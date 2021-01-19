Агата Кристи стеснялась называть себя… писателем

В января 2021 года исполнилось 45 лет со дня смерти великой писательницы Агаты Кристи. А в прошлом году мир отмечал 130 лет со момента ее рождения. Из-за пандемии грандиозный праздник, который планировался на родине королевы детектива, пришлось отложить. Биография писательницы по насыщенности событий может потягаться с ее же романами, но в ней до сих пор остались некоторые тайны.

Котята и миссис Грин

Агата Миллер родилась в приморском курортном городке Торки в графстве Девон на юго-западе Англии. Семья была обеспечена, но, как вспоминала писательница, богатой не считалась – просторный дом и участок, возможность держать горничных, кухарку и няню, принимать гостей и путешествовать. По-настоящему богатыми признавались те, у кого был выезд, дворецкий и так далее.

Отец Агаты был сыном американского бизнесмена, который оставил ему небольшое состояние. Но деньгами управлял фонд, и незадолго до смерти Фреда Миллера финансовое положение семьи пришло в упадок.

Агата была младшим ребенком четы Миллеров. «Самое большое счастье, которое может выпасть в жизни – это счастливое детство, – позже напишет она. – У меня было очень счастливое детство. Милые моему сердцу дом и сад; мудрая и терпеливая Няня; мама и папа, горячо любившие друг друга, сумевшие стать счастливыми супругами и родителями. Оглядываясь в прошлое, я понимаю, что в нашем доме в самом деле царило благоденствие и главной его причиной была необыкновенная доброта моего отца. В наши дни доброта не слишком ценится...»

Маленькая Агата обычно была погружена в себя, внутри у нее бурлил целый мир – перипетии жизни нескольких котят, злоключения миссис Грин и ее большого семейства... Всех их Агата выдумала, но для нее они были вполне реальны: каждый имел свой характер и вел себя в соответствии с ним. Иногда девочка злилась – ей не нравился тот или иной персонаж ее игры, но поделать с этим она ничего не могла. Все эти сценки происходили исключительно в воображении Агаты, мирно сидевшей у ног няни и что-то тихо бормотавшей...

Видимо, так потом она придумывала и персонажей будущих книг.

Кстати, няня как-то сказала ей, что девочке никогда не стать «леди Агатой» – для этого надо родиться леди. Няня ошиблась – в 1971-м Агата была удостоена звания «дама-командор ордена Британской империи» (сам орден она получила еще в 1956-м).

Аптечные грезы

Агата получила достаточно бессистемное домашнее образование. Брала уроки вокала и игры на пианино – классический вариант викторианского образования для девушек. Поэтому она мало представляла, чем могла бы заняться в жизни.

В 1914-м вышла замуж за полковника Арчибальда Кристи, с которым прожила 14 лет, но чье имя продолжала носить и после развода.

Когда началась Первая мировая война, супругам пришлось расстаться на два года. В войну Агата пошла добровольцем-медсестрой в госпиталь в Торки. Работала также и фармацевтом в аптеке. Тогда и заинтересовалась ядами. «Дайте мне вместо игрушки симпатичный смертельно опасный пузырек, и я буду счастлива», – говорила Кристи. К слову, в ее романах персонажи были отравлены в общей сложности 83 раза, и все случаи были не похожи друг на друга.

В детстве Агата хотела стать фармацевтом, но у нее появился страх ошибиться в приготовлении снадобья и получить смертельный препарат вместо лекарства.

Тайна исчезновения

В 1926-м случилось событие, которое до сих пор волнует биографов Агаты Кристи: она пропала. Сама писательница никогда не объясняла свой поступок. За нее это, впрочем, не раз уже делали режиссеры фильмов.

Арчибальд Кристи попросил у жены развода – он собирался жениться на партнерше по гольфу. Агата, уложив спать маленькую дочь Розалинду (ей тогда было семь лет), села за руль автомобиля и уехала. Через пару дней машину с ее личными вещами нашли на берегу реки. Вся страна искала известную уже в то время писательницу, газеты писали о возможном похищении и даже об убийстве... Под подозрением оказались муж и его любовница... А через 11 дней Агата нашлась. Здоровой и невредимой. Хотела ли она подставить неверного супруга? Или пыталась справиться с обидой на него? Выяснить это так и не удалось.

Агата Кристи с дочкой

Слава

Свой первый роман «Загадочное происшествие в Стайлзе», где действует сыщик Пуаро, она опубликовала в 1920-м, тираж 2000 экземпляров, гонорар – 25 фунтов. Роман напечатали лишь в седьмом по счету издательстве, куда она отправляла рукопись. Написала она его на спор со старшей сестрой Мэдж, которая к тому времени уже печаталась.

А настоящая слава пришла к Агате в 1926-м, когда был издан ее роман «Убийство Роджера Экройда». Славе способствовала и грамотная политика ее литературных агентов: «пуариада» печаталась не только в книжном формате, но и в популярных газетах Великобритании и США.

1926-й вообще стал знаковым для Агаты Кристи – в этот год умерла ее мать, с которой они после смерти отца были очень близки, началось расставание с мужем (развелись они два года спустя)...

Семья

Со своим вторым мужем – археологом Максом Маллоуэном – Агата познакомилась в 1930-м, путешествуя по Ираку. Осенью того же года они поженились. Макс был моложе Агаты на 15 лет, она шутила по этому поводу: для археолога женщина должна быть как можно старше, ведь тогда ее ценность значительно возрастает... Как бы то ни было, они счастливо прожили 45 лет, до самой смерти Агаты в 1976-м.

Единственная дочь писательницы – Розалинда – пошла по стопам отца, Арчибальда Кристи, который стал успешным бизнесменом. Она занималась финансовыми делами матери. Создала компанию Agatha Christie Ltd, следившую за соблюдением авторских прав на пьесы, продававшую лицензии на съемки и т. д. (сейчас этим занимается внук Розалинды – Джеймс Причард). Сбережения Розалинды эксперты оценивали в 600 млн фунтов, которые она завещала своему сыну Мэтью.

Мэтью Причард родился в 1943-м, всю жизнь работал продюсером криминальных сериалов, снятых по мотивам произведений его бабушки. Именно под его началом в Торки проходят ежегодные фестивали в честь Агаты Кристи. Специалисты рассказывают о ядах, упоминавшихся в произведениях королевы детектива. А шеф-повара с мировыми именами готовят блюда по рецептам, разбросанным в ее книгах.

Несколько лет назад Мэтью опубликовал подборку писем бабушки, но некоторые ее тайны сохранил.

– Часть писем решил оставить в семейном архиве – не все интимные подробности биографии бабушки следует выносить на публичное обсуждение, – сказал он.

Агата Кристи и Макс Маллоуэн

Вы это знали?

Правнук Агаты Кристи – Джеймс Причард – в 2020-м разрешил французам поменять название одного из самых ее известных романов. Теперь «Десять негритят» во Франции будут называться «Их было десять». В самой же Великобритании роман с 1980 года выходит под названием «И никого не стало». При этом общий тираж этого романа – 100 млн экземпляров (пятоее место в списке бестселлеров всех времен).

Агата Кристи почему-то стеснялась называть себя писателем: в официальных документах в графе «род деятельности» указывала: домохозяйка.

Личность яркая, неординарная, очень одаренная – из жизни и самой Агаты Кристи вышел бы удивительный роман. А в ее автобиографической книге найдется немало полезных цитат. Например: «Ты не знаешь, можешь ты или нет, пока не попробуешь» или «Зачем нужна жизнь, если не пользоваться представляющимися возможностями?». Всё верно сказано, правда, ведь?

На нашем сайте читайте также:

Sobesednik.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...