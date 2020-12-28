Неподражаемая Мария Миронова

В январе 2021 года исполнится 110 лет со дня рождения народной артистки СССР Марии Владимировны Мироновой.

Он родилась 7 января 1911 года в Москве, в семье учительницы и служащего.

Отец Марии очень любил музыку, живопись и театр, и эту любовь старался привить своей дочери. Когда девочке исполнилось семь лет, родители отдали ее учиться в опытно-показательную школу имени Фритьофа Нансена, в которой Миронова начала изучать актерское мастерство, и участвовала во всех постановках школьного театра.

О своем начале актерской карьеры Мария Миронова позже рассказывала: «Никаких предпосылок к этому не было, не знаю, пошла и все. Мама моя была учительницей, папа – специалист по текстильной промышленности. Никаких артистов. Просто родители любили музыку, все у нас было очень открыто…».

Эстрада

В 1925 году Мария Миронова, окончив семь классов школы, поступила в Театральный техникум имени Луначарского, а год спустя вместе с другими студентами дебютировала на сцене Театра современной миниатюры. На игру Мироновой обратил внимание актер второго МХАТа Владимир Попов и рекомендовал Марии после завершения обучения прийти во МХАТ. Миронова сразу проявила себя на сцене как яркая острохарактерная актриса. Софья Гиацинтова вспоминала: «Миронова ни к кому не пристраивала ни в какие группировки не входила, и при этом к делу относилась свято, с большим рвением». Но много работать во МХАТе актрисе не пришлось, и она перешла в труппу Московского мюзик-холла, но тоже ненадолго. В 1928 году у Марии умерли родители, после чего она сама тяжело заболела, и долгое время не работала, а после выздоровления поступила в Центральный театр транспорта, переименованный впоследствии в Театр имени Гоголя.

Работая на «большой сцене», Мария Миронова одновременно начала выступать на эстраде. Дебют был очень успешным, ее стали приглашать снова. Мария стала автором и режиссером своих выступлений, и вскоре на эстраде она появилась в роли Капы, обожающей телефонные разговоры.

Капа в исполнении Мироновой была неподражаема, и часто доводила публику до истерического хохота. Вскоре перед зрителями Миронова предстала в новых образах – Дуси, Клавы и Марочки. В своих героинях Миронова высмеивала страсть к сплетням, беспардонность и невежество. В 1939 году миниатюры Мироновой были отмечены призом Первого Всесоюзного конкурса артистов эстрады. К этому времени наладилась личная жизнь актрисы – она вышла замуж за режиссера и сценариста Михаила Слуцкого.

В конце 1938 года Мария Миронова пришла в труппу только что созданного Театра эстрады и миниатюр. Здесь она познакомилась с Александром Менакером, который был на три года моложе Марии, великолепно пел, играл на рояле и выступал с музыкальными фельетонами. Летом 1939 года театр отправился на гастроли в Ростов-на-Дону, и там между Менакером и Мироновой стремительно начал развиваться роман, несмотря на то, что Александр был женат и сама Мария была замужем. На четвертый день знакомства Миронова написала своему мужу письмо, в котором сообщала о разводе, и посоветовала Менакеру сделать то же самое. Вскоре после этого бывший муж Марии Михаил Слуцкий был арестован как «враг народа», но Миронова не оставила его в беде и вместе с Менакером носила передачи Слуцкому в тюрьму, прекрасно осознавая, чем это может для них закончиться.

Миронова и Менакер

Осенью 1939 года Миронова и Менакер впервые вместе выступили на эстраде с сатирическими диалогами, и публика с прессой отреагировали на этот дебют с большим восторгом. Вместе на эстраде супруги проработали более 30 лет и все это время дополняли друг друга. Режиссер Борис Львов-Анохин рассказывал: «Незабываем Театр двух актеров – Мироновой и Менакера. Этот дуэт встречали с восторгом во всех городах и во всей России... Миронова и Менакер очень любили друг друга, любили играть друг с другом. Стихия счастливой игры пронизывала их существование на сцене и в жизни».

8-го марта 1941 года у Мироновой и Менакера родился сын, которого они назвали Андрей – будущий замечательный актер и любимец публики. О рождении сына Миронова рассказывала: «Андрей ведь родился на сцене и умер на сцене. Он начал рождаться, когда я играла спектакль. Меня просто увезли из театра в родильный дом Грауэрмана, на Арбате». Вскоре началась война, и Мария Владимировна все четыре года участвовала в выступлениях фронтовых актерских бригад.

После окончания войны Миронова продолжила работать в Театре миниатюр вплоть до его закрытия в 1947 году, при этом она и Менакер много гастролировали и подготовили свой первый спектакль, который положил начало Театру двух актеров, который был создан в 1952 году. После его появления в течение тридцати лет Миронова и Менакер сыграли в этом театре девять премьер, с которыми они объездили весь СССР.

Одиночество

В 1982 году после четвертого инфаркта ушел из жизни муж и верный партнер Мироновой на сцене Александр Менакер. А в 1987 году скончался их сын, выдающийся актер театра и кино, любимец зрителей Андрей Миронов. Мария Владимировна стойко перенесла потерю мужа и сына. Никто не видел ее плачущей. Татьяна Егорова, которую связывали с Андреем Мироновым близкие отношения, вспоминала: «Жизнь сломалась, как молнией перерубленное дерево. Наступило одиночество – без мужа, без сына, без никого… И ни единой слезы.

– Мария Владимировна, – пыталась я как-то ее утешить, – одиночества нет, всегда рядом ангел-хранитель.

Она пристально посмотрела на меня, как врач на пациента, и весомо произнесла: «Но он же не пойдет за хлебом». Однажды я приехала к ней на дачу.

Смеркалось. Дверь была приоткрыта. Смотрю: сидит в своем кресле. Тишина. Сумерки. И смотрит… если сказать «вдаль» – ничего не сказать. В глубь галактики. В бесконечность. Ощущение было, что она выпала из времени, что это истинный, главный ее монолог. Монолог молчания… Ее называли «женщина, которая не плачет». Только говорила: «Почему я не Маяковский, почему не могу застрелиться?!»

После смерти Менакера Миронова долгое время не играла. Но в 1990 году ее позвал в свой театр Олег Табаков, и его предложение поработать в молодом коллективе Мария Владимировна восприняла с большой охотой, сыграв ведущие роли в спектаклях «Учитель русского» и «Норд-Ост». Мария Миронова в интервью рассказывала: «Моя жизнь кончилась со смертью Андрея. Я думала, что уже никогда не подниму головы. Никогда. Но меня спас один хороший человек. Мне вдруг позвонил Олег Павлович. Он понял, наверное, в каком я страшном состоянии, и сказал одну лишь фразу: «Мадам, а не хотели бы вы поиграть в моем театре?» Я сказала: «Спасибо, хочу». И он взял меня в свой театр. Я была счастлива, пока была в этом театре!

Мария Миронова так же рассказывала: «Сколько войн, начиная с войны 1914 года, прошло в моей жизни: и гражданская, и коллективизация (это тоже война), и Финская, и Великая Отечественная… Да можно ли было хорошо жить, когда при Сталине твои знакомые пропадали неизвестно в каком направлении! Кого-то расстреливали, кого-то сажали… Я никогда не была богатой. И к этому не стремилась. Моим богатством была моя семья. Семья – это все. В нее все упирается: даже политика. Семья, дом, дети – основа всего. Мы очень хорошо и дружно жили. У меня был прекрасный муж Александр Семенович Менакер. И прекрасный сын Андрей… Я не могла бы жить нигде, кроме России... Могилы родные здесь».

Мария Владимировна ушла из жизни 13 ноября 1997 года в Центральной клинической больнице Москвы. Похоронена на Ваганьковском кладбище рядом с могилой сына – актёра Андрея Миронова.

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