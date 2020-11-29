Главная роль Нины Гребешковой

Нина Гребешкова никогда не хотела быть актрисой. Ей нравилась школа, она видела себя только учительницей, причем в младших классах. В мир искусства она попала благодаря случаю, и именно этот случай подарил миру замечательную актрису, настоящую королеву эпизода – Нину Гребешкову. Но сама артистка признавалась, что ее главной ролью была роль жены и музы Леонида Гайдая. 29 ноября 2020 года Нина Павловна отметит свое 90-летие.

Родилась Нина Гребешкова в 1930 году в Москве. Родители были простыми рабочими людьми. Папа был маляром, мама портнихой. Когда грянула Великая Отечественная, Нина училась в третьем классе. Отца призвали в действующую армию, а мама с Ниной и двумя ее братьями была эвакуирована в небольшую деревеньку Сурьмино под Пензой.

Нина продолжила обучение в школе, причем делала это с большим удовольствием. Основные предметы в школе вели педагоги из академии имени Фрунзе, поэтому преподавание было на высшем уровне. Нине так нравилась школа, что она решила поступать в педагогический и стать учителем младших классов. Профессия актрисы была ей совершенно незнакома, да и что такое ВГИК, девушка даже не слышала.

Ее биографию изменил случай. В выпускном классе подруга пригласила Нину к себе на день рождения. Красивая, живая, веселая девушка стала заводилой на празднике: читала стихи, что-то рассказывала. На Нину обратил внимание папа именинницы – поэт Владимир Луговской. У них состоялся разговор о будущем, о планах на жизнь. Нина рассказала о своей мечте стать педагогом, а Луговской уговаривал ее поступать в театральный, ведь с ее данными это было возможно.

После получения школьного аттестата Нина Гребешкова и Мария Луговская решили попытать счастья во ВГИКе. Нина не готовилась специально и читала то, что знала из школьной программы. Каково же было ее удивление, когда она нашла себя в списках поступивших и оказалась в мастерской Герасимова.

Популярная актриса

Гребешкова начала сниматься в кино уже на первом курсе, дебютировав в фильме «Смелые люди». Ей досталась эпизодическая роль девочки с куклой. После того как фильм вышел на экраны, Нина стала настоящей звездой в глазах жителей своего переулка. Это было только началом большой творческой биографии актрисы Нины Гребешковой. В 50-х ей снова предложили сыграть в эпизоде картин «Спортивная честь» и «Сеанс гипноза».

Когда Нина была третьекурсницей, ее позвали в картину «Честь товарища». А после этого от предложений уже не было отбоя.

Именно в 50-х к Гребешковой пришла любовь многочисленных поклонников. Сначала ее героинями были советские школьницы, потом повзрослевшая Нина перевоплощалась в мам и учительниц, а позже – в жен. На съемки своей картины «Испытание верности» Нину пригласил сам Иван Пырьев, работать с которым считалось большой удачей для начинающей актрисы.

В 60-е годы Нина Гребешкова была очень популярна. С ее участием выходили комедии, драмы, мелодрамы, военные и детские ленты. В общей сложности фильмография актрисы насчитывала более семи десятков картин самых разных жанров. Но настоящую славу ей принесли картины Гайдая, в которых она была очень яркой и запоминающейся. Правда, он никогда не давал жене больших ролей.

Первой пробой пера стала картина «Трижды воскресший», в котором Гребешкова сыграла роль директора школы Зои Николаевны.

По-настоящему успешной стала следующая картина Леонида Гайдая «Кавказская пленница». К слову, роль в этом фильме досталась Гребешковой практически случайно. У Гайдая была язва, и Нина Павловна приехала на Кавказ, чтобы ухаживать за мужем. Но свободного времени у нее оставалось много, вот и сыграла она роль врача из психиатрической больницы. После ошеломительного успеха этой картины Гребешкова была задействована почти во всех проектах не только Гайдая, но и режиссера Данелии. Она играла разных персонажей, но больше всего ей удавались комедийные.

Жену Горбункова в «Бриллиантовой руке» Нина вообще играть не хотела, роль казалась ей неинтересной. Но уехавший на съемки Гайдай позвонил и сказал, что заболел. Гребешкова поспешила к мужу, а когда приехала, обнаружилось, что роль так и записана за ней. Пришлось играть. Но Нина Павловна привнесла в образ индивидуальность. Например, фразу «Ты такой доверчивый!» она сама часто говорила мужу. К слову, после выхода фильма зрители были убеждены, что Гребешкова была женой Никулина, а потом ушла от него к Гайдаю. Нина Павловна вспоминала, как ее останавливали на улице незнакомые люди и упрекали за то, что она бросила такого актера ради какого-то там режиссера.

Несмотря на солидную фильмографию, у Нины Гребешковой долго не было никаких званий. Она рассказывала, как Гайдай лично вычеркнул однажды ее фамилию из списка кандидатов. Считал, что это нескромно, ведь все знают, чья она жена.

Первая и единственная

Жизнь актрисы Нины Гребешковой была неразрывно связана с одним мужчиной – Леонидом Гайдаем, который был ее мужем на протяжении сорока лет. Их знакомство состоялось во ВГИКе, Гайдай сразу влюбился, но даже не мечтал дождаться от нее взаимности. Леонид был бывшим фронтовиком, многое повидавшим и даже получившим пулевое ранение в ногу. А девушка была молодой, красивой и очень жизнерадостной. Гайдай провожал Нину до дома, потом часто ночевал на вокзале, не успевая на троллейбус. А однажды Леонид вдруг сказал: «Ну что мы с тобой все ходим, ходим? Давай поженимся!» Это было абсолютно неожиданно для Нины, согласилась она не сразу, сказав, что они будут странно смотреться вместе. Она ведь очень маленькая, а он высокий. Да и разница в возрасте восемь лет была заметной. На что Гайдай сказал, что маленькую и хрупкую женщину он всегда будет носить на руках, а большую просто не поднимет. И Нина согласилась, раз и навсегда выбрав для себя роль жены и музы.

Кстати, Нина Гребешкова выходила замуж вовсе не за известного на всю страну режиссера. На тот момент все было наоборот: это она была уже узнаваемой актрисой, а Гайдай еще ничего не снимал.

Гребешкова не стала менять фамилию, у нее к тому времени уже были роли, да и фамилия Гайдай вызывала недоумение – женская она или мужская. Леонид был немного обижен, но выбор жены принял. Нина отказывалась от многих ролей у других режиссеров, в первую очередь она была женой, а потом артисткой. Она сумела создать для мужа защищенное пространство, в котором он мог заниматься только творчеством, и считала это главной своей ролью. Все бытовые проблемы полностью легли на плечи жены, вплоть до забивания гвоздей, вкручивания лампочек и даже ремонта машины. Гайдай в быту был совершенно непрактичен и был всегда занят съемками или написанием сценария. Нина Павловна вспоминала, что если у мужа на столе перегорала лампа, он говорил: «Ниночка, у тебя там лампочка перегорела».

Нина Павловна никогда не страдала из-за своего выбора и не считала, что лишилась чего-то, посвятив себя мужу. Конечно, их жизнь не была идеальной и однажды, устав от бытовых проблем и постоянного отсутствия Гайдая дома, Гребешкова даже предложила ему разойтись, на что режиссёр грустно ответил, что если она уйдет, он просто погибнет.

Леонид Гайдай слег, когда ему исполнилось 70. Он попал в больницу с отеком легкого и вскоре умер прямо на руках у жены.

Нина Гребешкова до сих пор скучает по своему мужу, живет воспоминаниями о нем. Сейчас актриса мало выходит из дома, общается в основном с дочерью, зятем и внучкой. Нина Павловна считает себя человеком счастливой судьбы, в ее жизни было все так, как она хотела. Не исключено, что покладистый и оптимистичный характер, умение контролировать свои эмоции и помогло Нине Гребешковой дожить до 90 лет.

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...