают предпенсионеры, т.е. те граждане, которым до пенсии...
Парламентарии и Минфин пока не особо спешат поддерживать тему индексации с 1 января следующего года военных пенсий. В чем причина? Некоторые эксперты считают, что она кроется в финансовых проблемах государства, которые развиваются на фоне распространения коронавируса.
Ждать ли роста пенсий военным пенсионерам?
Шансы на рост пенсий экс-военным с 1 января 2021 года почти нулевые. Официальные представители Минфина сейчас очень осторожно составляют план федерального бюджета, так, как плохие экономические результаты пандемии. Поэтому индексацию выплат военным, что должна была составлять 2%, пока игнорируют.
Стоит отметить, что основной для военных пенсионных выплат является денежное довольствие, то есть ДДВ. Показатель его зависит от того, в каком звании человек уходил со службы. В соответствии с сегодняшним пенсионным законодательством, это одинаковая сумма на протяжении всего времени выплат.
Каждый год чиновники меняют данный уровень, чтобы иметь возможность увеличить выплаты. Прирост будет зависеть от коэффициента инфляции, что считается предварительно и вносится в бюджет.
На практике данный алгоритм дает возможность ежегодно гарантировать человеку повышение выплат, ведь в это время увеличивается и доход военных, которые продолжают трудиться. Еще есть коэффициент выслуги, что зависит от стажа, что собрался во время работы. За 20 лет данный показатель равняется 50%, а за каждый будущий год повышения равняется 3%. Максимальная планка не может составлять более 85%, то есть, службе в 32 года.
Кому предназначаются военные пенсионные выплаты?
На территории Российской Федерации на военные пенсионные выплаты могут претендовать данные категории населения:
бывшие военные, с необходимой выслугой лет;
люди, которые работали в МВД;
бывшие работники Государственной противопожарной службы;
сотрудники уголовной исполнительной системы.
На ежемесячную выплату на пенсии могут претендовать на все, а только те, кто трудился в данных структурах не менее 20 лет. Кроме того, можно выйти на досрочную пенсию по состоянию здоровья.
Военный может отправиться на заслуженный отдых в том случае, если он имеет общего стажа не менее 25 лет, но при этом, хотя бы половину этого времени он должен проработать в органах.
Стоит отметить, что после увольнения многие военные еще продолжают работать, но только не на военной службе. В это время работодатели за них платят налог для обязательного пенсионного страхования. Если соблюсти некоторые условия, военные имеют еще право получить выплату по линии Пенсионного фонда.
Как проводится индексация пенсий военым пенсионерам?
Люди, которые собрали 12,5 лет военного стажа, при общем в 25 лет, могут надеяться на 1% ежегодно. На протяжении длительного периода времени бывшие военные могли надеяться на данный показатель при подсчете выплат, но в 2012 году появилось еще одно нововведение.
С того момента военные могут надеяться на уменьшающий коэффициент. Сначала он составлял 54%. Со временем он должен был подниматься в соответствии с обещаниями Владимира Путина. Ежегодно повышение должно было равняться 2%. Проводиться данный алгоритм должен до того момента, пока отметка не составит 100%.
Во время рассмотрения решения для пенсионного законодательства для будущих лет было устроено заседание нижней парламентской палаты. Оппозиция напоминала Единой России о том, что военные являются людьми, что несут ответственность за несущие конструкции страны, однако на итоговое решение данные доводы никак не повлияли.
Деньги никогда лишними не бывают. И при сегодняшнем росте цен индексация пенсионных выплат, в том числе и бывшим военным, конечно, не помешала бы. Но у государства свои экономические расклады в части увеличения пенсий. И дождутся ли чего-нибудь экс-военные, пока этот волнующий вопрос остается открытым. Как открыт и вопрос по индексации пенсий работающим пенсионерам. Есть по данной теме прогнозы экспертов, но они, увы, не воодушевляют.
Парламентарии и Минфин пока не особо спешат поддерживать тему индексации с 1 января следующего года военных пенсий. В чем причина? Некоторые эксперты считают, что она кроется в финансовых проблемах государства, которые развиваются на фоне распространения коронавируса.
В наши дни банковские услуги и в частности кредитование пользуется высоким спросом среди населения, и это понятно: люди больше не хотят месяцами или даже годами копить на нужную вещь, ведь можно взять деньги в кредит, приобрести то, что нужно, а потом постепенно отдавать долг. Впрочем, кроме банков услугу кредитования оказывают и ряд других организаций – МФО, кредитные кооперативы, ломбарды... Разбираемся, где какие кредиты дают и чем они отличаются.
Многие люди сталкивались с потерей близкого. Какими бы ни были обстоятельства, смерть члена семьи или друга – всегда невыносимая боль. А вместе с тем сваливаются хлопоты по организации и проведению похорон. И зачастую это неподъёмные суммы. В состоянии шока разбираться со всеми нюансами сложно. Человек делает лишние траты, иногда даже берёт кредит на организацию достойной церемонии. Разбираемся, как не наделать ошибок и возместить расходы.
Технологии облегчают и делают более комфортной нашу жизнь, а с другой стороны являются прекрасным инструментом в руках мошенников в деле обмана граждан. Этому способствует и вынужденная изоляция из-за распространения коронавируса, когда людям предлагается общаться со специалистами финансовых учреждений дистанционно – по телефону или компьютеру.
Российских пенсионеров начнут проверять на наличие дополнительных доходов? Эта новость активно обсуждается, но полного понимания все-таки нет: что это значит и кого может коснуться. Так чего же стоит ожидать гражданам, объяснила Людмила Иванова-Швец, доцент из Торгово-промышленной палаты России «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Плеханова.
В Министерстве внутренних дел России рассказали, в каких случаях с 1 апреля 2021 года будет аннулироваться водительское удостоверение. Речь здесь идет вовсе не о лишении прав. При аннулировании документа удостоверение останется у водителя, но оно будет считаться недействительным.
В РФ имеется система льгот, предоставляемых тем или иным категориям граждан - как мы не раз уже отмечали, далеко не все люди о своих возможностях знают (а чиновники не торопятся, соответственно, возможности предоставлять). Особую группу занимают предпенсионеры, т.е. те граждане, которым до пенсии осталось 5 лет и менее. Поскольку подобный статус предоставляет право на льготы, выплаты и гарантии различного рода, то подробнее о них расскажем в статьях.
Ситуация с распространением коронавируса пока оставляет желать лучшего. И декабрь, скорее всего, будет в этом плане продолжением ноября. В связи с этим возникает вопрос о выплатах пенсионерам и инвалидам. Эти люди сидят на изоляции и не все материально справляются. Оказалось, что правительство подготовило таким категориям граждан несколько соцпрограмм. Разберемся.
Злободневная тема для многих людей – индексация пенсий работающим пенсионерам. Она, напомним, была заморожена еще четыре года назад. Что будет дальше, станет ли госпособие для этой категории граждан расти или все останется как прежде – мнениями делятся эксперты, дающие осторожные прогнозы развития ситуации. Своим видением о том, стоит ли работающим пенсионерам надеяться на индексацию, поделился и депутат Государственной Думы Олег Шеин.
Российские пенсионеры бывают далеки от разных технологических новшеств в банковской сфере. Например, многие до сих пор продолжают получать свои выплаты на сберкнижки. Но законодатели обязали их выбрать другой вариант. Так, пенсионерам необходимо перейти на банковские карты.
Как использовать маткапитал – вопрос, который встает перед молодым поколением и людьми среднего возраста. Ведь не бабушки и дедушки, а именно они заводят детей. Но нам с вами тоже стоит быть в курсе возможностей применения этой помощи от государства – интересно ведь. А может даже с детьми-внуками вместе понадобится обсудить данную тему, вдруг им и совет какой от нас пригодится?.. Какие «изюминки» таит маткапитал, помогали разбираться представители Пенсионного фонда.
Одной из мер поддержки населения со стороны государства сегодня становятся социальные сертификаты. Выдаваемые в электронном виде они должны предоставлять обладателю права на получение тех или иных услуг в социальной сфере. Подробнее расскажем в статье.
При покупке автомобиля нужно держать ухо востро. Потому что в этом направлении существовало и существует немало мошенников. Особенно доверия не вызывают перекупщики. А сколько схем обмана придумано! Но некоторые сейчас, в отличие от времен СССР, сложно претворить в жизнь.
С января следующего года в стране уступит в силу программа перерасчета пенсий. Кому же будет увеличено пособие, конечно, интересует граждан. Как и то, что решают власти насчет накопительной части пенсии. Ниже ответы на эти волнующие вопросы - увы, "по прогнозам на данный момент". Реальное будущее, как часто бывает, может расходиться с планами...
Современным похитителям уже не нужно выискивать себе жертву на улице или следить за ней, а затем лезть в карман, чтобы совершить кражу. Сегодня для похищения зачастую достаточно мобильного телефона и умения напугать и убедить человека в том, что ему угрожает опасность. Или посулить баснословный выигрыш... Зачастую лишаются собственных денег и становятся жертвами обмана в силу своей доверчивости именно люди пожилого возраста. Сегодня речь пойдет о телефонном мошенничестве – одном из самых популярных способов кражи денег с карты.
Осенью привычно многие водители заняты сменой летней резины на зимнюю. И, конечно, пользуются при этом услугами шиномонтажных мастерских. Последние в свою очередь могут ради дополнительного заработка развести, так сказать, надуть своих клиентов. Что же имеется в арсенале мошенников – знать пригодится.
В условиях распространения коронавируса и негативном влиянии связанных с ним ограничительных мер на экономику страны (и не только нашей), люди все чаще задумываются о накоплении средств. Вообще откладывать энную сумму денег на всякий случай – хорошая привычка не только в период пандемии. Но сейчас этот навык становится особенно актуальным. И ниже найдутся полезные советы экспертов по эффективному накоплению средств, которые, стоит думать, обязательно пригодятся.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.