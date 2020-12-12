Парень из соседнего двора

Николай Николаевич Рыбников – один из самых ярких советских актеров периода оттепели. Он получил звание заслуженного артиста РСФСР, а позже – народного артиста РСФСР. Его герои – добродушные и ироничные «соседские парни», образ хорошо знакомый каждому советскому зрителю. Песни из кинофильмов с Рыбниковым напевала вся страна, а в кассы кинотеатров выстраивались многочасовые очереди. Несмотря на повальную любовь зрителя, его жизнь в большом кинематографе практически прекратилась уже в начале 70-х.

Биография Николая Рыбникова

Детство и юность

Родился Николай Николаевич в Борисоглебске (Воронежская область) 13 декабря 1930 года в семье рабочих. Его отец, которого тоже звали Николаем Николаевичем Рыбниковым, был слесарем, время от времени играл на сцене Малого театра, а мать Клавдия Александровна занималась домашним хозяйством. В семье Рыбниковых воспитывались двое детей, у Николая был брат Вячеслав.

С началом Великой Отечественной войны Рыбников-старший ушел на фронт, а мать забрала сыновей и переехала в Сталинград к сестре, посчитав, что там будет безопасно. Вскоре пришла весть о гибели отца. Получив трагическое известие, скончалась и Клавдия Александровна, а детям на время кровопролитных боев пришлось убегать из города. Николай вспоминал, что эвакуация шла спешно, а сам он чудом выбрался из горящего Сталинграда вплавь по реке, цепляясь за чужие лодки.

Рыбников вырос в Сталинграде, окончил местную железнодорожную школу. На школьной сцене впервые проявился его актерский талант. После окончания школы юноша поступил в Сталинградский медицинский институт. Но через два года, окончательно поняв, что медицина не для него, Николай бросил институт и отправился в Москву за мечтой.

Он поступил во ВГИК с первой попытки, и попал в группу Тамары Федоровны Макаровой и Сергея Аполлинариевича Герасимова. Преподаватели говорили, что Рыбников был человеком с большим темпераментом, и ему часто доставались самые трудные персонажи. Он исполнял роли шекспировских Ромео и Гамлета, пушкинских Бенкендорфа и Дон Гуана, Петра Первого и других. Блестящая игра не раз спасала его от отчисления из института за неудачные розыгрыши, связанные с пародированием голосов известных личностей.

Один из таких случаев, когда Николай голосом Юрия Левитана, сидя в шкафу и настроив микрофон на вещание из радиоприемника, известил о сезонном снижении цен. Этот розыгрыш чуть не стоил ему свободы. Тогда происшествие спустили «на тормозах», но из вуза Николая исключили. Но вскоре талантливого юношу вернули в ряды будущих актеров, а розыгрыш впоследствии был взят за основу сюжета сценария фильма Петра Тодоровского «Какая чудная игра».

Кино

Впервые Николай Николаевич появился на экране в 1953 году. Это был фильм «Команда с нашей улицы», Рыбников сыграл роль Дроздова. К сожалению, картина не имела успеха. Актерский талант Николая ярко проявился в 1954 году в фильме Алова и Наумова «Тревожная молодость». В этой киноленте он сыграл Котьку Григоренко: актер удивительно исполнил эту роль, был немногословен и сдержан, скуп на эмоции. На его работу положительно откликнулись критики.

Полностью актерский потенциал Рыбников раскрыл в киноленте «Весна на Заречной улице», поставленной Миронером и Хуциевым. Его герой Саша Савченко – рабочий парень: по должности он бригадир, по профессии сталевар. В 50-х годах Саша стал символом того времени — зрители и кинокритики увидели в нем искреннего и обаятельного персонажа. Марлен Хуциев писал: «Рыбников способен все время думать о роли и приносить новые решения каждый день. Он носит в себе образ, над которым упорно трудится».

После «Весны на Заречной улице» в творческой биографии артиста начался подъем. Благодаря последующим работам Рыбников стал для публики любимейшим актером советского кино. Причем работал Николай Николаевич всегда самоотверженно.

Играя бригадира Илью Кавригина в культовой кинокомедии «Девчата», Николаю Рыбникову приходилось со всей съемочной группой и артистами работать в невыносимых условиях. Часть сцен снималась на Северном Урале при температуре -45 °С, а съемки финала проходили летом в Ялте, где исполнителям приходилось терпеть в тулупах жару.

Позднее Надежда Румянцева в интервью вспоминала, что во время работы над одной из сцен ложка, которой на морозе по сценарию герой Рыбникова ест суп, примерзла у актера к языку, настолько было холодно! Но Николай Николаевич не подал виду и вынул ее изо рта как ни в чем не бывало. И даже потекшая кровь не остановила его: он продолжил работать.

Такими же знаковыми для актера стали киноленты «Кочубей», «Две жизни», «Девушка без адреса», «Война и мир», «Им покоряется небо». Каждая его работа надолго запоминалась зрителями, а критики высоко оценивали профессионализм артиста, умеющего воплощать на экране разнохарактерные роли. В 1971 году Николай участвовал в съемках картины «Седьмое небо» вместе со своей супругой Аллой Ларионовой.

Уже в конце 70-х – начале 80-х годов Николая Рыбникова приглашали сниматься в кино все реже и реже, в основном в эпизодических ролях. Последней работой актера в кино стал образ трактирщика Никифора в фильме «Изыди!», который вышел на экраны в 1991 году.

Личная жизнь

В личной жизни Николая была только одна женщина – Алла Ларионова. Николай познакомился с будущей женой в ранней молодости, в годы учебы во ВГИКе, и ухаживал за ней несколько лет, а она встречалась с другими мужчинами. Среди них был и актер Иван Переверзев, от которого девушка забеременела. Но ее избранник не торопился звать артистку под венец. Тогда подруга Аллы с ее подачи сообщила Николаю «невзначай», что Ларионова свободна. Перед Новым годом Рыбников приехал в Минск, где проходили съемки с участием Ларионовой. Он сделал ей предложение, а 2 января 1957 года они подали заявление в загс.

Вскоре у Аллы родилась дочь от Переверзева, которую назвали Аленой: Николай Рыбников признал ее своей и любил как родную. Но актер мечтал о собственном ребенке, и через четыре года Алла родила дочь Арину.

Несмотря на то, что у Рыбникова даже в старости сохранился вспыльчивый и ревнивый характер, он преданно любил жену и заботился о ней. В браке супруги прожили 33 года, до самой смерти актера.

Друзья пары вспоминают, каким хлебосольным был дом Рыбникова и Ларионовой. Николай Николаевич мастерски делал засолки, а Алла готовила отменный борщ и грибную икру. Артист любил хоккей и шахматы и часто устраивал на даче турниры с приятелями-шахматистами. Среди его близких знакомых были спортсмены, космонавты, певцы и поэты.

Уход

В 80-е Николай Николаевич вел жизнь советского пенсионера, да теперь и узнавали его не всегда. Он пристрастился к алкоголю, что сильно подорвало состояние здоровья. Но актер нашел в себе силы и бросил употреблять спиртное и курить. Все свободное время Рыбников проводил на даче, выращивал и консервировал овощи. Последний раз он закатал помидоры и решил открыть их в ноябре, но, к сожалению, не дожил до этого.

22 октября 1990 года Николай Рыбников, вернувшись из бани, выпил рюмку коньяка и лег спать. Он скончался от сердечного приступа во сне, не дожив до 60-летия всего полтора месяца. Начинались тяжелые времена, поэтому помощь в похоронах спонсоров – почитателей творчества актера оказалась для семьи не лишней. Меценаты организовали сбор средств на установку памятника артисту, который был выполнен в виде кадра кинопленки.

Артиста похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Рядом с Николаем Николаевичем лежит прах его жены, которая ушла из жизни спустя десять лет. Трагическая судьба ждала их младшую дочь Арину, которая умерла в 2004 году. Ее могила тоже находится рядом с местом погребения родителей.

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