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В грядущем году произойдут два солнечных и два лунных затмения
По инф. rosbalt.ru   
13 Декабря 2020 г.
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В 2021 году произойдут два солнечных и два лунных затмения.

В грядущем году произойдут два солнечных и два лунных затмения

Как рассказал директор астрономической обсерватории Иркутского государственного университета Сергей Язев, 26 мая произойдет полное лунное затмение.

10 июня будет кольцеобразное солнечное затмение — его смогут наблюдать жители Якутии. Его особенность в том, что Луна не сможет заслонить Солнце полностью, поэтому его края будут ярко светить.

А 19 ноября случится частичное лунное затмение — его смогут увидеть жители Иркутска. 4 декабря произойдет полное солнечное затмение — в районе Антарктиды.

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