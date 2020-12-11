Моя любимая «Молодёжка»

«Молодёжка, Молодёжка, ты мой компас путевой! Не расстанусь, Молодёжка, я до старости с тобой!» Марк Сергеев

Идею рубрики, вынесенной в заголовок этой статьи, и премьеру которой отметим в сегодняшнем номере, мы с коллегами по «Молодежке» вынашивали давно. Во-первых, хотелось бы напомнить нашим зрелым читателям (а молодым рассказать), что собой представляла эта боевая и задорная газета нашей молодости – «Советская молодежь». Как в ней бурно протекала жизнь «рядовых журналистов издания», и как им приходилось порой отстаивать свои материалы в то непростое время перед «вышестоящими органами».

Во-вторых, рассказать о наших коллегах, когда-то работавших в этой самой популярной и читаемой газете Приангарья советского периода – ныне здравствующих и ушедших в мир иной, ставших «золотыми перьями» отечественной журналистики, маститыми писателями, бизнесменами, издателями, госслужащими, общественными деятелями или оставшихся «рабочими лошадками» в СМИ постсоветского периода. Но всех, безусловно, талантливых, неординарных, сумевших отобразить своими публикациями целую эпоху в истории нашего края.

Для того чтобы осознать, какой популярностью и авторитетом пользовалась в то время газета «Советская молодежь» среди своих читателей, достаточно сказать, что её тираж в отдельные годы доходил до 160 тысяч, то есть намного превышал совокупный тираж всех нынешних печатных изданий региона. Причём добрая часть подписчиков была вне нашей области.

А для того чтобы понять, что «Советская молодежь» стала трамплином для признания на всесоюзном, а то и мировом уровне многих её выходцев – достаточно назвать лишь некоторые имена, работавших в ней людей: Анатолий Шастин и Марк Сергеев, Валентин Распутин, Александр Вампилов и Ким Балков, Анатолий Преловский, Петр Реутский и Сергей Иоффе…

Ещё «Молодежку» негласно называли «кузницей кадров». И не только для журналистов. Именно из неё, как сказано в строках иркутского поэта, первого ответственного секретаря молодёжной газеты Восточно-Сибирского края «Комсомолия» Иосифа Уткина «… выросли, как вырастает идущий к пристани корабль» десятки талантливых журналистов и иных деятелей российского масштаба: Николай Кривомазов, Юрий Шугаев, Леонид Мончинский, Геннадий Сапронов, Владимир Карнаухов, Лариса Ланкина, Борис Ротенфельд, Игорь Широбоков, Анатолий Кобенков, Станислав Гольдфарб, Ольга Баталина, Михаил Дронов, Александр Быков, Юрий Удоденко… Там прошли свою школу мастерства многие известные фотокорреспонденты: Эдгард Брюханенко, Владимир Калаянов, Виталий Белоколодов, Николай Бриль, Валерий Орсоев, Виктор Белевич…

А руководили всем этим газетным процессом в 60–90-е годы опытные редакторы: Василий Жаркой, Александр Щеголев, Геннадий Сапронов, Олег Желтовский…

Да что далеко ходить, даже в нашей газете «Мои года» в разные годы писали и пишут многие выходцы «Молодежки»: Любовь Сухаревская, Игорь Широбоков, Арнольд Харитонов, Олег Суханов, Павел Кушкин, Наталья Подолянчук, Ольга Калаянова, Михаил Денискин, Елена Гущина, Валентина Рекунова, Алексей Комаров, Александр Семенов, Михаил Климов…

Так что писать в этой новой рубрике нашей газеты есть кому. И есть о ком. А наполнять мы её будем по известному принципу из басни: «Кукушка хвалит петуха…» Будет ли это рассказ о своем товарище-коллеге или авторские воспоминания о собственном пребывании в этой «кузнице кадров», о курьезных и не очень случаях, что происходили с обитателями «кузницы» как в ее стенах, так и за их пределами. Часть очерков пойдет из книги Арнольда Харитонова «Дорогая моя «Молодежка», которую он готовит сейчас к печати, и эпиграф из которой вместе со слегка изменённым заглавием я беспардонно у него позаимствовал.

Вначале следующего года готовим к выпуску рассказ о «легенде спортивной журналистики 70–80-х годов» Николае Евтюхове, который совсем недавно покинул этот мир. А начало своего повествования-летописи приурочим к 70-летнему юбилею бессменного фотокорреспондента «Советской молодежи» 70–80-х годов Валерия Орсоева, который он отметил в этом году. Расскажет о нём, а так же о том времени и об ощущении себя и всех нас в нём бывший завотделом рабочей и сельской молодежи газеты Алексей Комаров.

Так что в добрый путь!

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