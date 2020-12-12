Опрос: больше половины россиян потеряли веру в государственную пенсию

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Главным персонажем Людмилы Мызниковой стала Оксана из легендарной картины «Вечера на хуторе близ Диканьки». После этого фильма начинающая актриса получила небывалую славу, но повторить ошеломляющий успех так и не...
С 2018 года количество россиян, которые задумываются, на что будут жить на пенсии, снизилось. Если в 2018 году не думали об этом 28%, то сейчас показатель вырос до 40%. Для сравнения, за предыдущие два года показатель вообще не изменился — в 2016 году также было 28%.
Обратная ситуация с верой граждан России в то, что старость им обеспечит государство: в 2016 году так рассуждали 54%, в 2018 — 55%, а к 2020 году надежда на такой исход резко упала — таких осталось лишь 43%.
От 2% до 4% рассчитывают на негосударственные пенсионные фонды, этот показатель за четыре года не изменялся.
При этом людей, которые намерены работать на пенсии также кратно снижается: с 2016 года их число упало с 12% до 4% в 2020 году. Немного увеличилось число людей, которые планируют жить в старости на сбережения — их доля возросла с 10% до 14%.
В целом Высшая школа экономики фиксирует рост безразличия россиян к своей жизни на пенсии, хотя раньше процесс был обратным. Их этого эксперты делают вывод о разрыве поколений.
С 2018 года количество россиян, которые задумываются, на что будут жить на пенсии, снизилось. Если в 2018 году не думали об этом 28%, то сейчас показатель вырос до 40%. Для сравнения, за предыдущие два года показатель вообще не изменился — в 2016 году также было 28%.
Фильм «Один дома» однажды оказался в одном ряду с нашими новогодними картинами и занял важное место в сердцах многих россиян. И вся эта любовь, в первую очередь, адресована маленькому Маколею Калкину – самому «рождественскому» мальчику в мире.
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела сейчас?
В России производители вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» столкнулись со сложностями из-за нехватки необходимого оборудование, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с процессом создания препарата, а также на источники в компаниях, которые участвуют в производстве.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что правительство займется «весьма оперативным» регулированием цен на продукты питания. Это связано с недавним выступлением Владимира Путина, который обратил внимание на то, что стоимость товаров сильно изменяется.
И вновь мы отправляемся в путь по заснеженным тропинкам культурного Интернета. Сегодня мы услышим легендарную оперу «Хованщина», посетим «Маскарад» Михаила Лермонтова и узнаем кое-что о «Другом Тургеневе».
Присяжные Калининградского областного суда вынесли оправдательный вердикт исполняющей обязанности главврача роддома № 4 Елене Белой и реаниматологу-анестезиологу перинатального центра Элине Сушкевич по делу об убийстве новорожденного.
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В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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