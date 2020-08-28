Унылая пора? Мочи очарованьем!

Слова популярной песенки «Вот и лето прошло, словно и не бывало…» как никогда подходит именно к нынешнему лету. Уж больно оно оказалось для большинства россиян тяжёлым и непредсказуемым. В основном, конечно, из-за коронавируса. Тут тебе и многомесячная вынужденная отсидка на самоизоляции, и спад экономики, рост цен, потеря многими работы и заработка, и невозможность отдохнуть в период отпуска, как планировалось. Так что лета многие из нас, по сути, и не видели. Чего уж тогда хорошего ждать в такой обстановке от осени?

И действительно – только от сообщений в СМИ в последнее время несёт сплошным унынием: «Рубль катастрофически падает…», «В большинстве регионов страны инфляция, безработица, рост цен», «Половина россиян живёт за чертой бедности», «Космическую программу РФ урезали на 150 миллиардов», «Власти Приангарья не досчитались в бюджете 6,8 млрд рублей», «Цена на топливо в августе вновь повысится»…

Но не всё, оказывается, так тоскливо. В начале осени, как известно, у нас будут проходить очередные выборы – будем выбирать недоизбранных депутатов, переизбирать отработанных мэров и глав муниципальных образований, переводить временного губернатора в постоянные. Ну, или избирать нового. Наши улицы, как и подобает осени, уже расцвели красочным многоцветьем предвыборных агиток многочисленных кандидатов на многочисленные же посты в разных структурах власти. Так вот, если верить им, то впереди нас ждёт вполне радужная жизнь. Любая власть станет подконтрольна народу, а любой житель нашей области сможет бесплатно получить в собственность если не гектар земли, то уж свой дачный или приусадебный участок; в регионе начнётся вторая индустриализация, а фабрики и заводы перейдут под контроль рабочих; мы наконец очистимся от коррупции и сможем сами себе выбирать мэра областного центра; священный Байкал перейдёт в ведение региона, а леса нашей тайги будут вырубаться выборочно, планово, перерабатываться вплоть до опилок и активно восстанавливаться. Ну а уж что касается нашей многострадальной медицины и ущербного образования, то их ждёт неслыханное развитие. Как, впрочем, и всю экономику, так как невиданные до селе инвестиции рекой хлынут в наш регион…

Слов нет – тяжело кандидатам в нынешних непростых экономических и социальных условиях привлечь народ проголосовать именно за себя. Вот и мочат они избирателя очарованьем своих предвыборных сказок в унылую пору всеобщего кризиса. Избраться-то ох как хочется!

А что же народ? Наш мудрый народ давно перестал верить обещаниям политиков любого ранга, особенно во время их предвыборного токовища. Единственно на что избиратель ещё склонен реагировать, так это на дела. На послужной список предполагаемого кандидата, когда он в течение всей своей предыдущей деятельности радел за свой край и за этот самый народ, на те его реальные действия по возрождению региона, что уже воплотились или воплощаются в жизнь.

Но и здесь не всё так просто. Хитромудрые политтехнологи, эти зубры по оболваниванию народных масс, так поднаторели в своем деле, научились в таких пропорциях из правды и лжи замешивать своё предвыборное блюдо, что простому обывателю трудно разобраться – где же истина на самом деле и с кем ему действительно будет по пути.

Любопытный разговор состоялся у меня на днях по поводу основных кандидатур главы Иркутской области с моим давним знакомым – человеком образованным и здравым, ещё старой советской и партийной закалки, но реально воспринимающим все изменения в новой России.

– Голосовать-то пойдешь?

– Так надо. Иначе мой голос могут использовать и не по назначению.

– А за кого?

– А вот и не знаю пока. В раздумьях. Столько всякой противоречивой информации за последнее время на нас вылили, что и не знаешь, кому верить.

– А всё же?

– Если политически – то за Щапова, если экономически – то за Кобзева.

– ???

– Ну, смотри сам. Щапов – доморощенный, свой. И по политическим моим взглядам, и по отношению к землякам – будучи депутатом Государственной думы, столько разных инициатив и законов по защите родной земли и своих земляков выдвинул, что ему вроде бы и карты в руки! Но ведь не дадут ему, как и Левченко, развернуться – центр инвестиции в область обрежет, будет всячески палки в колёса вставлять, пока и не изведут его вовсе. И опять наша область всё это время будет чахнуть и придёт, в конце концов, к своему нынешнему стартовому состоянию.

При Кобзеве область получит своё хоть какое-то развитие: благодаря поддержке центра – и морально-политической, и экономической, и финансовой – здесь смогут реанимироваться старые производства, появятся новые, различные социальные и культурные объекты. По крайней мере, что-то уже делается сейчас, и Москва обещает поддержку в будущем. Вот только получит ли простое население региона от всех этих вливаний свою хоть какую-то выгоду? Вот и размышляю пока – что для меня, детей моих и внуков будет лучше. Палка-то она – всегда о двух концах…

«Да, дилемма! – подумал я после этого разговора. – Действительно, ведь для многих не ясно, что для нас будет лучше: свой с финансовой дырой или варяг с чужой кубышкой?»

И ведь в такой прострации, что и мой знакомый, сейчас находится половина земляков. А уж большая она будет или меньшая – покажут выборы и …то очарованье своих предвыборных программ, что успеют кандидаты вылить на головы избирателей в эти последние дни…

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