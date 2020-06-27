Уроки пандемии

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Всепланетное распространение заболевания, вызванное вирусом COVID-19, преподало человечеству ряд уроков. Очевидные и главнейшие из них следующие.
Первый. Человечество при всей своей научно-технической мощи никогда не будет способно полностью обезопасить себя от возникновения новых заболеваний, поскольку это предопределено биологически. По мере оскудения дикого животного населения планеты, возбудители их болезней всё чаще будут переходить на людей и домашних животных. Вирусы же обладают неограниченной способностью к мутациям. Из экологии известно, что в ограниченных, обособленных популяциях организмов (в данном случае – людей) между возбудителями и их «хозяевами» устанавливается некий баланс отношений. Возбудитель не «заинтересован» в гибели всех своих «хозяев», ибо в этом случае гибнет сам. Наоборот, чем шире, многочисленнее совокупность «хозяев», иначе говоря, чем больше людей будет перемещаться по планете, тем агрессивнее и смертоноснее оказывается возбудитель.
Второй. Если явления называть своими именами, сейчас мы наблюдаем первую в новейшей истории – и вряд ли последнюю – попытку самоистребления человечества. Предотвратить подобный финал человеческой истории возможно лишь общими усилиями всех людей. Не только властей всех государств, но и всех землян, каждого из нас. Надо чётко понимать, что от каждого из нас зависит собственное здоровье, а также здоровье и сама жизнь окружающих. Следует мыслить не масштабами своей «пещеры», а думать о планете. Государства и люди должны помогать друг другу. Разумеется, это требует от всех нового миропонимания, новой нравственности и новой духовности.
Третий. Пандемия вскрыла правовой нигилизм значительной части общества, в том числе и нашей России, который проистекает от того, что персональные права и свободы личности превалируют над обязанностью соблюдать требования санитарных органов, быть ответственными и дисциплинированными. Без этих качеств каждой личности остановить пандемию и вымирание удастся не скоро.
Четвёртый. Глобальная беда наглядно продемонстрировала, насколько на её фоне мелки, деструктивны, вредны всяческие международные и внутринациональные конфликты, противоречия и санкции. Они разобщают страны и народы, тогда как сейчас насущно необходимо единство. Будущее покажет, будут ли усвоены эти уроки. Мир не может остаться прежним.
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