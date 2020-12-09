Индексация пенсий военным пенсионерам: с нового года — маловероятно

Парламентарии и Минфин пока не особо спешат поддерживать тему индексации с 1 января следующего года военных пенсий. В чем причина? Некоторые эксперты считают, что она кроется в финансовых проблемах государства, которые развиваются на фоне распространения коронавируса.

Ждать ли роста пенсий военным пенсионерам?

Шансы на рост пенсий экс-военным с 1 января 2021 года почти нулевые. Официальные представители Минфина сейчас очень осторожно составляют план федерального бюджета, так, как плохие экономические результаты пандемии. Поэтому индексацию выплат военным, что должна была составлять 2%, пока игнорируют.

Стоит отметить, что основной для военных пенсионных выплат является денежное довольствие, то есть ДДВ. Показатель его зависит от того, в каком звании человек уходил со службы. В соответствии с сегодняшним пенсионным законодательством, это одинаковая сумма на протяжении всего времени выплат.

Каждый год чиновники меняют данный уровень, чтобы иметь возможность увеличить выплаты. Прирост будет зависеть от коэффициента инфляции, что считается предварительно и вносится в бюджет.

На практике данный алгоритм дает возможность ежегодно гарантировать человеку повышение выплат, ведь в это время увеличивается и доход военных, которые продолжают трудиться. Еще есть коэффициент выслуги, что зависит от стажа, что собрался во время работы. За 20 лет данный показатель равняется 50%, а за каждый будущий год повышения равняется 3%. Максимальная планка не может составлять более 85%, то есть, службе в 32 года.

Кому предназначаются военные пенсионные выплаты?

На территории Российской Федерации на военные пенсионные выплаты могут претендовать данные категории населения:

бывшие военные, с необходимой выслугой лет;

люди, которые работали в МВД ;

; бывшие работники Государственной противопожарной службы ;

; сотрудники уголовной исполнительной системы.

На ежемесячную выплату на пенсии могут претендовать на все, а только те, кто трудился в данных структурах не менее 20 лет. Кроме того, можно выйти на досрочную пенсию по состоянию здоровья.

Военный может отправиться на заслуженный отдых в том случае, если он имеет общего стажа не менее 25 лет, но при этом, хотя бы половину этого времени он должен проработать в органах.

Стоит отметить, что после увольнения многие военные еще продолжают работать, но только не на военной службе. В это время работодатели за них платят налог для обязательного пенсионного страхования. Если соблюсти некоторые условия, военные имеют еще право получить выплату по линии Пенсионного фонда.

Как проводится индексация пенсий военым пенсионерам?

Люди, которые собрали 12,5 лет военного стажа, при общем в 25 лет, могут надеяться на 1% ежегодно. На протяжении длительного периода времени бывшие военные могли надеяться на данный показатель при подсчете выплат, но в 2012 году появилось еще одно нововведение.

С того момента военные могут надеяться на уменьшающий коэффициент. Сначала он составлял 54%. Со временем он должен был подниматься в соответствии с обещаниями Владимира Путина. Ежегодно повышение должно было равняться 2%. Проводиться данный алгоритм должен до того момента, пока отметка не составит 100%.

Во время рассмотрения решения для пенсионного законодательства для будущих лет было устроено заседание нижней парламентской палаты. Оппозиция напоминала Единой России о том, что военные являются людьми, что несут ответственность за несущие конструкции страны, однако на итоговое решение данные доводы никак не повлияли.

Деньги никогда лишними не бывают. И при сегодняшнем росте цен индексация пенсионных выплат, в том числе и бывшим военным, конечно, не помешала бы. Но у государства свои экономические расклады в части увеличения пенсий. И дождутся ли чего-нибудь экс-военные, пока этот волнующий вопрос остается открытым. Как открыт и вопрос по индексации пенсий работающим пенсионерам. Есть по данной теме прогнозы экспертов, но они, увы, не воодушевляют.

По инф. 1rre.ru

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