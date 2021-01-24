В сервисе TikTok забавно зажигает для зрителей бабушка Нина

Современные бабушки не только могут печь пирожки, наводить дома уют, помогать нянчить и растить внуков и обсуждать с подружками разные разности. Некоторым из них удается стать довольно заметными блогерами. Вот, к примеру, как бабе Нине, которая веселит публику в сервисе TikTok .





Эта трогательная бабуля нисколько не отстает от своих более младших коллег – она забавно танцует, шутит в роликах, обращается к аудитории. Часто бабушкины выступления сопровождает довольно современная музыка. Наверное, у Нины есть советчик в деле, как можно актуально себя подавать. Была замечена в видео также малышка девочка, может быть это внучка озорной бабушки, а может даже и правнучка.

Итак, как же шутит эта веселая бабушка? Вот пример. Девочка предложила в ролике ей съесть пончик. И «употребив» при помощи чудес монтажа энное количество кулинарной продукции Нина из вот такой...

...сделалась вот такая.

Слышен был также в ролике мужской голос за кадром, который подсказывал милой девчушке текст.

Ага! Да тут целая команда над каналом бабушки Нины работает!

В одном из роликов бабушка пытается на свой лад озвучить музыку. Она показывает язык, чихает, делает вид, что ее как бы потряхивает. Не стесняется бабушка действовать в ролике так, как поступают и более молодые блогеры этой платформы. И то, что под музыку тешится именно бабуля, это, конечно, мило и весело.

Бабушка Нина для развлечения аудитории и с лопатой какие-то пасы проделывает, и в снег лихо падает, и под слова «Не мажоры бро. Точно не мажоры бро» ест свой биг-ланч, а под реплики о новых сапогах, произнесенных в фильме «Служебный роман», демонстрирует забавную обувь.

Интересный ролик, где бабушка танцует под музыку, делает движения руками и Нин становится с каждым разом при помощи чудес монтажа все больше и больше. Еще одно из затейливых видео, где бабушка предстает зрителям сначала в платочке, а потом, закрыв и открыв экран, она тоже в этом платке, но он здесь идет уже не как головной убор, а как аксессуар прически.

Видно, что бабушке нравится быть перед камерой, свои роли она играет с удовольствием, не стесняется, за несколько секунд старается создать задуманный образ. Может раньше Нина работала артисткой, например, в театре? А если нет, то для своей творческой натуры она нашла неплохую реализацию. И очень здорово, что она не боится быть перед своими зрителями забавной. Ведь даже немного пошутить над самим собой, согласитесь, способен не каждый.

И серьезной баба Нина, конечно, тоже быть может. В одном из представленных видео она искренне радуется, что число ее подписчиков прибавляется. Каждому из них она выражает свою благодарность. И обещает и дальше радовать всех, кто смотрит ролики, новыми видео.

Молодец блогер бабушка Нина! Она не скучает на пенсии и идет в ногу со временем. И многим ровестницам, тем дамам, кто постарше, да и помладше, она может дать фору.

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