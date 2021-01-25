Эпоха Мандельштама

Одаренный, разносторонний, «трогательный гений» – это все об Осипе Мандельштаме, написавшем свои первые стихи на заре ХХ века.

15 января 2021 года исполнилось 130 лет со дня рождения поэта, в произведениях которого отразилась целая эпоха. Некоторые стихи Мандельштама уцелели чудом: их не записывали, а учили наизусть жена и друзья поэта.

Иосиф (а в будущем Осип) Мандельштам родился 15 января 1891 года в Варшаве. Его отец, Эмилий Мандельштам, был купцом первой гильдии, занимался производством перчаток. Он самостоятельно изучал немецкий язык, увлекался германской литературой и философией, в юности жил в Берлине. Мать – Флора Вербловская – занималась музыкой.

В 1897 году семья переехала в Петербург. Родители хотели дать детям хорошее образование и познакомить их с культурной жизнью Северной столицы.

Осип Мандельштам учился в Тенишевском коммерческом училище – одной из лучших столичных школ. Здесь использовали новейшие методики преподавания, ученики издавали журнал, ставили спектакли. В училище Осип Мандельштам увлекся театром, музыкой и написал свои первые стихи. Родители не одобряли поэтических опытов сына, но его поддерживал директор и преподаватель словесности, поэт-символист Владимир Гиппиус.

После окончания училища Мандельштам уехал за границу. Он слушал лекции в Сорбонне. В Париже будущий поэт познакомился с Николаем Гумилевым – позже они стали близкими друзьями.

В 1911 году молодой поэт поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета и присоединился к «Цеху поэтов» Николая Гумилева. Осип Мандельштам публиковал в петербургских изданиях стихи, литературные статьи, выступал со своими произведениями на сцене. Особенно часто – в кабаре «Бродячая собака».

В 1913 году вышел первый сборник стихотворений молодого поэта – книга «Камень».

Расцвет таланта

После Октябрьской революции 1917 года Мандельштам стал очень популярным поэтом. Его произведения постоянно печатали, он работал в издании «Наркомпрос», путешествовал по стране. Когда началась гражданская война, Мандельштам мог эмигрировать в Турцию, но предпочел остаться на родине.

В 1922 году Мандельштам поселился в Москве вместе с молодой женой Надеждой Хазиной. Она станет его опорой на всю жизнь, а после гибели поэта сохранит его литературное наследие. Поэт обожал жену, называя ее своим вторым «я». А. Ахматова вспоминает: «Осип любил Надю невероятно, неправдоподобно. Когда ей резали аппендикс в Киеве, он не выходил из больницы и все время жил в каморке у больничного швейцара. Он не отпускал Надю от себя ни на шаг, не позволял ей работать, бешено ревновал, просил ее советов в каждом слове в стихах. Вообще я ничего подобного в своей жизни не видела».

Двадцатые годы стали для Мандельштама самым активным периодом творчества. Стихи времени Первой мировой войны и революции составили вторую книгу – «Tristia». В 1923 году вышла «Вторая книга» и с общим посвящением «Н. Х.» – жене.

С мая 1925 по октябрь 1930 года наступила пауза в поэзии, наступил период прозы. К созданному в 1923 году «Шуму времени» прибавилась повесть «Египетская марка». На жизнь поэт зарабатывал стихотворными переводами. В 1928 году вышел последний прижизненный сборник «Стихотворения», а также книга избранных статей «О поэзии».

В 1933 году в ленинградском журнале «Звезда» была напечатана статья «Путешествие в Армению». В ней Осип Эмильевич позволил себе и откровенные, порой резкие описания молодой советской республики и колкости в адрес известных «общественников». Вскоре вышли разгромные критические статьи – в «Литературной газете» и «Правде».

Роковое стихотворение

Осенью того же, 1933 года появилось одно из самых известных сегодня стихотворений Мандельштама – «Мы живем, под собою не чуя страны…». Он прочитал его примерно пятнадцати знакомым. Борису Пастернаку принадлежат слова: «То, что Вы мне прочли, не имеет никакого отношения к литературе, поэзии. Это не литературный факт, но факт самоубийства, которого я не одобряю и в котором не хочу принимать участия. Вы мне ничего не читали, я ничего не слышал и прошу вас не читать их никому другому». Поэт уничтожил записи этого стихотворения, а его жена и друг семьи Эмма Герштейн выучили его наизусть. Герштейн вспоминала: «Утром неожиданно ко мне пришла Надя, можно сказать, влетела. Она заговорила отрывисто: «Ося написал очень резкое сочинение. Его нельзя записать. Никто, кроме меня, его не знает. Нужно, чтобы еще кто-нибудь его запомнил. Это будете вы. Мы умрем, а вы передадите его потом людям».

На Мандельштама донесли. «Ордер на арест был подписан самим Ягодой. Обыск продолжался всю ночь. Искали стихи, ходили по выброшенным из сундучка рукописям. Мы все сидели в одной комнате. Было очень тихо…» – вспоминала Анна Ахматова

Сначала его выслали в Чердынь-на-Каме. Позже – благодаря заступничеству Николая Бухарина и некоторых поэтов – Мандельштам с женой смогли переехать в Воронеж. Здесь он работал в журналах, газетах, театрах, писал стихи. Позже они были опубликованы в сборниках «Воронежские тетради». Заработанных денег катастрофически не хватало, но друзья и родственники поддерживали семью.

Когда срок ссылки закончился, Мандельштамы смогли переехать в Калинин. Но 30 апреля 1938 года был подписан ордер на новый арест поэта. Мандельштама арестовали в том Доме отдыха, путевку в который ему любезно предоставил человек, перед этим написавший… донос на поэта. Донос и стал причиной ареста. Судить же Мандельштама могли уже за одну его анкету: «Родился в Варшаве. Еврей. Сын купца. Беспартийный. Судим».

«Ося, родной, далекий друг! – пишет мужу Надежда Мандельштам. – Милый мой, нет слов для этого письма, которое ты, может, никогда не прочтешь. Я пишу его в пространство. Может, ты вернешься, а меня уже не будет. Тогда это будет последняя память… Каждая мысль о тебе. Каждая слеза и каждая улыбка – тебе. Я благословляю каждый день и каждый час нашей горькой жизни, мой друг, мой спутник, слепой поводырь… Жизнь долга. Как долго и трудно погибать одному – одной. Для нас ли – неразлучных – эта участь? Мы ли – щенята, дети, ты ли – ангел – ее заслужил? Не знаю, жив ли ты… Не знаю, где ты. Услышишь ли ты меня. Знаешь ли, как люблю. Я не успела тебе сказать, как я тебя люблю. Я не умею сказать и сейчас. Я только говорю: тебе, тебе…

Ты всегда со мной, я, дикая и злая, которая никогда не умела просто заплакать, я плачу, плачу, плачу.

Это я – Надя. Где ты? Прощай».

Это письмо Надежда Мандельштам написала мужу 28 октября 1938 года, оно уцелело случайно. В июне 1940 года жене поэта вручили свидетельство о смерти Осипа Мандельштама. Согласно официальным данным, Мандельштам умер в пересыльном лагере под Владивостоком «Вторая речка» 27 декабря 1938 года. Причина смерти доподлинно неизвестна. Тело Мандельштама до весны вместе с другими усопшими лежало непогребённым. Затем весь «зимний штабель» был захоронен в братской могиле.

«Когда я умру, потомки спросят моих современников: «Понимали ли вы стихи Мандельштама?» – «Нет, мы не понимали его стихов». – «Кормили ли вы Мандельштама, давали ли ему кров?» – «Да, мы кормили Мандельштама, мы давали ему кров». – «Тогда вы прощены»».

Произведения Осипа Мандельштама были запрещены в СССР еще 20 лет. После смерти Сталина поэта реабилитировали по одному из дел, а в 1987 году – по второму. Его стихи, прозу, мемуары сохранила Надежда Мандельштам. Что-то она возила с собой в «рукописном чемодане», что-то держала только в памяти. В 1970–80-х годах Надежда Мандельштам опубликовала несколько книг-воспоминаний о поэте.

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