Знаменитая Ванга: провидицей она объявила себя не сама

По словам Ванги, зараза «придет к желтым людям из космоса, а они разнесут ее по всему миру». Уж не на китайцев ли намек?

Со дня рождения Ванги прошло 110 лет (родилась 31 января 1911 г. в Струмице, Османская империя), но до сих пор продолжают появляться новые предсказания провидицы. Журналист Сергей Косторной, который называет себя кумом ясновидящей, рассказал, какой была Ванга и что напророчила на 2021 год.

В студии шоу «На самом деле» Сергей Косторной раскрыл, что Ванга говорила о будущем России и мира. Катаклизмы в США, связанные с водой весной (нечто подобное там не редкость), отступление пандемии в начале астрологического года (об этом говорят многие астрологи, пора бы) и изобретение суперлекарства от рака, по словам Косторного, ясновидящая предвидела много лет назад.

Знакомство

– Я хотел делать телевизионный проект из серии «Жизнь замечательных людей», – рассказывает Косторной. – До этого мы подружились с президентом Калмыкии Кирсаном Илюмжиновым, и в разговоре он упомянул бабушку Вангу. Я попросил: «Кирсан, посодействуй, хочу снять сюжет с ней, а она уже 15 лет не дает интервью». Прошел год, он звонит: «Собирайся, она готова тебя принять».

Весной 1995 года, всего за год до смерти Ванги, Косторной со съемочной группой прилетел в Болгарию. Из Софии добрались до села Рупите, где Ванга жила в дачный сезон. Говорит, был молод и скептичен, но с первой встречи проникся симпатией.

– Впечатление было, что это обычная старушка, похожая на мою маму, только незрячая,– вспоминает он. – До того как произошла встреча, с нами поговорила ее помощница Бойка Цветкова. Она предупредила, что Ванга не хочет, чтобы ее снимали, потому что выглядит плохо. Но мы, когда вошли, включили камеру, и мне кажется, что Ванга слышала шуршание пленки – слух у нее был идеальный, но нам она ничего не сказала.

Журналист стал задавать вопросы.

– Она затряслась, как Меркель в известном эпизоде, – говорит Косторной. – Ее лицо стало багровым и она скороговоркой стала произносить ответы на мои вопросы. Переводчик едва успевал переводить. Мне сказали: не перебивай, идет трансляция, она выходит во время транса в информационное поле Земли и оттуда берет ответы...

Олег Косторной

Кумовство

Как рассказывает Косторной, в первый же визит Ванга пригласила его и Илюмжинова на свадьбу своей крестницы Лилии Цветковой. И подарила икону Владимирской Божьей Матери. Отказываться было неудобно, и 30 апреля журналист уже без съемочной группы снова был у Ванги.

– Перед свадьбой мы сели выпить виски, – говорит Косторной. – Ванга считала, что 70 грамм полезно для здоровья, разгоняет кровь. И говорит мне: «Я буду посаженой матерью, хочу, чтобы кумом был ты, мне так небеса сказали».

В итоге Лилию Цветкову к алтарю повел журналист. В день венчания вся площадь перед храмом Святой Пятницы, который построила Ванга, была полна. Безопасность обеспечивали полицейские.

– Это было что-то жуткое, – вспоминает Сергей. – Толпа орала и визжала, было много людей, которые считали, что им надо дотронуться до Ванги – тогда они излечатся. Мне казалось, что они нас растерзают. Я вздохнул облегченно, когда мы прошли и дверь в храм за нами закрылась.

По словам Косторного, Ванга была верующей, соблюдала посты, молилась и захоронена под православным крестом. Однако отношение к ней в православной церкви неоднозначное. Храм Святой Пятницы, как утверждает тот же Косторной, освящен частично – лишь алтарь. Сектовед профессор Дворкин и вовсе утверждает, что Ванга билась в конвульсиях, когда в ее дом занесли святые мощи, и требовала убрать «это».

Предсказания

Косторной не интересовался у Ванги своей судьбой, с него хватило предсказания, что его карьера пойдет в гору, его интересовали глобальные вопросы.

– Она говорила, что СССР не будет, что будет Россия и она будет большая, – говорит Косторной. – Что больших войн не будет и событий типа большого потопа, но придут разные напасти, и называла год, в который это случится: «Год пяти двоек, вычислишь сам». Она говорила, что придет страшная зараза наподобие чумы и люди будут падать заживо, придет к желтым людям из космоса, а они разнесут по всему миру. Говорила: «Вижу пустые улицы, вижу людей, которые забились от страха в свои квартиры, люди будут пытаться бороться, но это будет трудно, и когда всем покажется, что заразу победили, эта болячка не уйдет, накатит во второй раз».

На скептический лад настраивает то, что предсказания Ванги появляются на слуху «вдруг», уже после предсказанных событий. О предсказании провидицы коронавируса заговорили после начала эпидемии. Сергей Косторной утверждает, что верно транслирует сказанное Вангой, а большая часть ее предсказаний, гуляющих по страницам книг о ней и просторам интернета, – выдумки.

– Приписываемое Ванге предсказание о гибели подводной лодки «Курск» – выдумка. Она никогда такого не говорила. Я сам родом из Курска, она об этом знала и рассказала бы мне о трагедии, – считает Косторной.

Дар диагностики

– Она жила очень просто, накормлена, напоена, одета, ни в чем не нуждалась, но богатства у нее не было, она считала это банальностью, – говорит Косторной. – Некий гешефт смогли получить власти. У дома Ванги установили будку, и охранник взимал деньги с посетителей, которые шли в бюджет города Петрич.

За визит к Ванге платили 10 левов болгары и 50 долларов иностранцы, деньги шли в госбюджет. Есть мнение, что Ванга помогла заработать стране миллион долларов и ее раскруткой занимались на государственном уровне. Сама Ванга могла принимать деньги в знак благодарности от богатых поклонников.

– Ванга могла очень точно диагностировать болезнь, она точно знала место, где находится болячка, и даже советовала, к какому доктору поехать и какие таблетки попросить его прописать, – рассказывает Косторной.

Самой себе ясновидящая помочь, увы, не смогла. Врачи нашли у нее опухоль груди, Ванга отказалась от операции. Ей дали полгода жизни без хирургического вмешательства. Провидица сказала, что проживет три, но оказались правы медики.

Контрмнение

Известный журналист Анатолий Строев в конце 80-х годов работал в Болгарии собкором «Комсомолки», собирал материалы о Ванге и однажды побывал у нее в селе Рупите.

– У себя на родине Ванга была не так популярна, как в СССР и России. Почему?

– Популярной она стала на переломе, в 90-е годы, когда пошел разлад, разруха. Люди кинулись к провидцам и колдунам. А почему у нас популярнее... У нас более мощная журналистика – и тиражи, и охват аудитории больше.

– Ваш скепсис связан с тем, что вы сами убедились в ее неспособностях?

– Как журналист, работающий по Болгарии, я собирал о ней публикации, а когда ко мне приехала моя коллега и сказала, что ей непременно надо побывать у Ванги по личному делу, пришлось договариваться и ехать к ней в домик, где она принимала страждущих. У моей коллеги в жизни случилось все с точностью до наоборот против слов Ванги. С тех пор для меня эта тема закрыта.

Ванга предсказывала, что потонет Петербург, что провалится Киев, много чего. Но это все выдумывали журналисты. Предсказание о гибели «Курска» выдумала журналистика из Курска, сочинила красивую заметку.

– А как насчет того, что ей якобы помогали или использовали ее спецслужбы?

– Я не состоял в службах и сказать не могу, и про соглядатаев это тоже вряд ли. Но когда мы приехали к ней, первым делом пошли в местный исполком, где заносили имена в журнал, то есть это была уже первичная информация. Когда мы подъехали к домику, вышла племянница, она уже была осведомлена о нашем визите.

– По вашим наблюдениям, она верила в свой дар или играла свою роль в шоу?

– Как можно догадаться... Она же не сама себя провидицей объявила. Моя первая заметка о ней заканчивалась словами «Оставьте в покое эту больную слепую женщину и не несите к ней свои горести и страдания». Ни один человек не может вынести такое количество людей, которые шли к ней.

Вдруг и правда существует информационное поле Земли, откуда можно узнавать обо всех предстоящих событиях. Но селится в связи с этим в душе чувство какой-то отчаянной безысходности. Неужели мы совсем не творцы собственной судьбы и ничего не можем сделать для нее сами?

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