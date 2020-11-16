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ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
День кончины мира
2014-10-07-00-32-02
Жил-был святой старец. И говорили о нём, что есть у него волшебная книга, в которой записан день кончины мира, в кой вернётся Господь Иисус Христос. И приходили к старцу люди с...
Язык за зубами
2014-11-27-01-50-51
Как-то раз пожаловался один человек мудрецу: — Все говорят, что я не умею держать язык за зубами, даже называют кляузником. Честно говоря, я много злословил в своей жизни. Как бы мне теперь исправить все необдуманные...
Лифтинг в домашних условиях: преображаем кожу день за днем
2020-10-19-02-49-26
Домашние маски, приготовленные из находящихся под рукой продуктов способны творить чудеса. И нередко, чем проще рецепт, тем он эффективнее. Сегодня расскажем о масках, гарантирующих лифтинг эффект, так необходимый в элегантном...
В больничной палате
2014-10-15-00-30-08
В больнице в одной палате лежали два тяжелобольных человека. Один лежал у окна, а кровать другого располагалась у двери.
Скандал в песочнице
2015-01-14-04-21-53
Во дворе в песочнице играли дети, а их мамы сидели неподалёку на скамейке.
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Юмористы СССР Тарапунька и Штепсель
Youtube   
16 Ноября 2020 г.
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