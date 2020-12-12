Опрос: больше половины россиян потеряли веру в государственную пенсию

С 2018 года количество россиян, которые задумываются, на что будут жить на пенсии, снизилось. Если в 2018 году не думали об этом 28%, то сейчас показатель вырос до 40%. Для сравнения, за предыдущие два года показатель вообще не изменился — в 2016 году также было 28%.

Обратная ситуация с верой граждан России в то, что старость им обеспечит государство: в 2016 году так рассуждали 54%, в 2018 — 55%, а к 2020 году надежда на такой исход резко упала — таких осталось лишь 43%.

От 2% до 4% рассчитывают на негосударственные пенсионные фонды, этот показатель за четыре года не изменялся.

При этом людей, которые намерены работать на пенсии также кратно снижается: с 2016 года их число упало с 12% до 4% в 2020 году. Немного увеличилось число людей, которые планируют жить в старости на сбережения — их доля возросла с 10% до 14%.

В целом Высшая школа экономики фиксирует рост безразличия россиян к своей жизни на пенсии, хотя раньше процесс был обратным. Их этого эксперты делают вывод о разрыве поколений.

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По инф. sobesednik.ru

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