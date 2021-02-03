Астроном Нина Субботина – свой взгляд на романтическую науку

Хотите познакомиться с альтернативным прочтением истории астрономии XX века? Это можно сделать при помощи книги «Жизнь и удивительные приключения астронома Субботиной». Нину Михайловну Субботину некоторые называют Стивеном Хокингом российской науки. Удивительная дама одна из первых российских женщин-астрономов получила профессиональное образование и, несмотря на страшные недуги, развившиеся как осложнение после болезни, очень много сделала для астрономии. Ниже предлагаем прочитать отрывок из главы, посвященной солнечному затмению 1914 года.

Сама Нина Михайловна еще в 1912 г. начала думать о подготовке к наблюдению затмения 1914 г. Именно с этой целью она провела наблюдение кольцеобразного затмения 4 апреля 1912 г. Уже 6 апреля она писала об этом К. А. Морозовой: «Милая Ксения Алексеевна! Черкните <...> удались ли наблюдения? Меня очень это интересует! — и далее рассказывала: — Накануне затмения я вернулась в Петерб[ург] и наблюдала с Серебрянки (меня туда пригласили пулковцы, но я их не нашла, а была одна). Очень красиво, но сравнить нельзя с испанским затмением. Это затм[ение] было в сущности только подготовительным к будущему в 1914 г. Как оно удастся?!»

Подготовка к экспедиции и сбор денег для нее шли вовсю уже в марте 1914 г.

Для организации успешной экспедиции необходимо было позаботиться о тысяче мелочей: выбрать подходящее место для наблюдений, найти поблизости подходящее жилье, найти средства на дорогу, жилье и, главное, инструменты. Следовало самостоятельно обзавестись инструментами: купить, одолжить, сконструировать. Из приведенных выше писем видно, что Нина Михайловна участвовала во всех этих приготовлениях. Однако наиболее важной задачей являлась необходимость составления программы наблюдений, распределение ролей между наблюдателями, подготовка опросных листков, которые они должны были заполнить, и, конечно, предварительная тренировка будущих наблюдателей. Учитывая, что Нина Михайловна собиралась в экспедицию со студентками, полными энтузиазма и амбициозных планов, но еще совсем неопытными, можно предположить, что именно на ее долю выпало и составление научной программы наблюдений экспедиции, и предварительная подготовка ее участниц.

Хорошо известно, что еще в марте 1914 г. Нина Михайловна опубликовала статью, основанную на ее личном опыте наблюдений затмений и адресованную не только слушательницам ВЖК, но и всем любителям астрономии, планировавшим принимать участие в наблюдении затмения, под названием «О психологии наблюдателя и психологических наблюдениях во время солнечного затмения». В ней Субботина писала о том, что наблюдение солнечного затмения производит очень сильное впечатление на наблюдателя, поэтому для того, чтобы запланированная научная программа была выполнена успешно, необходимы тщательная подготовка и заблаговременное планирование. «Наступление полного затмения всегда производило глубокое впечатление на душу человека, — подчеркивала она, — и впечатлению этому соответствовало влияние затмения на всю живую природу: на растения, насекомых, птиц и зверей. Еще в конце частного затмения, когда начинает быстро и неравномерно темнеть, облака меняют окраску и опускаются, налетает порывистый "ветер затмения", всеми овладевает какое-то беспокойство, нервность, наблюдатели настораживаются, разговоры смолкают. Когда же тонкий и длинный солнечный серп внезапно и быстро начинает сокращаться, разрывается на блестящие точки и пропадает, унося последний солнечный луч — знакомая нам картина мира резко меняется, и всей природой овладевает торжественное молчание и тишина. Вспыхивает серебристая корона; на потемневшем небе загораются яркие звезды, горизонт сияет холодным и безжизненным светом, проносятся легкие воздушные тени. Таинственная картина затмения производит глубокое впечатление, и первые моменты наблюдатель стоит как зачарованный, забывая о своей работе; требуется усилие воли и дисциплина, чтобы оторваться от созерцания и приняться за дело. Быстро пролетают 1–2 минуты, и первый луч света появляется неожиданно, прорвавшись из-за лунных гор. Фантастические краски затмения исчезают, свет прибывает волнами, и в несколько мгновений всюду ясный день, жизнь и тепло. Только с вершины гор видно, как по морю или равнинам убегает темная лунная тень».

Объяснив влияние, которое может оказать вид солнечного затмения на неподготовленного наблюдателя, Нина Михайловна писала: «Укажем же на некоторые предосторожности, чтобы намеченная программа, особенно фотографическая, <...> была выполнена возможно лучше в такой короткий срок». Прежде всего, считала Н. М. Субботина «важно сохранить спокойствие и размеренность движений, работать быстро, но не торопясь, и для этого заранее приучать себя к ритму, например работая с метрономом или наблюдая прохождения звезд». Здесь Нина Михайловна поясняла, как можно сделать прибор для тренировки: «Для таких наблюдений достаточно иметь простую астрономическую трубу и самому натянуть 3–4 паутинные нити в фокусе окуляра, прикрепив их лаком к диафрагме или специальному картонному кружку, который двигается вглубь окуляра до тех пор, пока нити не будут казаться достаточно резкими. Труба закрепляется в плоскости меридиана, направляется на какую-нибудь звезду, и наблюдатель с часами записывает моменты прохождения звезды через нити. Чем ближе звезда к экватору, тем быстрее она бежит и тем труднее отметить эти моменты». Далее Нина Михайловна указывала на то, что «надо быть готовым поддержать растерявшегося товарища». Также, по ее мнению, следовало «предусмотреть и возможность каких-нибудь внешних помех: например, порывом "ветра затмения" может унести бумагу, приготовленную для рисунков, опрокинуть или поколебать легкие приборы, наконец, засорить механизмы и они остановятся».

Н. М. Субботина перечисляла в общем-то простые и очевидные меры, которые необходимо предпринять, чтобы предотвратить подобные несчастья, о которых, однако, надо было подумать заранее.

Субботина также писала: «Корону всего лучше наблюдать простым глазом или в бинокль, она, как хвосты комет, не выносит сильного увеличения. Чтобы увидеть ее возможно яснее, надо защитить глаза до самого момента ее появления темными очками (обыкновенные дымчатые стекла надо еще закоптить), тогда можно будет надеяться увидеть слабые ее части, которых не заметит наблюдатель у окуляра (свет близких к фотосфере слоев будет слишком ярок и ослепит глаза). Надо постараться набросать легкий контур короны, на что уйдет минуты 1 ½ при условии предварительного упражнения, далее можно успеть отметить границы наиболее ярких слоев и отдельные лучи, а после затмения сделать еще один, более подробный ее рисунок, но не медля, так как память сохраняет свою первоначальную силу в среднем лишь 2–3 минуты. Рисовать всего лучше мелом для карточной игры на черной шероховатой бумаге или обертке фотографических пластинок». По поводу фиксирования протуберанцев Нина Михайловна писала: «Красным карандашом отмечают протуберанцы. Для таких рисунков очень годится пастель, ею можно передать цветные оттенки протуберанцев, хромосферы и даже короны, так как некоторые наблюдали ее цветные лучи (опросить отдельных лиц: какого цвета им предоставлялась корона? Не скажутся ли субъективные разногласия)?» Особенно Нина Михайловна настаивала на том, что «все заметки, как и рисунки, надо сделать сейчас же, как только окончится полное затмение».

Книгу Ольги Вальковой «Жизнь и удивительные приключения астронома Субботиной» представляет издательство «Новое литературное обозрение ».

». Нину Михайловну Субботину (1877–1961) можно по праву назвать Стивеном Хокингом российской науки. Одна из первых российских женщин-астрономов, она получила профессиональное образование, но не могла работать в научном учреждении из-за тяжелой болезни, перенесенной в детстве. Создав собственную обсерваторию, Субботина успешно занималась наблюдательной астрономией и изучением солнечно-земных связей. Данные ее наблюдений регулярно публиковались в самых престижных международных астрономических журналах. Но круг ее интересов был значительно шире. Она стала первой женщиной в России, написавшей книгу по истории астрономии («История кометы Галлея»), удостоенную премии Русского астрономического общества. Среди современников-астрономов Субботина была легендой. Лишенная слуха и речи, она поддерживала связь со своими коллегами посредством обширнейшей переписки. Ее письма сохранили свидетельства живого отношения современников к целому спектру актуальных астрономических тем XX века — от космологических идей Леметра до запуска первых искусственных спутников. Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН Ольга Валькова скрупулезно собрала эпистолярное наследие Н. М. Субботиной, дополнив его архивными источниками, значительная часть которых публикуется впервые. Отталкиваясь от нетривиальных суждений и интонаций Субботиной, книга предлагает альтернативное прочтение истории астрономии XX века.

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