Александр Роу — мастер киносказок

Нет в искусстве ничего полезнее для детей, чем сказки. Александр Роу

Биография Александра Роу

115 лет назад родился советский режиссер, народный артист и заслуженный деятель искусств РСФСР автор знаменитых киносказок, Александр Артурович Роу. Не одно поколение детей выросло на его волшебных фильмах.

Русский ирландец

Очень немногие поклонники режиссера, опоэтизировавшего славянский фольклор в кино, знают о том, что по своему происхождению он не имел ничего общего со славянской культурой. Его отец был ирландским инженером, приехавшим в начале ХХ века в Россию по контракту для того, чтобы наладить мукомольную промышленность. В городе Юрьевце Костромской губернии у него случился роман с гречанкой Юлией Карагеоргий, и у пары родился сын Александр. Произошло это 8 марта (по другим источникам 9-го) 1906 года. Когда началась Первая мировая война, отец бросил семью и вернулся в Ирландию, а его сын остался в России и всегда считал себя русским.

Мать часто болела, и с десяти лет Александру приходилось зарабатывать, продавая спички и гребни. Еще в школе он увлекся театром и стал заниматься в кружке художественной самодеятельности. С тех пор о другой профессии Роу и не мечтал.

Окончив школу, Александр продолжил учебу в промышленно-экономическом техникуме, но вскоре устроился на работу на «Межрабпом-фильм» ассистентом режиссера Якова Протазанова. Эта студия превратилась в единственную в мире специализированную детскую киностудию «Союздетфильм». Одновременно Роу учился в киношколе Б. Чайковского, затем в Драматическом техникуме им. М. Ермоловой.

Начало

Александр Роу: «Народная сказка сильна своей наивной верой в чудесное, правдивостью человеческих взаимоотношений… Добро всегда побеждает зло, свет – тьму».

Фильм-сказка стал для Роу тем единственным жанром, в котором можно было бы избежать идеологической подоплеки. Свои задачи он видел совсем в другом: «В сказке никакие истины нельзя давать в виде нравоучений – этого дети не любят, – писал Роу. – Мораль в фильме глубоко спрятана в обилии приключений, неожиданностей, а иногда и просто в смешных ситуациях. Кино – искусство чрезвычайно эмоциональное, и наша задача – взволновать юного зрителя судьбой героев, заставить его кого-то полюбить, а кого-то возненавидеть…»

С первого же фильма «По щучьему велению», вышедшего на экраны в 1938 году, режиссер сформировал собственную команду, с которой проработал не один десяток лет. По словам оператора Леонида Акимова, у Александра Роу «был свой постоянный набор актеров, среди которых он старался распределить основных персонажей, а вот к новичкам Роу относился довольно подозрительно». Актер Георгий Милляр стал не только бессменным участником его команды, но его другом. Благодаря Роу Милляра стали называть заслуженной Бабой-ягой советского кино – именно в этой роли он больше всего впечатлил маленьких и взрослых зрителей. Иногда в одном фильме ему доставалось сразу два-три образа.

Многим молодым актерам Роу дал первые роли в своих фильмах. Инна Чурикова сыграла Марфушеньку-душеньку ещё будучи студенткой Щукинского училища. Она вспоминала: «Я очень хотела сниматься, но даже не надеялась, что меня возьмут. На пробах мы грызли орехи, я их очень хорошо грызла, не щадя зубов своих. Наверное, поэтому Александр Артурович меня взял».

Борис Грачевский, художественный руководитель знаменитого «Ералаша», тоже снялся у Роу, вспоминая этот эпизод своей биографии как «первую и самую главную роль в своей жизни». А сыграл Борис Юрьевич… руку! Ту самую, что появляется из колодца, напоминая царю о долге, в фильме «Варвара-краса, длинная коса».

Первый сказочник

Несмотря на то, что в Советском Союзе снимали детское кино и раньше, Александра Роу все-таки называли первым киносказочником страны, и на это были свои основания. Во многом он был первопроходцем – отказавшись от рисованной анимации в детских фильмах, он все творческие задачи возложил на плечи актеров. А это по тем временам казалось просто невозможным, о чем и предупреждали молодого режиссера более опытные коллеги. Даже главный редактор «Союздетфильма» уговаривал Роу «не губить себя» и не пытаться делать то, что «неинтересно ни режиссеру, ни зрителю…» Но Александр Артурович сделал по-своему и добился невероятного успеха. Спецэффекты в его работах были по тем временам удивительными: самодвижущаяся печь, идущие сами ведра с водой, складывающиеся дрова и тому подобное. По его заказу волшебную печь создали московские инженеры, внутри нее было место для водителя и пиротехническое устройство – чтобы печь выпускала клубы пара. В мастерской игрушек в Загорске по его просьбе изготовили 11-метрового Змея Горыныча для сказки «Василиса Прекрасная». Приводить его в движение должна была целая команда из двадцати человек.

Сказки Роу пользовались огромным успехом не только в СССР, но и за рубежом. В США демонстрировались «Марья-искусница» и «Морозко», а Стивен Спилберг говорил о советском режиссере с восхищением: «Это настоящее самостоятельное культурное явление, которое никому еще повторить не удалось!»

В работах Александра Роу есть все: и содержание и поучения, а главное – душа сказки и русского народа с неповторимым юмором и лиричностью.

Однако прежде чем достичь таких впечатляющих успехов, режиссеру пришлось столкнуться и с серьезными трудностями. На протяжении десяти лет он был лишен возможности снимать кино – в конце сороковых годов сказка считалась слишком легким жанром, безыдейным и не отражающим жизнь советского народа, и уход Роу от общественно-политических тем вызывал недовольство киночиновников. Какое-то время режиссер снимал документальные фильмы, работал на Ереванской киностудии, и только в 1955 году он смог вернуться в Москву и снова заняться своим любимым делом – детским кинематографом.

Но даже самые лучшие фильмы Роу вызывали недовольство руководства: за «Королевство кривых зеркал» режиссер получил строгий выговор из-за того, что отрицательных персонажей сыграли самые яркие актеры и в результате силы зла выглядели привлекательнее, чем силы добра. Признания он добился только во второй половине шестидесятых, когда его фильм «Морозко» получил главный приз на кинофестивале в Венеции, а в 1968 году ему было присвоено звание народного артиста РСФСР.

Личное

Александр Роу был страстным путешественником, объехал со своими фильмами весь мир. Побывал в двадцати двух странах Африки, что для советского времени было рекордом.

Александр Артурович был веселым человеком. Однажды в газете «Известия» появилось объявление: «Разыскивается наследник Роу!». И наследник, Александр Роу, отправился в Министерство иностранных дел… Достались ему только фотоаппарат и пальто, но Роу пустил по Москве слух: «Да, получил – два парохода. Не знаю, как теперь использовать, куда приспособить». «Вот сказочник!» – смеялись многие, но некоторые и верили.

Режиссер был женат дважды. Второй его женой была актриса Ирина Петровна Зарубина, которая в 1940 году родила дочь Татьяну. Но брак продлился всего два года. Супруги расстались, Ирина Петровна растила девочку сама, и доподлинно неизвестно, поддерживал ли режиссер отношения со своей единственной дочерью.

28 декабря 1973 года на 68-м году жизни Александр Артурович Роу скончался.

За пять дней до смерти, лёжа в больнице, он попросил организовать прощание с ним на студии, а в момент, когда его будут выносить, чтобы оркестр играл сюиту из комической оперы «Корневильские колокола». Уже после смерти Александра Роу по написанному им с Потёмкиным сценарию Геннадий Васильев снял фильм «Финист – Ясный сокол».

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