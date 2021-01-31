Лучезарный свет Архипа Куинджи

Иллюзия света была его богом, и не было художника, равного ему в достижении этого чуда живописи. И. Е. Репин

27 января 2021 года исполнилось 180 лет с того дня, как на свет появился гениальный мастер пейзажа Архип Иванович Куинджи. Художник добился успеха и процветания еще при жизни и оставил этому миру более пятисот живописных полотен, каждое из которых уникально и бесценно.

Самоучка

Архип Куинджи (в переводе с урумского означает «золотых дел мастер») родился в Мариуполе в семье бедного сапожника-грека. В метрике он значился под фамилией Еменджи – «трудовой человек».

Мальчик рано лишился родителей и воспитывался у родственников. Архип выучился у учителя-грека греческой грамматике, потом некоторое время посещал городское училище. По воспоминаниям товарищей, учился он плохо, зато уже тогда увлекался живописью и рисовал на всем подряд – на стенах, заборах и обрывках бумаги.

Много позже Куинджи говорил: «Для того чтобы стать хорошим художником, надо даже спать с альбомом и карандашом».

Мальчик жил в большой бедности, поэтому с раннего детства нанимался на любую работу. Один из нанимателей заметил рисунки Архипа и посоветовал ему поехать в Крым к знаменитому живописцу Ивану Айвазовскому. Пятнадцатилетний Куинджи пошел пешком в Феодосию и попытался поступить в ученики, однако Айвазовский почему-то не разглядел талант и поручил юноше толочь краски и красить забор. Небольшую помощь в живописи оказал Архипу молодой родственник Айвазовского, гостивший тогда у него.

Спустя пару месяцев Куинджи вернулся в Мариуполь и начал работать ретушером у местного фотографа. Затем Архип отправился в Санкт-Петербург поступать в Академию художеств.

Академия

В художественную академию юношу тоже приняли далеко не сразу, а только после двух безуспешных попыток. У талантливого самоучки не хватало художественной подготовки. Но в 1868 году на академическую выставку он представил картину «Татарская сакля», не сохранившуюся до наших дней. За нее Куинджи предложили звание свободного художника, от которого тот отказался, попросив взамен разрешения быть вольнослушателем. Так в 1868 году 28-летний художник был зачислен в академию. В это время он познакомился с художниками-передвижниками, в том числе с Крамским и Репиным.

С 1870 года художник неоднократно бывал на острове Валаам, и в 1873 году создал два замечательных пейзажа – «На острове Валааме» и «Ладожское озеро», которые стали своеобразным прорывом в типичном передвижническом пейзаже. Полотно «На острове Валааме» стало первым из работ Куинджи, которое купил для своей коллекции Третьяков. Позже Архип Иванович полностью отошел от идей передвижников и стал создавать абсолютно самобытные полотна.

Чародей света

В 1980 году Куинджи создал самую знаменитую свою картину – «Лунная ночь на берегу Днепра»

Полотно стало подлинной сенсацией в мире живописи.

Архип Иванович был не только гениальным художником. Он умел правильно подать свои работы, что повышало интерес к ним. Чтобы эффектно преподнести «Лунную ночь», художник плотно задрапировал окна в выставочном зале и осветил картину лучом электрического света. Умелый колорист, Куинджи сумел придать лунному свету необычайную реалистичность. Посетители выстраивались в очередь, некоторые заглядывали за полотно – искали там источник дополнительного света. «Лунную ночь на Днепре» мечтали купить многие коллекционеры, но Куинджи продал картину великому князю Константину Романову.

Куинджи был не просто художником, а настоящим новатором в области живописи. Он постоянно искал новые краски и пигменты, новые способы передачи света и цвета.

Опыты Куинджи привлекают внимание искусствоведов до сих пор. Чего стоит одно только изображение лунного света, которое на ночных пейзажах Куинджи выглядит прямо-таки неоновым сиянием. Этот «фирменный» лунный свет вызвал потрясение у современников художника; и для него даже придумали специальный термин – «куинджевское пятно».

Но после того как анализу были подвергнуты около двух десятков картин мастера, специалисты Третьяковки пришли к выводу, что никакими специальными красками Куинджи не пользовался, и дружба со знаменитым Дмитрием Менделеевым – это только дружба, и что главный дар художника, с помощью которого и создавались магические полотна, – уникальное колористическое зрение. Куинджи видел не так, как другие – в самом буквальном смысле.

А вот еще одна из загадок творчества Куинджи: на одной из авторских копий «Лунной ночи» при определённом освещении различима тёмная буква «К» в центре полотна (или же буква R), что указывает на первую букву фамилии художника, а также на первую букву имени покупателя первого варианта картины – Константина, либо, если это R, на его фамилию – Романов.

После своего триумфа Куинджи выставлял свои работы еще несколько раз, последний – в 1981 году, а после этого ушел на пике славы и замолчал на тридцать лет. Больше Архип Куинджи никогда не участвовал в выставках и никому не показывал свои полотна. Но он не прекратил творить, как раз наоборот – все эти годы был полностью сосредоточен на работе.

В 1890-е годы Куинджи руководил пейзажной мастерской при Академии художеств. В летние месяцы возил учеников в Крым в свое небольшое имение, где они проходили практику. В 1901 году Куинджи впервые за много лет показал своим друзьям и ученикам новые картины – «Вечер на Украине», «Христос в Гефсиманском саду».

В ноябре Куинджи устроил свою последнюю публичную выставку, после которой никто не видел новых работ живописца до самой его смерти.

Семейное счастье

В семнадцать лет Архип влюбился один раз и на всю жизнь в дочь богатого купца Веру Кетчерджи–Шаповалову. Отец был категорически против брака с нищим юношей-сиротой и поставил условие: Куинджи должен заработать на отцовское благословение. Архипу потребовалось 17 лет, чтобы выполнить требование. Вера ждала будущего мужа. В 1875 году Куинджи, уже известный художник, побывал во Франции, где заказал свадебный фрак с цилиндром. Оттуда отправился в Мариуполь для долгожданного венчания. После свадьбы молодожёны поехали в свадебное путешествие на Валаам.

Когда к Куинджи пришли признание и слава, он стал миллионером, продавая картины и удачно вкладывая деньги. При этом сам он с женой жил очень скромно, большую часть доходов отдавая на благотворительность. Вера Куинджи сама вела дом и не увлекалась нарядами и драгоценностями.

Архип Куинджи ушел из жизни в июле 1910 года после тяжелой болезни в возрасте 68 лет. Весь свой капитал он завещал Обществу имени Куинджи, которое основал в 1908 году для поддержки художников.

Из воспоминаний ученика Куинджи Николая Константиновича Рериха: «Мощный Куинджи был не только великим художником, но также был великим Учителем жизни. Его частная жизнь была необычна, уединена, и только ближайшие его ученики знали глубину души его. Ровно в полдень он всходил на крышу дома своего, и, как только гремела полуденная крепостная пушка, тысячи птиц собирались вокруг него. Он кормил их из своих рук, этих бесчисленных друзей своих: голубей, воробьёв, ворон, галок, ласточек. Казалось, все птицы столицы слетелись к нему и покрывали его плечи, руки и голову. Он говорил мне: «Подойди ближе, я скажу им, чтобы они не боялись тебя». Незабываемо было зрелище этого седого и улыбающегося человека, покрытого щебечущими пташками; оно останется среди самых дорогих воспоминаний… Одна из обычных радостей Куинджи была помогать бедным так, чтобы они не знали, откуда пришло это благодеяние. Неповторима была вся жизнь его…»

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