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Учимся подключать телефон к телевизору
Владислав Гершон, 1rre.ru   
21 Ноября 2020 г.
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Современные гаджеты обеспечивают нам новые возможности. Например, с помощью обычного телефона можно транслировать сигнал на ТВ, все желающие могут посмотреть фильм в хорошем качестве без каких-либо сложностей. Однако для того, чтобы это сделать, нужно разобраться в вопросе и понять, как работает передача сигнала со смартфона на ТВ.

Учимся подключать телефон к телевизору

Как подключить телефон к телевизору через Wi-fi?

Для того, чтобы смотреть контент на большом экране, не нужно делать чего-то невероятного. Для этого достаточно просто разобраться в вопросе. Телефон можно подключить к телевизору с помощью Wi-Fi и «Блютуза». Для того, чтобы воплотить данную идею в жизнь, всё, что нужно, это ТВ с возможностью подключения Wi-Fi Direct. С помощью данной технологии пользователь может соединить телефон с телевизором без каких-либо проводов. В таком случае вам не нужен роутер, ведь ТВ на какой-то момент сам станет роутером, вы будете транслировать на большой экран все, что пожелаете.

Для этого вам необходимо выбрать на ТВ настройки сети и активировать опцию «Wi-Fi Direct». На своем телефоне найдите настройку беспроводных сетей и соединитесь по Wi-Fi Direct. Далее обращайтесь в меню «Отправить» для того, чтобы транслировать свои видео, аудио и фото на ТВ.

Беспроводное подключение через Bluetooth

Подключение ТВ к телефону можно осуществить при помощи Bluetooth. Для этого нужен специальный адаптер Bluetooth. Есть специальные ТВ, которые уже оборудованы этим адаптером, но что делать, если он не был встроен в телевизор? Покупаете этот адаптер и просто вставляете его в ТВ, затем ищите сеть на смартфоне и подключаетесь, образовывая связку телевизора и смартфона. Далее вы можете передавать трансляцию со смартфона на ТВ и обратно. Этот способ является одним из самых легких, чтобы передать нужную информацию на телевизор.

Еще один способ подключения смартфона к телевизору - через USB

Учимся подключать телефон к телевизору

Данный способ также можно назвать одним из самых простых для сопряжения смартфона и телевизора. Всё, что нужно, это взять кабель USB от вашего смартфона, одну часть воткнуть в телефон, другую в ТВ, после чего выбираете на ТВ в качестве источника сигнала USB-порт. Если возникла такая необходимость, подтвердите сопряжение на смартфоне. Отметим, что пользователю будут доступны только те файлы, что уже есть на телефоне, а именно: медиафайлы, аудиофайлы и изображения. Управлять телевизором можно обычным способом — с помощью пульта.

Сопряжение ТВ и телефона через HDMI

Всем желающим попробовать этот способ понадобится телевизор с HDMI-разъемом, Android или iPhone и HDMI кабель. смартфон способен поддерживать вывод трансляции на экран ТВ. Далее нужно сделать сопряжение смартфона и ТВ при помощи кабеля, который у вас есть. Следует просто вставить его в соответствующий разъем. В качестве основного источника на ТВ выберете HDMI. Изображение автоматически будет транслироваться на ТВ. Если же этого не произойдет, вы можете открыть настройки телефона и изменить разрешение экрана.

Использование ТВ и Chromecast

Chromecast — это одна из самых популярных технологий транслирования различных передач и фильмов на ТВ. Это приставка от корпорации Google. Первое, что нужно сделать, это купить саму приставку. Далее вставляете в нее USB-кабель, переключаетесь на специальный порт и подключаете приставку к Wi-Fi. После этого нужно установить на телефон специальное приложение под названием Google Home и с помощью софта управлять телевизором.

Использование специальной приставки экономит время и позволяет пользователям избежать массу неприятностей при обычном подключении телефона и ТВ. Приставка от корпорации Google также обеспечит высокое качество, бесперебойную сеть и предоставит возможность наслаждаться просмотром в любое время суток.

Учимся подключать телефон к телевизору

Новые технологии значительно упрощают нашу жизнь, делают ее более комфортной. И если сходу, как подключить телефон к телевизору не удалось разобраться, вникнуть, думается, все равно стоит. Вдруг покажется нужным в итоге уменье? А если что-то пока сложно укладывается в голове, не грех попросить помочь разобраться поколение помоложе, которое с новыми гаджетами и их применением абсолютно на ты.

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