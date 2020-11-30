Из советов по спасению упавшего в воду смартфона: феном сушить точно нельзя

Телефон упал в воду – знакомая некоторым ситуация. Как же попытаться спасти свой гаджет? А главным здесь будет не растеряться и начать действовать быстро и правильно.

Что делать, если в воду упал телефон с несъемным аккумулятором?

Если смартфон с несъемным аккумулятором оказался в воде, важно как можно быстрее его вытащить и отключить. При этом смартфон следует держать строго в вертикальном положении, во избежание еще более глубокого проникновения воды через различные разъемы и замыкания.

После этого смартфон следует сразу же поместить в абсорбирующее вещество вверх дисплеем. Лучшим абсорбирующим веществом, применяемым в домашних условиях, является силикагель. Это вещество, упакованное в пакетики, можно встретить в коробках с новой обувью или приобрести в любом интернет-магазине. Оно найдет применение не только для спасения упавшего в воду телефона.

Если в доме нет силикагеля, можно использовать обычный рис, поместив в него телефон, предварительно завернутый в сухую салфетку. В качестве абсорбирующего вещества можно использовать внутреннюю часть подгузников.

Смартфон, помещенный в абсорбирующее вещество, следует несколько раз в день доставать и протирать от влаги. Через двое-трое суток влага будет полностью удалена из телефона.

Получится или нет таким образом спасти смартфон, зависит от количества попавшей внутрь влаги, но самим лучше не экспериментировать, а поместив устройство в абсорбирующее вещество, сразу же после происшествия отнести его в сервисный центр.

А что делать, если в воду упал телефон со съемным аккумулятором?

Смартфон со съемным аккумулятором имеет несколько больше шансов на спасение после попадания в воду. Для этого следует, достав телефон из воды, сразу же его обесточить, вынув батарейку.

После этого следует максимально разобрать устройство, вытащить SIM-карту и карту памяти и тщательно протереть детали сухой, мягкой тряпочкой, не способной оставлять тканевых волокон. Это важно во избежание дальнейшего замыкания.

После этого все детали нужно разложить на ровной поверхности и тщательно просушить в течение суток. Если после этого телефон не включился, его следует срочно отнести в сервисный центр.

Что делать, если телефон упал в воду, никик нельзя?

После того, как упавший в воду телефон извлечен на поверхность, первая ошибка, которую обычно допускают неосознанно – начинают его трясти. Этого делать категорически не следует – так вода проникнет еще глубже внутрь телефона, повредит микросхемы или вызовет замыкание.

Еще одна распространенная ошибка – класть намокшее устройство под вентилятор, пробовать сушить феном или пылесосом, а тем более ставить сушить в духовку или микроволновку. В первом случае вы загоните капельки воды еще глубже в укромные места, во втором случае – просто уничтожите смартфон, без возможности его восстановления.

Нельзя в качестве абсорбирующего вещества использовать соль или сахар, его мелкие частицы способны повредить устройству.

То же касается и бумажных салфеток, которые способны оставить на поверхности телефона мелкие частички.

И, конечно, нельзя в этот же день включать «утонувший» телефон или ставить его на зарядку, на просушку требуется не менее суток для смартфона со съемным аккумулятором и не менее двух суток с несъемным аккумулятором. В любом случае, это лучше доверить мастеру.

Ситуация с попаданием телефона в воду не редкость и советы по спасению гаджета придутся кстати. Смартфон ведь вещь не дешевая, и не каждый владелец сразу, если телефон вдруг придет в негодность, сможет его заменить.

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По инф. 1rre.ru

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